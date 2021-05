Stadträte in Dresden erwarten Klarheit zu Berufsschulreform

Dresden

Im Stadtrat in Dresden ist die Stimmung über Parteigrenzen hinweg einhellig: Der Freistaat soll zügig Klarheit für die künftige Struktur der Berufsschulen schaffen. Unter Umständen könnte das Gesamtpaket wieder zur Disposition stehen.

„Es gibt einen guten Kompromiss, wenn die Hand nicht genommen wird, müssen wir das Gesamtpaket wieder neu verhandeln“, erklärte Matthias Dietze, CDU-Bildungspolitiker im Stadtrat, gegenüber DNN.

Reform seit Jahren vertagt

Der Freistaat will die Struktur der 61 Beruflichen Schulzentren (BSZ) in Sachsen reformieren. An den Standorten sollen Kompetenzen gebündelt und der ländlichen Raum gestärkt werden. Seit Jahren wird die Reform immer wieder vertagt. In Dresden gibt es zehn BSZ mit etwa 13000 Schülern, landesweit sind es etwa 71000 Auszubildende in den öffentlichen Schulen, die von Kreisfreien Städten und Landkreisen getragen werden.

Im März 2020 startete das Ministerium von Kultusminister Christian Piwarz (CDU) eine breit angelegte Debatte über Reformentwürfe. Unter dem Strich sollten die Kreisfreien Städte Berufsgänge mit etwa 2000 Ausbildungsplätzen an die Landkreise abgeben, Dresden allein rund 1200. Geplant war ursprünglich, die Pläne ab dem Schuljahr 2021/22 umzusetzen. Das ist inzwischen mehr als fraglich.

In langwierigen Verhandlungen und viele Gesprächen, an denen auch die Landkreise beteiligt waren, entstand ein Kompromiss. So sollen viele Ausbildungsgänge beispielsweise am BSZ Elektrotechnik und am BSZ Agrarwirtschaft und Ernährung in Dresden erhalten bleiben.

Widerstand aus Landkreisen

Doch inzwischen gibt es Widerstand aus den Kreisen. Auf Vorschlag der Landkreisverwaltungen haben die Kreisräte in Mittelsachsen (Freiberg) und in Bautzen einhellig die Kompromisse abgelehnt.

Vor allem das Vorgehen in Bautzen stößt in Dresden auf Kritik, weil die Verwaltung um Landrat Michael Harig (CDU) bei der Aushandlung des Kompromisses mit am Tisch saß und nun Veränderungen fordert.

CDU-Politiker Dietze hat dafür kein Verständnis: „Entweder das Ministerium macht den Kompromiss fest, oder es muss nochmal neu verhandelt werden“, erklärte er. Dresden sei auf die Interessen der Landkreise eingegangen und gebe in Größenordnungen Ausbildungsgänge ab. Doch dort wird die ausgestreckte Hand offenbar ausgeschlagen. Die avisierte Verschiebung von Ausbildungsplätzen aus Dresden sei mit dem endgültigen Entwurf gänzlich entfallen, heißt es in Freiberg und in Bautzen wird mangelnde Konsequenz bei der Verlagerung moniert.

Kritik an Verhandlungsstil der Kreise

„Das ist nicht die feine englische Art“, kritisiert Agnes Scharnetzky diese Strategie in den Landkreisen. „So verhandelt man nicht“, fügt die Bildungspolitikerin der Grünen im Dresdner Stadtrat hinzu. Sie sieht für Dresden keinen Spielraum für Zugeständnisse. Schon jetzt gebe es Kritik aus dem Handwerk, dass zu viel preisgegeben worden sei. Das betrifft beispielsweise die Ausbildung der Maßschneider, die unter anderem für Theaterwerkstätten über Sachsen hinaus von Bedeutung ist und als Handwerk Wertschätzung genießt. Sie soll in Plauen im Vogtland gebündelt werden, wo die Tradition für die industrielle Textilwirtschaft verankert ist.

Scharnetzky hält die Umsetzung der Reform bereits für „terminlich schwierig“. Daher sei es „nicht so abwegig, den Termin zu verschieben“.

Minister Piwarz soll Klartext reden

Auch Dana Frohwieser, Bildungspolitikerin von der SPD, ist „gespannt, wie es weitergeht“. Der Reform-Kompromiss sei ein kompliziertes Konstrukt voneinander abhängiger Vereinbarungen. „Da kann man nicht einfach irgendwo einen Baustein herausziehen.“ Das Piwarz-Ministerium müsse „nun Klartext reden“. Sollte es Änderungen geben, müsse, wie vom Stadtrat bei seiner Zustimmung zum Kompromiss erklärt, „nochmal über das Gesamtpaket verhandelt werden“, erklärt Frohwieser nicht zuletzt ebenfalls mit Blick auf die Maßschneider.

Torsten Nitzsche von den Freien Wählern wirft dem Landkreis Bautzen mit dem Blick auf bevorstehende Wahlen „politische Motive“ vor. Dresden habe einen „konstruktiven Vorschlag“ gemacht und „Kompromissfähigkeit gezeigt“. Änderungen würden zu einer umfassenden Debatte führen. Das Kultusministerium hat bislang erklärt, es wolle in diesem Monat über das weitere Vorgehen entscheiden.

Von Ingolf Pleil