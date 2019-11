Stadt Dresden stellt Hackern ihre Daten zur Verfügung

Dresden

Dresdens öffentliche Datenschnittstelle ist im Visier von Hackern. Am 9. und 10. November wollen sie sich in der Staats- und Universitätsbibliothek (Slub) zu ei­nem „ Hackathon“ treffen und ausprobieren, was sie mit den Daten der Stadt anfangen können. Die Dresdner Stadtverwaltung muss sich aber keine Sorgen machen – sie hat gemeinsam mit dem Verein Geo-Daten-Infrastruktur Sachsen (GDI SN) zum „Open Data Camp“ eingeladen.

Ziel sind nützliche Apps

„Es geht darum, hilfreiche Apps zu entwickeln die die öffentlichen Daten nutzen“, sagt Michael Anz vom Amt für Wirtschaftsförderung und dort für die Organisation des „ Hackathon“ zuständig. Leute mit Hacker-Herz, sagt er, könnten zum Beispiel den Themenstadtplan um Tipps zur Barrierefreiheit ergänzen und so Menschen mit Mobilitätseinschränkungen helfen.

Erster Anlauf vor drei Jahren

Vor drei Jahren hatte die Stadt schon einmal zu einem „Open-Data-Hackathon“ eingeladen. Prämiert wurden dort seinerzeit Konzepte für eine interaktive Übersicht zu Dresdner Spielplätzen, für einen Chatbot, den man über Verbindungen der Dresdner Verkehrsbetriebe befragen kann, sowie für Apps, die Dresdnern helfen, vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen und Neu-Dresdnern Tipps geben, welcher Stadtteil für sie der beste ist. Richtig durchstarten konnten all diese Projekte jedoch nicht, denn es war von vornherein klar, dass die Testdatensätze nur für drei Monate zur Verfügung standen. Das ist nun anders.

Open-Data-Portal jetzt öffentlich zugänglich

Im Juni hat die Stadtverwaltung ihr Open-Data-Portal freigeschaltet. Daten aus mehr als 900 unterschiedlichen Quellen – zum Beispiel Geodaten, Wetterdaten und Daten von Verkehrsunternehmen – stehen jetzt der interessierten Öffentlichkeit permanent zur Verfügung. Die Entwicklung von Anwendungen, die diese Daten nutzen, gehört zu den vielen Zukunftskonzepten für die so genannte Smart City (schlaue Stadt), bei denen die Landeshauptstadt – von der Europäischen Union gefördert – mitmischt und Vorreiter sein möchte.

„Diese Datenmengen bereitzustellen, bereitet einigen Aufwand“, sagt Michael Anz, der bei den Dresdner Wirtschaftsförderern auch für die EU-Leuchtturmprojekte verantwortlich ist. „Deshalb wollen wir natürlich wissen, ob und wie sie genutzt werden.“

Auch die Stadtverwaltung soll Open Data nutzen

Die Stadt selbst will die Fachbereiche der Verwaltung künftig mit Visualisierungen der offenen Daten versorgen, damit deren Mitarbeiter Anfragen von Bürgern und Institutionen schneller und besser beantworten können. „Es geht uns aber auch um die Wertschöpfung von mittelständischen Unternehmen, die mit den Daten neue Geschäftsmodelle und Produkte entwickeln könnten“, sagt Michael Anz.

Preise im Wert von 4000 Euro winken

Bei der Stadtverwaltung hoffen die Verantwortlichen auf die eine oder andere Idee, die in die Dresdner Zukunftskonzepte passt. Michael Anz würde dann gern mit den Entwicklern zusammenarbeiten. „Deshalb“, kündigt er an, wird beim „ Hackathon“ im November die Jury mit insgesamt 4000 Euro nicht nur Software prämieren, die Talente mit Hacker-Herz innerhalb von zwei Tagen gezaubert haben, sondern auch gute Konzepte, die aber so schnell nicht zu realisieren sind. Mit Blick auf die Teilnehmer ist er optimistisch: „Die Anmeldungen ergeben eine interessante Mischung – auch einige, die 2016 noch wegen der kurzen Verfügbarkeit der Daten abgewunken hatten, sind diesmal dabei.“

Die Ergebnisse des Novemberwochenendes werden am 28. Januar bei einem sächsischen Geodatenkongress im Plenarsaal des Rathauses präsentiert.

Mehr Informationen und Anmeldung:www.dresden.de/odcDresden2019

Von Holger Grigutsch