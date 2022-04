Stadtrat gibt Grünes Licht für neuen Landtag in Dresden

Dresden

Es werde peinlich, wenn es die Landeshauptstadt Dresden nicht schaffe, dem Landtag zu einem neuen Gebäude zu verhelfen, erklärte Grünen-Stadtrat und -Landtagsabgeordneter Thomas Löser vor der Sitzung des Stadtrats. Fast wäre es aus seiner Sicht peinlich geworden, denn Linke-Stadtrat Tilo Wirtz beantragte eine Zurückverweisung des Bebauungsplans für das Packhofgelände in den Bauausschuss. In den ihn übergebenen Unterlagen würden sich handschriftliche Änderungen befinden, so Wirtz, die Angelegenheit bedürfe einer Klärung.

Freistaat steht unter Zeitdruck

Da spielte eine Mehrheit nicht mit und stimmte gegen die Zurückverweisung, die das Verfahren weiter verzögert hätte. Der Freistaat steht unter Zeitdruck, da ab 2025 der Altbau des Landtags saniert werden soll. Bis dahin muss der Neubau im Packhofareal fertig sein, der als Interimsquartier für das Parlament dienen soll. Nach Abschluss der Sanierung zieht der Landtag zurück in den Altbau und eine Landesbehörde in den Neubau.

Dresden sollte stolz darauf sein, Landeshauptstadt zu sein, und dem Landtag den Neubau ermöglichen, fand FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow. Auch CDU-Baupolitiker Mario Schmidt und Löser plädierten für das neue Gebäude, während Bernd Lommel (AfD) und Wirtz ihre Ablehnung zum Ausdruck brachten. Letztlich stimmten 38 Stadträte für den Neubau und 23 dagegen.

23 Meter Höhe statt 31 Meter

Wirtz bleibt immerhin der Verdienst, einen 31 Meter hohen Neubau verhindert zu haben, der die Blickbeziehungen vom Zwinger und der Augustusbrücke aus stört. 23 Meter darf das Gebäude in die Höhe wachsen, keinen Zentimeter mehr.

Von Thomas Baumann-Hartwig