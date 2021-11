Dresden

Neuer Versuch: Die Stadtverwaltung will die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Dresden im September 2022 erstmals wieder erhöhen. „Wir wollen das Thema gern aus dem OB-Wahlkampf heraushalten“, erklärte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU), der eine Entscheidung des Stadtrates schon im Januar 2022 anstrebt. Besonders stark würden die Beiträge für die Kinderkrippe steigen.

Deutliche Anstieg für Krippenkinder

Auf der Grundlage der Personal- und Sachkosten in den Kindereinrichtungen des Jahres 2021 würden die Elternbeiträge ab dem 1. September 2022 damit für einen Krippenplatz von 216,49 Euro auf 261,85 Euro, für einen Kindergartenplatz von 155,92 Euro auf 156,37 Euro, für einen Hortplatz von 86,79 Euro auf 100,69 Euro und für einen Hortplatz an Förderschulen von 115,19 Euro auf 125,36 Euro.

Die Debatte darüber soll am 2. Dezember im Jugendhilfeausschuss beginnen, die Bildungspolitiker der Stadtratsfraktionen seien bereits informiert. Donhauser appellierte an die „finanzpolitische Verantwortung“ der Stadtratsfraktionen. Bei einem Verzicht auf die Erhöhung gerate die Stadt in eine finanzielle „Falle“. Sie müsse die Einnahmeausfälle ausgleichen, um die Qualität der Betreuung auf hohem Niveau zu erhalten und so fehle es irgendwann schließlich am Geld für notwendige Investitionen.

Lange Vorgeschichte

Die Initiative der Stadt hat eine lange Vorgeschichte. In den vergangenen Jahren hatte die Verwaltung mehrfach versucht, die Elternbeiträge an die Entwicklung der Betriebskosten anzupassen. Viele Jahre war dies alljährlich erfolgt. Im Umfeld der Kommunalwahlen 2019 war dies jedoch im Stadtrat gescheitert. Für die Einnahmeausfälle 2021 und 2022 planten die Stadträte im Haushalt 10 beziehungsweise 7 Millionen Euro ein und erteilten der Stadt den Auftrag für einen neuen Vorschlag.

Bei den neuen Plänen will die Stadt vor allem bei den Höchstwerten für die Elternbeteiligung an den Betriebskosten ansetzen. Dafür schreibt der Freistaat Obergrenzen fest. Bislang hat die Stadt diese stets ausgeschöpft. Sozial schwache Familien seien dann von Beträgen entlastet worden, erläuterte die Leiterin des Kita-Amtes der Stadt, Sabine Bibas.

Obergrenzen für Elternanteil sollen sinken

Nun sollen die Obergrenzen nicht mehr ausgeschöpft werden. Die Stadt will bei den Kinderkrippen die Obergrenze von 23 auf 20 Prozent senken und bei den Kindergärten von 30 auf 25 Prozent. Aus diesem Anteil an den Betriebskosten errechnen sich dann die Elternbeiträge. Mit dieser Absenkung würden die Eltern pro Jahr um 8,1 Millionen Euro entlastet, rechnete Bibas vor. „Wir brauchen dann in den nächsten drei Jahren zusätzlich 24 Millionen Euro in unserem Haushalt“, machte Donhauser klar.

Gleichzeitig strebt die Stadt einen Automatismus an. Die Anpassung an die Entwicklung der Betriebskosten, meistens steigen diese, soll jedes Jahr automatisch erfolgen. Alljährliche Stadtratsbeschlüsse soll es dazu nicht mehr geben. „Bei einer Befragung haben die freien Träger dieser Verfahrensweise zugestimmt“, erklärte Kita-Chefin Bibas. Mit dieser Absprache werde der Rechtslage entsprochen.

Drittes Kind bleibt beitragsfrei

Die Stadträte könnten die Prozentsätze natürlich noch verändern, sagte die Amtsleiterin. Die besonders hohe Steigerung bei den Kinderkrippen ergebe sich aus der deutlichen Veränderung des Personalschlüssels. Das Land habe in der Vergangenheit festgelegt, dass eine Fachkraft nicht mehr sechs, sondern fünf Kinder betreut. Diese Verbesserung sei durch die Debatten in den letzten Jahren bislang nicht an die Eltern weitergegeben worden.

Im Kindergarten, wo der Schlüssel von 13 auf 12 zu betreuende Kinder gesenkt wurde, sei dies zuvor noch an die Eltern weitergegeben worden. Bei der Beitragsfreiheit für das dritte Kind soll es auch künftig bleiben.

Von Ingolf Pleil