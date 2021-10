Dresden

Sonnabendmorgen zehn Uhr, Bahnhof Niedersedlitz: Es ist kühl, trübe, zwar trocken, aber man kann den Regen förmlich riechen. „Typisches Richterwetter“ sagt der Mann mit der schwarzen Baskenmütze, um den sich eine Gruppe Leute sammelt. Wegen ihm sind sie trotz des miesen Wetters so zeitig aus dem Bett gestiegen und warten gespannt auf das, was Conrad Richter ihnen diesmal erzählt – bei einem Rundgang durch Niedersedlitz.

Richter ist Stadtführer und veranstaltet seit 33 Jahren für die Volkshochschule Führungen der etwas anderen Art: Er zeigt Dresdnern Dresden. Und die erfahren dabei, auch wenn sie hier wohnen und leben, viel Interessantes und Neues über ihre Stadt, die mehr ist als Schloss, Fürstenzug und Brühlsche Terrasse. Da haben einige ein Aha-Erlebnis gehabt und kommen immer wieder. Manche halten ihm seit vielen, vielen Jahren die Treue – gemeckert wird nur über das Wetter.

Geschichte und Geschichten: Die Teilnehmer des Lehrgangs der Volkshochschule erfahren bei den Rundgängen viel über Dresdner Stadtteile. Quelle: M. Löffler

Zu Petrus scheint Conrad Richter keinen guten Draht zu haben, zu seinen Zuhörern schon. „Ein „fest gefügter Kreis“, sagt er. Auffallend ist, es sind alles etwas ältere Leute. „Die Jüngeren haben wohl noch nicht so viel Interesse an der Geschichte ihrer Stadt. Das kommt meist erst so ab 50“, meint Richter.

Bei ihm kam das Interesse an Stadtgeschichte schon als Kind. Als Stadtführer ist er aber Quereinsteiger, hat zunächst „was Ordentliches“ gelernt, an der TU studiert und in seinem Job gearbeitet. „Aber ich bin schon immer ein bisserl damit schwanger gegangen.“ Die Geburtsstunde kam Anfang der 1980er Jahre. Dresden-Information suchte Gästeführer, Conrad Richter bewarb sich, machte eine Ausbildung – „die ,Rotlichtbestrahlung’ hielt sich erstaunlicherweise in Grenzen“ – und einen Abschluss und zeigte ab 1984, zunächst nebenberuflich, Touristen die historische Innenstadt und in Extraführungen die Semperoper.

Erste Führung mit einkaufswütigen Rumänen

An seine allererste Stadtführung erinnert er sich heute noch. „Ich war mit einer rumänischen Reisegruppe unterwegs, die weniger Interesse an den Sehenswürdigkeiten, sondern mehr am Einkaufen hatte. Machen sie denen mal klar, dass das Pfingstmontag nicht geht. Am Ende bin ich mit ihnen im Bahnhof in die Mitropa gegangen, da konnten sie wenigsten etwas Süßkram und Schokolade kaufen.“

1988 hatte die Volkshochschule dann die Idee, Stadtführungen zu Fuß, die es zu der Zeit nur für Touristen gab, auch für Dresdner anzubieten. „Ich fand das toll und habe mich gemeldet. Die Innenstadt kennen ja die meisten, deshalb hatte ich die Idee, in die Stadtteile zu gehen und das kam gut an.“

Dann kam die Wende, die Dresdner machten Stadtführungen in aller Welt, nur nicht in ihrer Heimatstadt. Trotzdem nahm die Volkshochschule die Kurse ziemlich schnell wieder ins Programm auf – mit großem Erfolg. Pro Semester ging und geht Conrad Richter sechs Mal auf Stadtrundgang. Wegen der großen Nachfrage früher sogar mittwochs und sonnabends. „Es gibt keinen Stadtteil wo ich noch nicht war, bei der Menge an Rundgängen natürlich auch mehrmals. Da muss ich mir ständig was Neues einfallen lassen. Das macht Arbeit und ist manchmal ganz schön anstrengend, aber es macht so viel Spaß.“

Kennen Sie den „Schwiegermutterfelsen“ in Niedersedlitz?

Jeder Dresdner Stadtteil hat seine Geschichte und Geschichten, man muss sie nur finden. Conrad Richter hat sie gefunden. Auch über Niedersedlitz. Und so erfahren die Kursteilnehmer viel über den Industriestandort und seine Firmen, aber auch über die kleinen Häuschen am ländlich-sittlichen Dorfanger, über die Straßenbahnanbindung, die Jugendstilvillen und ihre Bewohner, über das Schulwesen, das Lockwitztalbad, die Sternhäuser an der Windmühlenstraße, die zu Niedersedlitz und nicht zu Prohlis gehörten, und zum Gasthof „Zum Goldenen Löwen“. Im dortigen großen Saal mit Empore, dem sogenannten „Schwiegermutterfelsen“, gab es einst nicht nur Schwof und Tanzstunde, sondern nach dem Krieg, als so viel kaputt war, auch Operette und Kino. Heute ist er nur noch eine traurige Ruine.

Und Conrad Richter erzählt über den Bahnhof Niedersedlitz, der vor rund 170 Jahren mit dem Bau der Bahnstrecke Dresden Richtung Prag entstand und den Ort ein bisschen an die „große,weite Welt“ anband. Die Bauzeiten unserer Altvorderen, und da bekommt man bei einem Stadtrundgang einige zu hören, hauen einen immer wieder um. Sieben Jahre brauchten die damals für die Strecke – inklusive Bahnhöfe. Heute brauchen wir doppelt so lange, um zu überlegen, ob eine Elbbrücke unbedingt über die Elbe führen muss.

Zum Abschluss gibt es noch etwas nackte Haut: den „Knienden Frauenakt“, im Volksmund schlicht „Nacksche“ genannt. Die „Blumenpflückerin“ hatte sich das wohlhabende Niedersedlitz einst für die Verschönerung des Stadtparks gegönnt. Mit der Zwangseingemeindung nach Dresden wurde trotz des Widerstands der Einwohner auch die holde Dame eingemeindet und zierte ab 1950 den Hepkeplatz. Dank engagierter Anwohner pflückt die „Nacksche“ nun seit einigen Jahren ihre Blumen wieder in Niedersedlitz. Happy End und ein versöhnlicher Ausgang dieses Rundgangs.

Anekdoten aus erster Hand

Anfangs waren seine Stadtteilrundgänge ein „Einmannkino“, wie er es nennt. Heute gibt es auch andere Anbieter. Aber ein Rundgang mit Conrad Richter ist sehr besonders. Mit seinen 85 Jahren hat er noch viele Dinge, Personen, Anekdoten und auch Klatsch und Tratsch selbst erlebt, gesehen und gehört, was jüngere Stadtführer nur aus Büchern kennen. Das macht seine Rundgänge so interessant.

Sein Wissen hat Richter jahrelang als Ausbilder an künftige Gästeführer weitergegeben, er hat den Berufsverband „Dresdner Gästeführer“ mitgegründet und engagiert sich noch heute bei der IHK. Mit den Dresdner Tourismusverantwortlichen ist er nicht immer zufrieden, da könnte mehr kommen, meint er: „Zwinger, Frauenkirche, Semperoper, alles schön und gut – aber keine Pinkelbude.“

Seit 37 Jahren ist er in Dresden unterwegs, übers Aufhören hat er schon einige Male nachgedacht. „Da haben aber alle ein Gesicht gezogen. Da habe ich weiter gemacht. Aber man wird nicht jünger. Der Kopf ist noch in Ordnung aber die Beine machen nicht mehr so mit. Langes Laufen und Stehen fällt langsam schwer.“ Irgendwann, das weiß er, muss Schluss sein, nur hat er noch nicht entschieden, wann. Es macht ihm einfach zu viel Spaß. Und so denkt er jetzt erst einmal über das Frühjahrssemester nach – „nur gedanklich, nichts Genaues.“

Von Monika Löffler