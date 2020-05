Nach Corona-Pause: Ein kleiner Lichtblick für die Gästeführer in Dresden

Dresden

Seit vergangenem Mittwoch hat das Telefon bei Kristina Kaden nicht mehr stillgestanden Zahlreiche Gästeführer riefen bei ihr an – sie wollen Genaueres wissen. An dem Abend erhielt sie dann die Corona-Schutz-Verordnung des Sozialministeriums, die regelt, wie Sachsen wieder in Fahrt kommen will.

Kristina Kaden vertritt als Vorsitzende des Berufsverbands Dresdner Gästeführer e.V. den Großteil der hier tätigen rund 300 Freiberufler in der Branche. Seit Beginn der Ausgangssperren haben sie buchstäblich nichts zu tun gehabt – außer Stornierungen entgegennehmen. Aber nun sind Führungen durch die Stadt wieder erlaubt. Mit Einschränkungen.

„Besonders zwei Punkte sind für uns wichtig“, sagt Kaden. So legt Paragraph 2 fest, dass der Aufenthalt im öffentlichen Raum ausschließlich alleine, mit Angehörigen des eigenen Hausstandes (...) und mit Angehörigen eines weiteren Hausstandes gestattet ist. „Einen von denen stellt der Gästeführer, der andere könnte eine Familie, ein Paar, eine Einzelperson sein.“ Zudem müssen Mindestabstände eingehalten werden. Um dann noch verständlich zu bleiben, könnten das maximal fünf Personen sein – „mehr um einen herum geht nicht“, weiß Kaden. Gästeführungen sind jedenfalls in Paragraph 6 der Verordnung ausdrücklich gestattet.

Ein erster Schritt

„Wir Gästeführer sind erfreut“, kommentiert Heike Kadner vom Club Dresdner Gästeführer e.V., „dass uns durch die neuen Corona-Verordnungen des Freistaats die Genehmigung zurückgegeben wurde, unsere Arbeit wieder aufzunehmen.“ Das werde nicht einfach sein, neben Beschränkungen seien u.a. auch Fragen der Anmeldung und Bezahlung zu klären. Glücklicherweise habe der Bundesverband der Gästeführer schon Empfehlungen zur Bewältigung der nicht ganz einfach umzusetzenden Vorschriften gegeben. Dabei bleibe „immer noch die Frage, wie wir finanziell diese Zeit meistern werden“.

„Mit der Öffnung der Hotels, Restaurants und zahlreicher touristischer Angebote ist ein erster Schritt getan, um Privatreisenden einen schönen Aufenthalt in Dresden Elbland zu ermöglichen.“ Dazu gehört auch, „dass nun die Gästeführer und -führerinnen wieder ihre Kompetenz und Begeisterung für Dresden und die Region an unsere Besucher weitergeben dürfen“, lobt Corinne Miseer, Geschäftsführerin der Dresden Marketing GmbH (DMG). Es sei nun der Zeitpunkt, „in der zweiten Phase unserer Kampagne unter dem Slogan ‚Die Schönheit von Dresden Elbland wieder entdecken‘ in unsere Destination einzuladen“.

Auf vielen Informationskanälen würden konkrete Reiseangebote beworben. Sie seien auf die derzeitigen Bedürfnisse der Besucher zugeschnitten. „Wir bündeln zum einen die Kulturangebote, die aktuell bzw. schrittweise in den kommenden Wochen gemacht werden. Zum anderen fokussieren wir speziell auf Aktiv-, Natur- und Familienurlaub.“ So sollen Gäste gerade aus dem Inland im Sommer nach Dresden und ins Elbland kommen.

Dass nun wieder Gästeführungen stattfinden können, „ist ein kleiner Lichtblick“, schätzt Kristina Kaden ein. Aber Reisegruppen können nach den jetzigen Bestimmungen nach wie vor nicht geführt werden. Stattdessen haben Kaden und ihre Kollegen weiter mit Absagen zu tun. Oder bestenfalls mit Umbuchungen aufs nächste Jahr.

Ein heimischer Anbieter wie igeltour blickt auf den Neustart mit größeren Erwartungen. „Kommt bitte mit Mund-Nasen-Abdeckung, passendem Bargeld und haltet die Abstandsregelungen ein“, wirbt der Verein auf seiner Internetseite. Seine Führungen richten sich zwar auch an Stadtbesucher, aber nicht zuletzt an Dresdner Einwohner. Auch das ruhte komplett in den letzten Wochen. Aber so luden am Sonnabend und Sonntag sechs Stadt- und Stadtteilführungen ein. Und auch neue Touren können wieder stattfinden. Am 20. Mai sind die Parks von Lingnerschloss und Eckberg das Ziel, und am 24. Mai ist es erstmals Hosterwitz: „Vom Jungfernkranz zum Venusgürtel“.

www.dresdenguides.de, www.club-dresdner-gaestefuehrer.de, www.igeltour-dresden.de

Von Bernd Hempelmann