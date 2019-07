Dresden

Die Stadtverwaltung ermöglicht ab sofort kostenfreien Zugriff auf über 800 Datensätze. Dazu wurde das Datenportal opendata.dresden.de eingerichtet.

Ab sofort können beispielsweise Unternehmen auf die öffentlich zugänglichen Koordinaten von Spielplätzen zugreifen und diese für die Programmierung von Apps nutzen. Für Wissenschaftler werden die Rohdaten der Wahlergebnisse seit 1999 interessant. Bauingenieure und Planer können sich im Portal Daten zu Lage und Verlauf aller Flüsse in Dresden holen und sich so die Arbeit erleichtern.

Die Freigabe der städtischen Daten hatte der Stadtrat bereits am 3. September 2015 beschlossen. Die Stadt will das Angebot Stück für Stück erweitern und so auch Daten aus dem Ratsinformationssystem bereitstellen. Einzige Voraussetzung zur Nutzung ist die Angabe der auf dem Portal benannten Lizenzbedingungen. Die Daten können sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell genutzt werden.

Der erste große Praxistest steht mit einer Datenkonferenz im September an. Dort sollen die Teilnehmer im Rahmen des „Urban-Data-Camps“ unter anderem Ideen zur Nutzung und Anwendung der Daten entwickeln und umsetzen.

Von DNN