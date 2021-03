Stadt Dresden rekonstruiert nördlichen Teil des historischen Blüherparkes

Dresden

Am Hygienemuseum wird nach schneebedingter Pause nun wieder gebaut. Die Stadt gestaltet seit Ende Januar die Grünfläche zwischen Lingnerallee, Lennestraße, Museum und Skaterpark um. Sie soll bis zum Sommer 2021 attraktivere Spazierwege und mehr Sitzmöglichkeiten bekommen und schöner bepflanzt werden. Das kleine Torhaus am Rande ist mittlerweile schon fertig saniert. Jetzt ist auch klar, wer es künftig nutzen wird.

Blüherpark steht als Kulturdenkmal unter besonderem Schutz

Die kleine Grünanlage, auf der jetzt gebaggert und gegraben wird, gehört zum Blüherpark. Dieser steht hinsichtlich der Bekanntheit etwas im Schatten des Großen Gartens und des Schlossparkes in Pillnitz, obwohl der Garten zu den ältesten und bedeutendsten der Stadt Dresden zählt und der erste war, der nach englischem Vorbild umgestaltet wurde.

Heute steht der Blüherpark, dessen Name seit 1931 an den ehemaligen Dresdner Oberbürgermeister Bernhard Blüher (1864-1938) erinnert, mit seinen Plastiken, Brunnen und großen Sandsteinvasen als Kulturdenkmal unter besonderem Schutz.

Die Anfänge der Gartenanlage gehen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Damals ließen sich gut betuchte Adlige außerhalb der Dresdner Stadttore Lustgärten anlegen.

Immer wieder umgestaltet und überformt

In seiner rund 350-jährigen Geschichte war der Blüherpark immer wieder Umgestaltungen unterworfen. Eine einschneidende Veränderung war und anderem der Bau des Hygienemuseums (1927-1930), denn er zerteilte die Grünanlage. Seitdem wird oftmals nur der rund 4,7 Hektar große, südlich des Museums gelegene Teil als Blüherpark wahrgenommen. Wohl auch deshalb, weil man in dem Bereich nördlich des Museums bislang nur wenig fand, was an einen Park erinnert.

Das ändert sich jetzt. Das Amt für Stadtgrün ist seit über 20 Jahren dran, räumliche beziehungsweise historische Bezüge im Blüherpark wieder herzustellen oder erlebbar zu machen und der Anlage damit ihre kulturhistorisch-denkmalpflegerische Bedeutung zurückzugeben. Nun ist also der nördliche Teil des Blüherparkes an der Reihe.

Die geplante neue Wegeführung im nördlichen Teil des Blüherparkes. Quelle: Hans Prugger/Prugger Landschaftsarchitekten

Historie der Anlage bei Umgestaltung berücksichtigt

Er bekommt ein neues Wegesystem. Vorhandene Bänke sollen aufgearbeitet und an den neuen Wegen aufgestellt werden. Das Rondell nahe der Blüherstraße bekommt eine Rundbank. „Etwa 2500 Quadratmeter der Anlage werden flächig neu bepflanzt, hinzu kommen 23 Bäume. Rund 23400 Blumenzwiebeln komplettieren die Bepflanzung“, heißt es aus dem Amt für Stadtgrün. Und dass bei der Pflanzenauswahl die bestehende Bepflanzung und die Historie der Anlage sowie die veränderten klimatischen Bedingungen berücksichtigt würden.

Die Rekonstruktion greife nach Angaben der Stadt die Situation im Blüherpark Anfang des 20. Jahrhunderts auf. Zu diesem Zeitpunkt sei der Park unter Leitung des Königlich Sächsischen Obergartendirektors Johann Carl Friedrich Bouché umgestaltet worden.

720.000 Euro kostet die Verwirklichung des Projektes. Das wird durch die Europäische Union gefördert. Außerdem stehen Gelder aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung, so die Verwaltung.

Geplant hat das alles in enger Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt und den Denkmalschutzbehörden das Büro Prugger Landschaftsarchitekten aus Pirna. Die praktische Umsetzung obliegt der Dresdner Niederlassung der Landschaftsbaufirma Josef Saule GmbH.

Streetworker ziehen ins Torhaus

Die Sanierung des Torhauses an der Lingnerallee ist ein separates bauliches Projekt, steht aber im Gesamtkontext der Freiflächenplanung für die Nordseite des Blüherparks.

Das 1888 errichtete Gebäude, welches viele Jahre leer stand und verfiel, erstrahlt mittlerweile in neuem Glanz. Die Freianlage um das Gebäude werde witterungsbedingt allerdings erst im zweiten Quartal hergestellt, so die Auskunft aus der Stadtverwaltung.

Klar ist jedoch mittlerweile, wer das Torhaus, das eine von der Stadt betriebene öffentliche Toilette bieten wird, außerdem nutzt: der Treberhilfe Dresden e.V.. „Die Übergabe des Gebäudes ist ab 1. April 2021 geplant. Mit der Fertigstellung der Außenanlagen ist eine vollständige Nutzung des Areals voraussichtlich Ende Juli 2021 möglich“, teilt die Verwaltung auf DNN-Anfrage mit.

„Wir wollen das Torhaus an der Lingnerallee im Zusammenhang mit unserem Projekt Streetwork City betreiben. Das sucht junge Menschen an ihren Treffpunkten auf und entwickelt mit ihnen Sport- und Freizeitangebote“, erklärt Vereinsvorstand Peggy Schramm. Konkreteres sei gegenwärtig noch in Absprache mit der Stadt.

Von Catrin Steinbach