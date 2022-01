Stadt startet Online-Bürgerbefragung zum Dresdner Mobilitätsplan 2035+ 

Dresden

Dresden arbeitet aktuell mit dem „Mobilitätsplan 2035+“ an einer Strategie für die Verkehrsentwicklung in der Stadt. Auch die Bürger sollen dabei mitbestimmen. Ab sofort können sich Einwohner und Pendler in einer Online-Befragung dazu äußern, wie die Zukunft der Mobilität in der Landeshauptstadt aussehen soll.

Im vergangenen Jahr bildete die Stadt bereits ein Gremium aus Einwohnern, Politikern sowie Vertretern von Verbänden und Institutionen zum Thema Verkehrsentwicklung. Dieser sogenannte „Mobidialog 2035+“ erarbeitete in einer engen Debatte 14 Leitziele, die bei der Bürgerbefragung jetzt im Fokus stehen. Allen voran geht es dabei um Themen wie Klima, Verkehrssicherheit und Erreichbarkeit der Verkehrsmöglichkeiten. Aber auch zur Anbindung an die Region oder zur Nutzung von Elektromobilität auf der Straße sollen sich die Befragten äußern. Zu jedem der Leitziele gibt es in der Umfrage auch ausführliche Erläuterungen zu Herausforderungen, die diese mit sich bringen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Umfrage dauert etwa eine Viertelstunde und läuft noch bis 23. Februar. Die Ergebnisse werden anschließend in der Stadtverwaltung aufbereitet. Dann diskutiert das Gremium „Mobidialog“ das Resultat erneut, um dem Bauausschuss einen ersten Beschluss vorlegen zu können.

„Der Dresdner Mobilitätsplan 2035+ soll der Fahrplan in die Zukunft sein, damit alle Menschen in Dresden künftig bequem, flexibel und sicher unterwegs sein können. Ein Fahrplan, mit dem Dresden sich eine urbane, lebenswerte Stadt erhalten und eine wirksame Antwort auf die Klimakrise geben will“, so Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne).

Von Benjamin Wätzold