Wie hoch darf’s sein – und vor allem wo? Seit Monaten erhitzt die Debatte um Hochhäuser in Dresden die Gemüter. Moderne Architektur an sich scheint in der Stadt ein Reizthema.

Wo in Dresden Hochhäuser stehen dürfen – und wo nicht

Dresden reglementiert Bau von Hochhäusern

So stehen die Dresdner zu neuen Hochhäusern in der Stadt