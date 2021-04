Stadt bringt Brunnen in Dresden wieder zum Sprudeln

Dresden

Auch wenn es immer mal wieder schneit – tiefer Frost, wo Wasserleitungen einfrieren könnten, sind nicht zu erwarten. Und so werden in Dresden nach und nach die Brunnen und Wasserspiele für die neue Saison fit gemacht und angeschaltet. Denn nur der Artesische Brunnen mit seiner Zapfstelle am Albertplatz, die Fontänen der Schlossauffahrt und des Teiches Ostwiese von Schloss Albrechtsberg und die Winzerquelle unterhalb des Lingnerschlosses laufen ganzjährig, teilt die Stadt Dresden mit.

Zunächst stehen Reparatur- und Reinigungsarbeiten an

Zunächst stehen Reparaturen, Reinigungsarbeiten und das Auswechseln von Filtersand auf dem Programm. Auch die Winterabdeckungen und Einhausungen werden von den Brunnenbecken und Brunnenplastiken entfernt. Beobachten lässt sich das in den nächsten ein bis zwei Wochen zum Beispiel an den Brunnen auf dem Albertplatz, auf der Prager Straße oder vor dem Kulturpalast.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu den ersten Wasserspielen, an denen sich die Dresdner dann erfreuen können, gehört die Fontäne im Teich auf der Bürgerwiese, die über den Zierbachlauf vom Kaitzbach gespeist wird. Auch der Europabrunnen auf dem Königsheimplatz in Blasewitz sprudelt bald wieder. Hier waren im letzten Jahr umfangreiche Sanierungsarbeiten am Brunnenbecken nötig, außerdem wurde die Bronzeplastik gereinigt. Letzte Arbeiten werden bis Ende April am Schalenbrunnen auf dem Dippoldiswalder Platz erledigt sein.

Nicht alle Brunnen können in Betrieb genommen werden

Wie das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft mitteilt, können einige Springbrunnen auch in diesem Jahr wieder nicht in Betrieb genommen werden: Dazu gehören die Wasserspiele auf dem Wiener Platz, der östliche Brunnen auf dem Neustädter Markt und der Brunnen auf der Thäterstraße/Mengsstraße.

Die schönesten Brunnen Dresdens

Zur Galerie Die schönsten Bilder der Brunnen in Dresden

Auch die Trinkbrunnen werden jetzt nach und nach wieder angeschaltet. Zum ersten Mal gehöre der neue Trinkbrunnen auf dem Bönischplatz dazu, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Damit die Wasserqualität den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht, werden von den Trinkbrunnen Wasserproben entnommen und im Labor der Drewag untersucht.

Von DNN