Dresden

Mit einem emotionalen Facebook-Post hat sich die Stadt Dresden zur aktuellen Corona-Situation und zu Hasskommentaren in diesem Zusammenhang geäußert. Seit Dienstag, als die Stadt in dem sozialen Netzwerk über eine neu eingesetzte Ausgangssperre für Ungeimpfte informiert habe, seien 1 000 Kommentare dazu geschrieben worden. „Darunter: Hasspostings, Hatespeech, Aufrufe zur Gewalt, Beschimpfungen, Antisemitismus, Verschwörungstheorien und die Behauptung, das Virus sei ja nicht so schlimm. Frei nach dem Motto: „ICH habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, alles andere ist MIR doch egal““, schrieb die Stadt am Mittwochnachmittag.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während Menschen diese Kommentare hinterlassen hätten, seien in Dresden 15 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gezählt worden. Dazu postete die Stadt ein Foto in einer Halle, in der wegen der Überlastung des Dresdner Krematoriums Platz für die Lagerung von Särgen geschaffen wurde. Am Mittwoch hatte die Stadt mitgeteilt, dass aktuell pro Werktag 80 Verstorbene in das Krematorium Dresden-Tolkewitz gebracht würden - normal seien in der Herbst- und Winterzeit 40 bis 60.

Hier geht es zu dem Post der Stadt Dresden.

Von RND/dpa