Dresden soll wieder feiern. Zumindest, wenn es nach den Organisatoren des Canaletto-Stadtfestes geht. Nach der Zwangspause im vergangenen Jahr haben sie in den letzten Wochen gemeinsam mit dem Dresdner Gesundheitsamt am Hygienekonzept getüftelt und in der vergangenen Woche endlich den positiven Bescheid bekommen. Vom 1. bis zum 3. Oktober soll gefeiert werden. „Normalerweise fangen wir im Oktober schon mit den Planungen fürs nächste Jahr an. Jetzt bleiben uns noch drei Wochen“, erklärt Organisator Frank Schröder die besonderen Umstände.

Zwei Bühnen nur mit 3G-Regel zugänglich

Doch davon lassen sich die Veranstalter nicht einschüchtern. Im Hintergrund werde mit Hochdruck am Programm gearbeitet, Mitte kommender Woche soll es online und gedruckt erscheinen. Geplant sind insgesamt acht Bühnen, von denen zwei nur mit der 3G-Regel – also getestet, geimpft oder genesen – zugänglich sind. Sicherheitspersonal soll den Besucherstrom mithilfe einer App in Echtzeit dokumentieren und gegebenenfalls den Einlass pausieren. Für die Kontaktnachverfolgung wird die Corona-Warnapp genutzt. Damit können sich die Besucher ganz einfach per QR-Code für den Zutritt registrieren. Wer kein Smartphone hat, muss Zettel ausfüllen.

Die zwei Bereiche mit den Sonderregeln sind zum einen die Bühne am Theaterplatz und zum anderen der Rummel auf dem Volksfestgelände. An beiden Orten dürfen sich maximal 5000 Besucher gleichzeitig aufhalten. An den anderen Bühnen ist die Besucherzahl auf 999 begrenzt, dafür gilt aber dort die 3G-Regel nicht. Auf dem gesamten Gelände wird es vier Teststationen geben, wo für jeden kostenlose Schnelltests zur Verfügung stehen.

Impfen am Landtag möglich

Insgesamt haben die Planer 150 Programmpunkte zusammengestellt. Auf dem Theaterplatz wird es Live-Musik geben, unter anderem mit Gunther Emmerlich, Pankow und Versengold. Auch das Carte Blanche wird die Bühne zwischendurch mit Leben füllen. Die zwei Hauptacts halten die Veranstalter noch geheim. Nur so viel sei verraten: Es handelt sich um regionale Künstler, die jedoch weltweit schon für Aufsehen gesorgt hätten. Der erste soll eine Woche vor dem Stadtfest verraten werden, der andere erst 24 Stunden vor Eröffnung. Auf dem Schlossplatz wird ein Weindorf aufgebaut, in Richtung Maritim Hotel gibt es laut dem künstlerischen Leiter Stefan Kästner eine Entertainment-Meile für die ganze Familie. Der Neumarkt verwandelt sich in eine Theaterfläche.

Am Landtag wird die Blaulichtmeile aufgebaut und es werden Führungen durch das Gebäude stattfinden, wie Landtagspräsident Matthias Rößler berichtet. Außerdem kann man sich vor Ort testen und sogar impfen lassen. Am Sonnabend und Sonntag wird es Führungen geben mit maximal 75 Personen, die etwa eineinhalb Stunden dauern. Dazu gehört auch eine kleine Sitzung im Plenarsaal, bei der die Besucher den Fraktionen Fragen stellen können. Der Zugang ist auch hier nur geimpft, getestet oder genesen möglich.

Shopping-Nacht und Mini-Dixiland

Im Rahmen des Stadtfestes gibt es am 1. Oktober Shoppingmöglichkeiten bis 23 Uhr. Dafür öffnen die Händler in der Innenstadt und auf der Hauptstraße extra lange. Friederike Wachtel, Geschäftsführerin vom Citymanagement Dresden, hofft auf viele Shoppingbegeisterte. „Auch der Handel ist von den letzten Monaten gebeutelt. Die Vorbereitungen für einen regen Einkaufsabend laufen auf Hochtouren“, sagt sie.

Eine Bühne, die auch zu den acht des Canaletto-Stadtfestes zählt, ist die auf dem Dresdner Herbstmarkt, der schon an diesem Freitag öffnet. Ab dem 10. September um 12 Uhr laden hier Händler, Gastronomen, Schausteller und Musiker täglich 10 bis 19 Uhr zum Verweilen ein. Es gibt frisches Obst und Gemüse aus der Region, kulinarische Spezialitäten und Handwerkskunst. Zum Stadtfestwochenende soll auf dem Herbstmarkt eine Mini-Ausgabe des Dixiland-Festivals stattfinden. Die anderen Wochenenden widmen sich ebenfalls besonderen Themen: vom 15. bis 19. September den ungarischen Spezialitäten, am 18. und 19. September dem Brot und am 25. September den Pilzen. An den Sonntagen 12. und 19. September sowie am Sonnabend, den 25. September wird außerdem ein Impfmobil vor Ort sein und Besucher können sich zwischen 10 und 17 Uhr ohne Anmeldung impfen lassen.

Von Lisa-Marie Leuteritz