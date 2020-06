Dresden

Der dicke orangefarbene Strich dürfte der Vergangenheit angehören, da ist sich Sven Lißner sicher. Der Diplom-Verkehrsingenieur hat auf seinem Monitor den Elberadweg auf Neustädter Seite im Blick. Der zeichnet sich als ein meist grünes oder dunkelgrünes Band auf der Kartendarstellung ab – diese Farben zeigen an, dass Radfahrer dort meist gut vorankommen, wie Sven Lißner zufrieden anmerkt. Das Grün steht für Geschwindigkeiten von mal etwas unter, mal etwas über 20 Stundenkilometern, je nachdem, wie satt es strahlt. Doch dann ist da dieses orangefarbene Band – zehn bis 15 Stundenkilometer signalisiert diese Farbe. „Das ist der Körnerweg“, sagt der Wissenschaftler der Technischen Universität Dresden.

Datenpakete – Der Schlüssel zum Radlerglück

Oder besser, das war er. Denn die Zeiten, dass auf dem Körnerweg im Durchschnitt zwölf Stundenkilometer geradelt werden – so haben das Sven Lißner und seine Mitstreiter im Projekt Movebis ganz genau berechnet –, sind vorbei. Die gefürchtete Pflasterstrecke hat nach schier endlosen Jahren einer Debatte und ersten Versuchen einer denkmalgerechten Sanierung provisorischen Asphalt erhalten. „Seither kommen Radfahrer dort gut voran und das werden wir auch in den Daten ablesen können“, meint der Verkehrsingenieur. Und um diese Daten geht es ihm.

Movebis - Geschwindigkeit auf dem Elberadweg mit Körnerweg, gemessen im Jahr 2019. Quelle: Movebis

Denn am Montag startet in Dresden wieder das Stadtradeln. Bei der vom Netzwerk Klimabündnis gestartete Aktion, an der sich in diesem Jahr mehr als 1200 Kommunen beteiligen, geht es um geradelte Kilometer in Städten und Gemeinden. Drei Wochen lang kann jeder in einer teilnehmenden Stadt mitmachen – und sie so in der bundesdeutschen Fahrradrangliste nach oben strampeln.

Stadtradel-App bringt Probleme im Verkehr ans Licht

Für Sven Lißner sind die Teilnehmer aus wissenschaftlicher Sicht interessant. Denn beim Stadtradeln machen vor allem Durchschnittsradler mit – und deren Probleme im Fahrradalltag will er aufzeigen.

Dafür braucht er allerdings ihre Mithilfe. Über die Stadtradeln-App können die Teilnehmer ihre gefahrenen Strecken anonymisiert erfassen lassen je mehr Teilnehmer und je mehr Daten, desto besser. In den vergangenen Jahren sind dabei Heatmaps von tatsächlich in Dresden und anderen Städten gefahrenen Routen entstanden.

Dafür werden GPS-Signale der Radler erfasst und auf eine Stadtkarte projiziert. Dieses sogenannte Mapping ist relativ kompliziert, weil die Geodaten mit mehreren Metern Abweichung geliefert werden. Inzwischen arbeitet das von Sven Lißner und seinen Mitstreitern gestartete Projekt Movebis aber so genau, dass die Daten auch andere Auswertungen zulassen.

Die Heatmap zeigt Fahrradbewegungen in Dresden, gemessen beim Stadtradeln 2019. Quelle: Movebis

So sind für Dresden anhand der im vergangenen Jahr erfassten 20 247 Fahrten von 1360 Teilnehmern auch schon Reisezeiten berechnet worden – wie am Körnerweg. Das soll vor allem den Verkehrsplanern im Rathaus auf die Sprünge helfen, denn sie haben anders als von Autofahrern oder von Nahverkehrsfahrgästen relativ wenige Ansätze dafür, wo und mit welchen Hürden sich Radfahrer im Stadtgebiet bewegen. Durch die farbigen Movebis-Karten können sie auf einen Blick ablesen, wo Radler gut vorankommen und wo nicht. Und sie können – wie am Körnerweg in diesem Jahr – auch kontrollieren, ob Eingriffe ins Radwegenetz Erfolg zeigen oder noch weiter nachgebessert werden muss.

So hat die Movebis-Truppe auch einen Weg gefunden, die Güte von Kreuzungen aus Sicht der Radfahrer zu bewerten – und das in Kategorien A bis F, die Verkehrsplaner aus Berechnungen kennen, auf denen ihre Planungen basieren. Dabei werden die Strecken von Linksabbiegern von denen von Geradeausfahrern und Rechtsabbiegern getrennt. Das alles nur, wenn Daten von mehreren Radlern zusammenkommen – auch deswegen lohnt die rege Nutzung der Stadtradeln-App. Durchschnittswerte bilden dann ab, wie lange Radfahrer brauchen, um jeden Kreuzungsast zu befahren. Am längsten dauert das derzeit an der Kreuzung Stauffenbergallee und Königsbrücker Straße, wie Sven Lißner sagt. Für die Kreuzung gibt es konkrete Umbaupläne, die Movebis-Daten zeigen, wie dringend diese auch aus Sicht des Radverkehrs sind.

Reisezeiten und Wartezeiten an Kreuzungen – diese Daten liegen anders als in Dresden noch nicht für alle am Projekt teilnehmenden Kommunen vor. Das ändert sich in diesem Jahr, in dem Movebis mit dem in den letzten Jahren entwickelten Know-how ein Komplettpaket an Daten anbieten will. Dazu gehören auch Auswertungen, die zeigen, wo Quelle und Ziel von Radverkehr liegen – auch das sind wichtige Angaben für Verkehrsplaner. Ende des Jahres läuft die Förderung des wissenschaftlichen Projekts aus. „Wir diskutieren eine Ausgründung, die dann auch weiter mit dem Klimabündnis zusammenarbeiten soll“, sagt Sven Lißner. Vielleicht werde das Klimabündnis auch Teil der Ausgründung, eine konkrete Form für den Datendienstleister aus Dresden sei noch nicht gefunden. Er selbst wolle weiter forschen, was Apps und die Aufzeichnung von gefahrenen Wegen über Radfahrer aussagen können. Und wie das den Radverkehr nachhaltig verbessern kann.

So bekommt das Projekt Movebis an seine Daten 1360 App-Nutzer haben beim Stadtradeln 2019 freiwillig ihre Bewegungsdaten gemessen. Aktiv mussten sie dieses sogenannte Tracking in der Stadtradeln-App starten und beenden. Die Daten werden anonymisiert und auf in Deutschland liegenden Servern aufbereitet – alles entsprechend strenger Datenschutzrichtlinien. Bei der Aufbereitung werden die Daten zusammengeführt und auf das Dresdner Wegenetz projiziert. Weitere Auswertungsmethoden beschäftigen sich mit Reisezeiten, Wartezeiten an Kreuzungen und Quelle-Ziel-Verkehr. Hintergrundprogramme prüfen, ob die Daten valide sind. Mancher habe, versehentlich oder wissentlich, Dampferfahrten oder Flüge mit aufgezeichnet, sagt Verkehrsingenieur Sven Lißner. Das Programm erkennt diese Unsinnsfahrten und rechnet sie aus dem Datenwust heraus. Das geschieht auch, wenn die Aufzeichnung versehentlich weiterläuft, obwohl der Radler schon seit Stunden zu Hause auf der Couch sitzt. 59 Prozent der Radfahrer in Dresden sind nach den 2019 erhobenen Daten männlich, im Schnitt genau 34 Jahre alt und legen pro Fahrt 5,92 Kilometer zurück. Beim Stadtradeln in Dresden vom 29. Juni bis 19. Juli 2020 bittet Movebis beim Stadtradeln erneut zur Aufzeichnung. Je mehr Radfahrer mitmachen, desto breiter wird die Datenbasis und desto belastbarer sind die Ergebnisse. 2019 haben bereits 22 Prozent aller Dresdner Stadtradler mitgemacht. Im Jahr davor waren es noch acht Prozent.

Von Uwe Hofmann