Stadt startet große Pflanzaktion - wie es um Dresdens Bäume steht

Dresden

Die Dürre der vergangenen Jahre hat den Bäumen in Dresden arg mitgespielt. Wegen der starken Niederschläge in den zurückliegenden Monaten hat sich die Situation etwas entspannt. Aber nur oberflächlich. Die Stadt muss immer noch Bäume fällen, pflanzt aber auch neu, und zwar in Größenordnungen. Jetzt hat die Pflanzsaison begonnen.

Wie es den Dresdner Bäumen geht

„Wir hatten im Raum Dresden den zweitregenreichsten Sommer seit 1961“, hatte Franziska Reinfried, Meteorologin im Umweltamt der Stadt Dresden, gegenüber DNN bei der Auswertung des Sommers 2021 eingeschätzt. Trotzdem ist das seit November 2016 aufsummierte Niederschlagsdefizit noch nicht abgebaut. Waren es im Dezember 2020 noch minus 560 Millimeter, liegt es Stand September 2021 immer noch bei minus 430 Millimeter. In tieferen Bodenschichten ist es vielerorts immer noch zu trocken.

Von den stärkeren Niederschlägen haben die Flachwurzler profitiert, sagt auch Detlef Thiel, der Leiter des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft. „Für Tiefwurzler ist die Lage weiter angespannt.“ Um ein sicheres Anwachsen von frisch gepflanzten jungen Bäumchen zu gewährleisten, werden diese „regelmäßig unter Berücksichtigung der Niederschläge mehrmals im Jahr gewässert“, so Detlef Thiel.

Wie viele Bäume jetzt gefällt werden

Die Stadt spricht von aktuell 263 Bäumen, deren Zustand aus verschiedensten Gründen so schlecht ist, dass sie gefällt werden müssen, weil sie eine akute Gefahr für die Verkehrssicherheit darstellen. Betroffen sind laut städtischer Fäll-Liste im Netz unter anderem 37 Rotbuchen im Waldpark Blasewitz, 25 Ahorne im Leutewitzer Park und 23 Linden und Ahorne auf der Washingtonstraße.

Wie viele Bäume es in Dresden gibt

Die absolute Zahl der Bäume in der Stadt kennt wohl niemand. Beziffern kann die Stadt aber die Zahl der Straßenbäume sowie der Bäume, die in städtischen Park- und Grünanlagen – also in ihrer Verantwortung – stehen. Denn dafür gibt es ein Kataster. Man kann über den Themenstadtplan online sogar ermitteln, was für eine Baumart vorm Wohnhaus an der Straße steht. Derzeit sind im Themenstadtplan rund 98 700 Bäume auf städtischen Flächen registriert.

Aktuell spricht die Stadt von 54 526 Straßenbäumen und rund 25 000 Bäumen in städtischen Parks und Grünanlagen (Stand 31. Dezember 2020). Der Große Garten zum Beispiel zählt da nicht dazu, weil der Eigentum des Landes ist.

Wie viele Bäume insgesamt seit Ende 2017 abgängig sind, dazu gab es von der Stadt auf eine Anfrage der DNN noch keine Aussage. In einer Pressemitteilung von August 2019 war von 284 abgestorbenen Straßenbäumen seit Ende 2017 bis zu diesem Zeitpunkt die Rede.

Trotzdem ist die Zahl der Straßenbäume auch nach den letzten Eingemeindungen (1997 bis 1999) kontinuierlich gewachsen, wie man einer Übersicht auf der städtischen Internetseite entnehmen kann. Mittelfristiges Ziel laut überarbeitetem Straßenbaumkonzept von 2020 sind 60 000 Straßenbäume.

Wie viele Bäume die Stadt jetzt pflanzt

Neu gepflanzte Ungarische Silberlinden auf der Uhdestraße. Quelle: Susann Richter/LHD

Insgesamt 799 Bäume will die Stadt von Oktober 2021 bis April 2022 im Stadtgebiet pflanzen – in vielen verschiedenen Arten. Denn seit jeher wird in Dresden großes Augenmerk auf Artenvielfalt gelegt. Aktuell zählt der Bestand etwa 290 verschiedene Arten und Sorten in 61 Gattungen.

Die Top Ten anhand der Zahl der Bäume, die jetzt an Dresdner Straßen neu gepflanzt werden, sind: Oberlandstraße in Mobschatz (31 Obstgehölze), Stuttgarter Straße (25 Feld-Ahorn), Gartenstraße in Cossebaude (25 Scharlach-Äpfel), Mathildenstraße (15 kleinkronige Winterlinden), Gret-Palucca-Straße (15 Amberbäumchen), Am Schreiberbach und am Kirchenweg in Mobschatz (je 15 Obstgehölze), Reicker Straße (13 Ulmen), Zum Schwarm in Mobschatz (11 Obstgehölze), Uhdestraße (acht Ungarische Silberlinden).

In Parks, Grünanlagen und auf Spielplätzen kommen 101 Bäume in die Erde. Ausgewählt wurden unter anderem verschiedene Eichenarten, Feldahorn, Kastanie, Kulturapfel und andere Obstarten. Gepflanzt wird unter anderem in den Parks von Schloss Albrechtsberg und Schönfeld, auf dem Alaunplatz, in der Grünanlage am Dörnichtweg und im Rothermundtpark.

Zum großen Teil ersetzen diese Pflanzungen Bäume, die in den vergangenen Jahren abgestorben sind oder gefällt werden mussten, weil sie bereits sehr geschädigt waren, heißt es vom Amt für Stadtgrün.

Wie viel Geld die Stadt in Bäume investiert

Etwa 1,4 Millionen Euro aus dem städtischen Haushalt und aus Ersatzzahlungen stehen 2021 für Baumpflanzungen zur Verfügung. Zudem werden Pflanzungen aus dem Fonds Stadtgrün finanziert. Auch Stadtbezirke beziehungsweise Ortschaften geben aus ihrem Budget Geld dazu. So werden zum Beispiel die Baumpflanzungen an der Gret-Palucca-Straße durch den Stadtbezirk Altstadt und Spenden aus dem Fonds Stadtgrün finanziert.

Was eine Baumpflanzung kostet

Während die Kosten für einen Baum und die Pflanzarbeit in einer Parkanlage etwa 1500 Euro betragen, müsse bei einer Straßenbaumpflanzung mit bis zu 4200 Euro gerechnet werden, heißt es aus dem Amt für Stadtgrün. Denn da reicht es nicht, eine Pflanzgrube auszuheben und den Baum mit guter Erde einzugraben. Die höheren Kosten kämen durch den höheren Planungsaufwand, qualitativ hochwertige Jungbäume mit einem Stammumfang von 18 bis 20 Zentimeter, großräumigen Bodenaustausch, Verankerung, Bewässerungs- und Belüftungsset, Gehwegangleichungen und anderes mehr zustande.

Die Fällliste der Stadt: www.dresden.de/baumfaellung

Themenstadtplan: stadtplan.dresden.de

Von Catrin Steinbach