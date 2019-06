Neun Schüler sind „Juniormeister“: Gemeinsam mit der Landeshauptstadt verlieh die Handwerkskammer Dresden am Dienstag zum ersten Mal Juniormeisterbriefe an Jugendliche. Nach dem Vorbild im Bereich Forschung und Wissenschaft will das Handwerk mit der Aktion in Zukunft dringend benötigten Nachwuchs in der Branche fördern.