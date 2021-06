Stadtentwässerung Dresden setzt auf Kanalsanierung mit weniger Baulärm und Dreck

Wenn die Stadtentwässerung Dresden baut, dann zieht das meist Straßensperrungen, Dreck und Baulärm nach sich. Mit einer neuen Sanierungsstrategie will das Unternehmen jetzt die Nerven von Anwohnern und Verkehrsteilnehmern schonen.

Die Dresdner Stadtentwässerung will künftig schadhafte Kanäle vermehrt in geschlossener Bauweise sanieren. Das erspart einiges an Baustellen. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa/Stadt Dresden