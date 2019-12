Stadt Dresden hat neue Pläne für Schulstandorte

Dresden

In der langen Diskussion über verschiedene Schulstandorte macht die Stadtverwaltung jetzt einen überraschenden Vorschlag. Sie betreffen das Berufliche Schulzentrum „ Franz Ludwig Gehe“ und das Gymnasium Gorbitz und wirbeln bisherige Beschlüsse des Stadtrats durcheinander. Im März soll der Stadtrat über die neuen Wege entscheiden – Streit ist programmiert.

Nach den Plänen von Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann ( CDU) soll das Gymnasium Gorbitz an den künftigen Schulstandort an der Freiberger Straße umziehen. Dort müssen jedoch erst Gebäude errichtet werden. Der Umzug soll daher zum Schuljahr 2024/25 erfolgen. Der früher von SPD, Linken und Grünen dominierte Stadtrat hatte sich an der Freiberger Straße eine bis zu fünfzügige Oberschule gewünscht. Die Verwaltung hatte jedoch stets auf einen Doppelstandort von Oberschule und Gymnasium gedrungen.

Bislang konnte sie sich damit im Stadtrat nicht durchsetzen.Inzwischen haben sich die Mehrheitsverhältnisse aber geändert. Wie eine Entscheidung ausfallen könnte, ist jedoch offen. Nach dem Willen der Verwaltung soll sich die 150. Oberschule als dreizügige Schule den Standort dann mit dem Gymnasium teilen.

Kein Interesse in Gorbitz

Die Verwaltung begründet den Umzug des Gymnasiums, das in diesem Schuljahr am Leutewitzer Ring 141 mit zwei fünften Klassen gestartet ist, mit dem mangelnden Interesse für den gymnasialen Bildungsweg im Bereich des jetzigen Standorts. Die grundsätzlich anzustrebende Zahl von 60 Schülern für den Schulstart sei trotz Umlenkung von Schülern aus entfernteren Stadtgebieten nicht erreicht worden. Weil aber nahezu alle anderen Gymnasien in der Stadt bis zur Obergrenze ausgelastet sind, wurde der Start mit lediglich 43 Schülern in Kauf genommen.

Das Gymnasium startete dabei allerdings unter denkbar schwierigen Verhältnissen. Es teilt sich bislang den Standort am Leutewitzer Ring mit dem Beruflichen Schulzentrum „ Franz Ludwig Gehe“. Momentan ist das eine Baustelle und mit den entsprechenden Einschränkungen und Beeinträchtigungen verbunden.

Bislang sollte das BSZ in einigen Jahren vom Leutewitzer Ring an die Boxberger Straße umziehen. Dort existiert noch das Gebäude aus DDR-Zeiten einer früheren Schule. Für das BSZ war ein Neubau vorgesehen. Davon rückt die Stadt jetzt ab. Mit dem Umzug des Gymnasiums an die Freiberger Straße könnte das BSZ am Leutewitzer Ring bleiben, heißt es in der Vorlage von Vorjohann für den Stadtrat. An der Einrichtung eines beruflichen Gymnasiums am BSZ werde festgehalten.

Warnung vom Ministerium

Vorjohann argumentiert, dass das Gymnasium, das jetzt noch „ Gorbitz“ heißt, aufgrund des wachsenden Bedarfs an Gymnasiumsplätzen in der Stadt ab dem Schuljahr 2023/24 zwingend fünfzügig geführt werden muss. Dafür wäre am Leutewitzer Ring nur Platz, wenn das Berufsschulzentrum bis dahin auszieht und anschließend umfangreiche Erweiterungsbauten vorgenommen werden. Der Neubau für das BSZ an der Boxberger Straße wäre jedoch frühestens zum Schuljahr 2024/25 einsatzbereit. Für die Bauarbeiten am Leutewitzer Ring wäre zudem eine Bauauslagerung des Gymnasiums nötig.

Außerdem gebe es für den innerstädtischen Standort eine größere stadtweite Nachfrage als für den Standort in Gorbitz. Bei Umlenkungennach Gorbitz müssten viele Kinder lange Schulwege in Kauf nehmen. Weil damit eine rechtssichere Umlenkung problematisch sein könnte, habe das Kultusministerium im Bescheid zur Genehmigung der Schulnetzplanung empfohlen, eine Verlagerung des Gymnasiums an die Freiberger Straße zu prüfen. Für diesen Standort bezweifle das Ministerium genauso wie die Stadtverwaltung den Bedarf für eine fünfzügige Oberschule, schreibt Vorjohann. An der Freiberger Straße reicht der Platz aber nur für eine dreizügige Oberschule und ein vierzügiges Gymnasium. Lediglich in einzelnen Jahren könnten fünf Gymnasialklassen gebildet werden.

Geld für andere Projekte

Nach den Angaben des Bildungsbürgermeisters könnten mit der jetzigen Lösung 22,8 Millionen Euro gespart werden. Die früheren Pläne hätten insgesamt 102 Millionen Euro gekostet. Jetzt könnten rund 70 Millionen Euro genügen. Das gesparte Geld stünde dann für andere dringende Schulbauprojekte zur Verfügung. Der Standort Boxberger Straße stehe dann als „schulische Potenzialfläche“ zur Verfügung, beispielsweise als Auslagerungsstandort.

Das alte Gebäude hat allerdings keine Betriebserlaubnis mehr als Schulstandort. Dafür müsste es teuer saniert werden, hieß es bislang immer. Daher war der Neubau ins Gespräch gekommen.

Von Ingolf Pleil