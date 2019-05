Dresden

Wenn ab 2020 das Kulturzentrum Scheune im Partyviertel saniert und gehörig erweitert wird, sollen auch die Außenanlagen auf Vordermann werden. Dafür hat nun der Stadtbezirksbeirat Neustadt den Weg freigemacht – nach unerwartet kontroverser Debatte.

26 000 Euro kostet die Freiflächengestaltung, die wie der 6,2 Millionen Euro teure Scheuneausbau bis 2022 fertig sein soll. Dafür sollen aus der runden halben Million Euro Budget, das der Stadtbezirk Neustadt zur Verfügung hat, 13 000 Euro fließen. Für einige Stadtbezirksbeiräte ein Unding, wurde doch die Scheunesanierung bereits vergangenes Jahr beschlossen.

Bestehende Defizite sollen behoben werden

„Damals wurde das einfach vergessen“, kritisiert Lutz Barthel ( CDU). „Wir müssen jetzt das Geld geben, um hinterher ein Desaster zu verhindern“, pflichtet ihm Benita Horst ( FDP) bei. Dabei war beim Sanierungsbeschluss schon bekannt, dass die Freiflächengestaltung noch nachgereicht werden muss. Das vor allem, weil die Scheune mit der Sanierung kräftig wächst – in Richtung von „Katy’s Garage“ um neun Meter, in Richtung Alaunstraße und in Richtung Hinterhof um drei Meter.

Mit der Umgestaltung sollen zudem bestehende Defizite behoben werden, sagt Stadtbezirksamtsleiter André Barth. Er meint damit vor allem den Bereich in Richtung Louisenstraße, wo sich der Container von BRN-Büro und Stadtteilkümmerin sowie die öffentliche Toilette befinden sowie das Areal hinter der Scheune, das u.a. als Spielfläche für den Schaubudensommer dient. Zur Alaunstraße hin ist dagegen eher eine Wiederherstellung der bestehenden Verhältnisse nach abgeschlossener Sanierung angedacht.

Die Fahrradreparaturstation soll im hinteren Teil des Scheunevorplatzes in Richtung von „Katy’s Garage“ entstehen. Quelle: Archiv/Stephan Lohse

Noch für ein anderes Vorhaben der Scheune macht der Stadtbezirk Geld locker: Seit 2017 tragen sich die Macher in dem Kulturzentrum mit dem Gedanken, den inzwischen gar nicht mehr so kargen Scheunevorplatz mit einer Fahrradreparaturstation zu beleben. Dort kann jeder Luft aufpumpen oder mit den vorhandenen Werkzeugen kleinere Reparaturen an seinem Fahrrad vornehmen.

Schutz vor Vandalismus und Diebstahl

Damit die Station auch die mitunter lebhaften Neustadt-Nächte übersteht, hat man sich viel Gedanken über den Schutz vor Vandalismus und Diebstahl gemacht. Deshalb sollen die Werkzeuge zum Beispiel über dicke Kabel mit der Station verbunden werden. Diese muss zudem über ein solides Fundament mit dem Boden verankert sein, wie Fachleute empfehlen.

Das soll noch in diesem Jahr gegossen werden, wofür der Stadtbezirk reichlich 1700 Euro gibt. Später entsteht dann die eigentliche Reparaturstation.

Von Uwe Hofmann