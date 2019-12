Stadtrat Aschenbach will Alaunplatz in Helmut-Kohl Platz umbenennen, um Kiffer zu vertreiben

Dresden

„Selbstverständlich würde ich es wieder tun. Ich stehe dazu“, sagt Maximilian Aschenbach, Stadtrat der Satirepartei Die PARTEI. Auf sein Betreiben hin hat der Stadtrat am 30. Oktober fast den Nazinotstand ausgerufen. Fast deshalb, weil die Überschrift über dem Beschluss dann doch ein kleines Fragezeichen trägt. „ Nazinotstand?“ sei ein Zugeständnis an die SPD gewesen, die den Antrag des fraktionslosen Stadtrats einbrachte. „Auf diesen Kompromiss habe ich mich gerne eingelassen.“

Interviews mit der internationalen Presse

Seitdem ist Aschenbach ein vielgefragter Mann. Mehr als 60 Interviews hat er gegeben, Journalisten aus der ganzen Welt wollten von ihm wissen, wie es um die Nazis in Dresden bestellt ist. Aus Italien, den Niederlanden, Kanada, Norwegen oder den USA kamen Reporter nach Dresden, ein ukrainischer Fernsehsender interviewte Aschenbach ebenso wie das russische Staatsfernsehen.

Mehr zum Thema: Kippt der Nazinotstand in Dresden? FDP-Chef Zastrow sagt: Beschluss ist nichtig

„Das war ganz schön anstrengend. Auf einige Anfragen habe ich gar nicht mehr reagiert. Manche wollten nach 22 Uhr noch TV-Interviews führen“, sagt Aschenbach. Insbesondere Interviews mit ausländischen Medien habe er auch mal per E-Mail geführt. Dass sein Antrag, der bei Grünen, Linken, SPD und FDP Zustimmung fand, auch scharf kritisiert wurde, überrasche ihn nicht. Als „Nestbeschmutzer“ sei er beschimpft worden, die eine oder andere unsachliche E-Mail habe ihn erreicht. „Aber damit kann ich leben. Hass-Mails sind die Fanpost des Satirikers. Die lustigsten veröffentliche ich.“

Er habe zu Beginn der Stadtratsperiode wissen wollen, mit wem er im Stadtrat zusammensitze. „Ich habe eine erschütternde Antwort erhalten.“ Natürlich, sagt Aschenbach, sei Dresden nicht die einzige Stadt, die Probleme mit Rassismus und menschenfeindlichen Einstellungen habe. „Diese gibt es in ganz Sachsen, in ganz Deutschland. Aber ich bin Kommunalpolitiker und muss dort beginnen, wo ich gewählt wurde.“

„Sächsisches Versammlungsrecht durchsetzen“

Den Vorwurf, er diskreditiere die vielen Vereine und Initiativen, die sich rechtsextremem Gedankengut entgegenstellen, lässt der Stadtrat nicht gelten. „Gerade von diesen Vereinen und Initiativen habe ich viel Zuspruch erhalten, weil ich das Problem offen anspreche.“ In Chemnitz versuche sein Kollege von der Partei im Stadtrat eine Mehrheit für einen ähnlichen Antrag zu gewinnen, ins Saarland habe er sein Werk auch schon geschickt. „Ich hoffe, dass Dresden nicht die einzige Stadt bleibt, die den Nazinotstand ausruft.“

Lesen Sie auch: In dieser Rolle sieht sich Die Partei im Stadtrat

„Wer will schon auf einem Helmut-Kohl-Platz kiffen?“

Mit dem Beschluss hat Aschenbach sein zentrales politisches Ziel erreicht. „Ich kann mich natürlich jetzt nicht darauf ausruhen. Es muss weitergehen“, sagt er. In einem zweiten Schritt will er die städtische Versammlungsbehörde dazu bringen, „sächsisches Versammlungsrecht durchzusetzen“. Nazis dürften an exponierten Stellen in Dresden nicht aufmarschieren. Deshalb dürften Pegida-Kundgebungen auf dem Neumarkt nicht gestattet werden, so die Logik von Aschenbach. Einen entsprechenden Antrag hat er an die grün-rot-roten Fraktionen und die FDP geschickt. „Mal sehen, ob sie mit dabei sind.“

„Nazi emergency“ ein geflügeltes Wort? „Läuft“, sagt Aschenbach. Quelle: Anja Schneider

Die Partei werde aber auch mit einem Sicherheitskonzept für die Neustadt für Furore sorgen. „Wir wollen noch Wahlversprechen einlösen und den Alaunplatz in Helmut-Kohl-Platz umbenennen. Wer will schon auf einem Helmut-Kohl-Platz kiffen?“, fragt Aschenbach. Außerdem wolle Die Partei nicht die Anschlussfähigkeit zur CDU verlieren.

Aschenbach will OB absetzen

Die Prager Straße dagegen soll künftig Westphal-Straße heißen – nach Hans-Jürgen Westphal, der dort fast täglich mit einer roten Fahne steht. „Da müsste sich doch sogar der Oberlinke André Schollbach drüber freuen.“

„Und mit Luftschiffen müssen wir etwas machen“, spielt Aschenbach auf die berufliche Vergangenheit von Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) an, der bei Cargolifter Risikomanager war. „Das ist doch köstlich, die sind ja Pleite gegangen, da hat er die Risiken wohl nicht so gut eingeschätzt“, lästert der Stadtrat, der gerade erst einen Abwahlantrag gegen Hilbert eingebracht hat, um die „Dicktatur“ zu beenden. Aschenbach sagt nicht Dirk Hilbert, Aschenbach sagt „Dick“.

„Nazi emergency“ ist geflügeltes Wort geworden

„Er ist ein Selbstdarsteller“, sagt FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow über Aschenbach. „Ein gescheiterter Künstler, der von Sozialleistungen lebt, weil er seinen Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten kann. Er nutzt jetzt den Stadtrat als Podium, um sich zu vermarkten.“ Zastrow will, dass die Stadtverwaltung den Beschluss für ungültig erklärt. Aus formalen Gründen: Ohne sein Wissen, so Zastrow, sei sein Name auf die interfraktionelle Vorlage geraten. „Ich hätte einen so dummen und Dresden abträglichen Antrag nie unterstützt.“

Zustimmung zum Nazinotstand und Empörung über das gleiche Thema halten sich die Waage und zeigen einmal mehr, wie zerrissen die Stadtgesellschaft ist. In 319 Presseberichten tauchten Dresden und der Nazinotstand bisher auf, hat die Stadtverwaltung ermittelt, darunter waren 27 Beiträge in Italien, 26 in Schweden, 22 in Dänemark, 19 in Großbritannien und elf in Tschechien. „Nazi Emergency“ ist mindestens europaweit zum geflügelten Wort geworden. Und sein Urheber aus Dresden meint: „Läuft.“

Mehr dazu: Wollte der Dresdner Stadtrat Maximilian Aschenbach Grün-Rot-Rot erpressen?

Von Thomas Baumann-Hartwig