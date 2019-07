Dresden

Die Stadt Dresden will die Kreuzung Borsbergstraße/Tittmannstraße/ Müller-Berset-Straße entschärfen. Ab Donnerstag, 1. August, wird dafür aus der Tittmannstraße nur noch das Rechtsabbiegen in die Borsbergstraße in stadtwärtiger Richtung gestattet. Die Maßnahme basiert auf einem Beschluss der städtischen Unfallkommission. Im Gremium arbeiten Straßenverkehrsbehörde, Straßenbaubehörde und Polizei zusammen. In den letzten Jahren ist es im Bereich der Kreuzung in Striesen-Süd zu mehreren Unfällen mit Personenschäden gekommen.

Von DNN