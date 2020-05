Gefährliches Pflaster: Plauener wollen mehr Sicherheit für Radfahrer

Dresden

Radfahren zwischen Coschütz und der Innenstadt gilt nicht nur wegen der teils beträchtlichen Steigungen als große Herausforderung. Denn bis heute gibt es zwischen Dresdner Süden und Zentrum keine sichere durchgängige Radroute westlich der Bundesstraße 170. Vor allem die enge Chemnitzer Straße und die Coschützer Straße gelten als problematisch. Ein Zustand, den der Stadtbezirksbeirat Plauen so nicht länger hinnehmen möchte. Einstimmig hat das Gremium nun die Verwaltung aufgefordert, endlich nach ei­ner Lösung zu suchen – und gleich eigene Vorschläge mitgeschickt.

Bereits als der Interimschef des Straßen- und Tiefbauamtes, Robert Franke, im Herbst 2019 erstmals die inzwischen teils schon wieder verworfenen Pläne für den Ausbau der Zwickauer Straße vorgestellt hatte, hatte viele Menschen aus Plauen eine durchgehende und sichere Verbindung fürs Rad in die Innenstadt gefordert. Zwischenzeitlich gab es auch eine Petition, mit der sich Dutzende Unterzeichner für einen Radweg von der Karlsruher Straße in Coschütz hinab ins Zentrum stark machten.

Nicht nur bloße Forderungen

In dem Schreiben sind die Probleme explizit aufgeführt. „Besonders die Coschützer Straße und weiterführend die Chemnitzer Straße sind extrem kritische Unfallschwerpunkte“, heißt es dort. Berichtet wird auch von zur Schule radelnden Kindern, die regelmäßig angehupt werden, weil es einigen Autofahrern offenbar nicht schnell genug vorwärts geht.

Auch die Plauener Grünen sehen schon länger Handlungsbedarf und hatten die Forderungen aus der Petition deshalb in einen Antrag für den Bezirksbeirat gegossen. „Viele Menschen aus Coschütz und Gittersee arbeiten im Zentrum und fahren mit dem Rad“, erklärt Stadtbezirksbeirat Xavier Seitz (Grüne). Andersherum gibt es in Gittersee das große Gewerbegebiet. Zudem verweist Xaver Seitz aufs Gymnasium Dresden Plauen und die 55. Mittelschule, die direkt an der Achse liegen.

Doch der Beschluss kommt nicht allein mit bloßen Forderungen. Die Plauener Grünen hatten sich zuvor Gedanken über mögliche Routen gemacht und die gleich mit in den vom Stadtbezirksbeirat einstimmig angenommenen Antrag geschrieben. Die Chemnitzer und die Coschützer Straße, so ei­ne zentrale Überlegung, sollten dabei möglichst umgangen werden.

„Die Chemnitzer Straße taugt nicht“

Das Problem mit der Chemnitzer Straße ist nicht zu übersehen. Autos rollen dort ständig über den Schutzstreifen der Radfahrer, weil der Platz fehlt. Und die Situation wird wohl nicht besser, sollte dort irgendwann auch noch eine Straßenbahn fahren. „Die Chemnitzer Straße taugt nicht“, sagt Xaver Seitz. Und ebenso problematisch sei die Coschützer Straße: Ähnlich wie auf der Chemnitzer Straße könne mangels Platz dort nicht überall eine ausreichend breite Radanlage errichtet werden. Zudem gebe es bergauf große Geschwindigkeitsunterschiede zwischen Fahrrädern und Autos.

Deshalb haben die Grünen die Nebenstraßen im Blick. In dem Beschluss wird die Verwaltung deshalb gebeten, im Bereich unterhalb der Nöthnitzer Straße beispielsweise die Zwickauer, Kaitzer und Hohe Straße zu prüfen, um eine Art Fahrradstraße anzulegen, eine Route, bei der Radfahrer möglichst bevorrechtigt ans Ziel kommen. Dabei sei auch eine sichere Querung der Nürnberger Straße und der dort geplanten Tramstrecke zu beachten.

Gedanken hatten sich die Grünen derweil auch um den Abschnitt oberhalb der Nöthnitzer Straße gemacht. Aus Richtung Coschütz geblickt könnte der Radverkehr zunächst über die Kaitzer Straße und dann über die Pestitzer Straße oder den Plauenschen Ring hinüber zur Hohen Straßen geführt werden, so der nun an die Verwaltung zur Prüfung herangetragene Vorschlag. „Auf den schmaleren Ab­schnitten müssten auf einer Seite gegebenenfalls Parkflächen gestrichen werden“, sagt Xaver Seitz.

Corona bremste Planer aus

Der Dresdner Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) hatte bereits vor einigen Wochen auf Nachfrage erklärt, dass die Verwaltung derzeit zumindest im Bereich zwischen Nöthnitzer Straße und Innenstadt nach einer möglichen neuen und sicheren Route als Alternative zur Chemnitzer Straße sucht. Das sollte bereits im März beginnen, wegen Corona waren die Planer im Rathaus jedoch ausgebremst worden. Im Fokus stehen dazu ohnehin bereits die Straßen östlich der Chemnitzer Straße – also etwa auch die Hohe Straße, die nun die Plauener vorgeschlagen haben.

Um das Radfahren im Dresdner Süden sicherer zu machen, hatten die Grünen bereits im Februar eine weitere Initiative gestartet. Um das Problem mit der engen und vielbefahrenen Nöthnitzer Straße zu entschärfen, hatte die Partei vorgeschlagen, die Bienertstraße zwischen Chemnitzer Straße und Münchner Straße ebenfalls für den flüssigen Radverkehr fitzumachen – und einen entsprechenden Antrag im Stadtrat angekündigt. Damit hatten die Grünen ebenfalls auf eine Petition reagiert. Die Bienertstraße kreuzt die Hohe Straße. Beide vorgeschlagenen Routen – von Coschütz ins Zentrum und von Löbtau hinüber zur Technologiemeile der Uni an der Nöthnitzer Straße – würden somit also direkt aufeinander treffen.

