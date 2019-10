Dresden

Der neuangelegte Radschutzstreifen an der Hüblerstraße in Richtung Blaues Wunder brüskiert viele Betroffene. Grund: Biegen Radfahrer von der Berggartenstraße in die Hüblerstraße ein, fahren sie zwar auf dem neuangelegten Radstreifen. Nach rund 60 Metern stoßen sie allerdings auf parkende Autos, die den Schutzstreifen unterbrechen. Viele Radfahrer sind irritiert – und rollen deshalb über den Gehweg. Einige Meter weiter stoßen sie dann erneut auf den Radweg: diesmal mit rund 20 Metern Länge.

„Das Problem auf der Hüblerstraße haben wir schon wahrgenommen“, sagt Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). „Wir werden uns die Verkehrsführung für die Radfahrer noch mal anschauen. Sie soll verbessert werden.“ Für einen durchgängigen und intuitiven Radfahrstreifen müssten laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Dresden ( ADFC) neun bis zehn Parkplätze wegfallen.

„Bei dem begrenzten Straßenquerschnitt muss eine sicherere Radverkehrsführung höheres Gewicht bekommen“, sagt Schmidt-Lamontain weiter. Gleichzeitig müsse die Anlieferung an die Geschäfte in diesem lebendigen Stadtteilzentrum funktionieren. „Das haben wir natürlich auch im Blick.“

Von Felix Franke