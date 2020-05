Staatsoperette Dresden stellt Frauen in den Fokus und einen Österreicher ans Pult

Dresden

Kathrin Kondaurows erste Spielzeit als Intendantin der Staatsoperette Dresden muss aufgrund der Coronakrise abrupt, also unvollendet abgeschlossen werden – von vagen Hoffnungen auf noch zu kreierende und zu gestaltende kleinere Formen und Open air mal abgesehen. So ist für die Saison 2019/20 auch kaum eine seriöse Bilanz möglich.

Wie für die anderen Theater dürfte die gegenwärtige Situation einmalig sein und Erkenntnisse nach sich ziehen, die allerdings erst dann seriös und weiterführend sein könnten, wenn die akuten Probleme überwunden und Perspektiven wieder erkennbar sind.

Anzeige

Geschlechteridentitäten und Rollenbilder im Mittelpunkt

Natürlich hat die Staatsoperette bereits an einem Spielplan für die nächste Saison gearbeitet, als von der die gesamte Gesellschaft aufwühlenden und in ihrer Dimension unwägbaren gesundheitlichen Gefährdung noch nichts zu ahnen war. Da es aber ein Leben nach dieser Krise geben wird, legt das Haus nun – bei allen Vorbehalten – seine künstlerischen Pläne für die Spielzeit 2020/21 vor.

Weitere DNN+ Artikel

Lesen Sie auch: Sommertheater trotz Corona? Sachsens Bühnen hoffen auf die Politik

Dafür habe man erneut ein durchgehendes Thema gesucht, teilt das Theater mit. „Alle Stücke der Spielzeit 2020/21 befassen sich mit der hochaktuellen wie kontrovers verhandelten Frage von Geschlechteridentitäten und Rollenbildern. Das Haus will sich diesem der Operette werkimmanenten und zugleich gesellschaftlich relevanten Diskurs stellen und wählte Premierenstücke, in denen einerseits maßgeblich Frauen die Hauptrollen spielen und deren Umsetzung zudem in den Händen von Regisseurinnen liegt.“ Nicht nur Rollenbilder und Diversitätsfragen würden heute viel diskutiert, ebenso groß stehe nach wie vor die Frage nach Gleichstellung und Gleichberechtigung im Raum. Intendantin Kathrin Kondaurow wolle in dieser Spielzeit vor allem den Frauen eine Stimme geben.

Kathrin Kondaurow Quelle: Esra Rotthoff

Den Reigen von insgesamt vier Neuproduktionen eröffnet am 2. Oktober „Blondinen bevorzugt! (Gentlemen Prefer Blondes)“, die Kultkomödie, die in der Erinnerung untrennbar an den Film mit Marilyn Monroe verknüpft ist. Für Dresden will die deutsche Regisseurin Katja Wolff das 1949 in New York uraufgeführte Musical in Szene setzen, die Musik dazu stammt von Jule Styne und wird unter Leitung von Dirigent Peter Christian Feigel erklingen.

Vom Broadway ins Dresdner Kulturkraftwerk: „Cinderella“ heißt der von Richard Rogers und Oscar Hammerstein II als Musical adaptierte Märchenklassiker, der von der 1985 in Ostberlin geborenen Geerthe Boeden inszeniert wird, ihr musikalischer Partner am Dirigentenpult ist Christian Garbosnik, 1. Kapellmeister der Staatsoperette, die Premiere ist für den 28. November angesetzt.

Auf das Musical folgt Komische Oper, Otto Nicolais Publikumsliebling „Die lustigen Weiber von Windsor“ nach William Shakespeare steht an. Für die Neuinszenierung verpflichten die Dresdner die israelische Regisseurin Noa Naamat, die zuletzt am Royal Opera House in London arbeitete. Am 6. Februar 2021 soll sich der Vorhang zur Premiere öffnen.

Beers „Polnische Hochzeit“ in deutscher szenischer Erstaufführung

Mit Joseph Beers „Polnischer Hochzeit“ schließlich kündigt das Haus eine deutsche szenische Erstaufführung an: Das Werk war die zweite Operette des 1908 in Gródek bei Lemberg/Lwów geborenen und 1987 in Nizza gestorbenen Komponisten. Es wurde 1937 in Zürich uraufgeführt und in den elf Monaten danach international auf rund 40 Bühnen in acht Sprachen gezeigt. Doch der Einmarsch deutscher Truppen bereitete dem Erfolg ein jähes Ende.

Bereits 1938 wurde der Name des Juden Joseph Beer von den Theaterprogrammen gestrichen. Beer musste ins französische Exil, sein Vater, seine Mutter und seine Schwester, die in Lemberg geblieben waren, wurden im KZ Auschwitz ermordet, sein Librettist Fritz Löhner-Beda in Monowitz/ Auschwitz III. Nach den Ereignissen des Krieges und tief betroffen durch den Tod von Freunden und Familie, verweigerte Joseph Beer nach Kriegsende die Aufführungsrechte an seinen früheren Werken. Erst 2011 stimmten laut Wikipedia seine Töchter einer österreichischen Erstaufführung der „Polnischen Hochzeit“ beim Wiener Operettensommer 2012 zu. An der Dresdner Staatsoperette inszeniert das Werk nun Julia Huebner, seit der Spielzeit 2019/20 Dramaturgin im Team von Intendantin Laura Berman an der Staatsoper Hannover. Premiere soll am 24. April 2021 sein.

In dieser Produktion wird sich, wie zuvor auch bei Otto Nicolais „Lustigen Weibern von Windsor“, Johannes Pell dem Dresdner Publikum präsentieren: Er ist ab der kommenden Spielzeit der neue Chefdirigent der Staatsoperette als Nachfolger Andreas Schüllers, der das Amt seit 2013/14 innehatte. Pell kommt von den Wuppertaler Bühnen, an denen er als Erster Kapellmeister beschäftigt war, nach Dresden.

Johannes Pell, Chefdirigent der Staatsoperette Dresden ab der Spielzeit 2020/21 Quelle: Jens Grossmann

Der 38-Jährige habe sich bei dem knapp einjährigen Auswahlverfahren unter insgesamt 81 Bewerbern, darunter zwei Frauen, durchgesetzt, teilte die Staatsoperette mit. „Sein künstlerisches Interesse, das dezidiert den am Haus gepflegten Genres Operette und Musical gilt, sein Verständnis und Engagement für einen Repertoirebetrieb und seine Ideen für heutige musikalische Umsetzungen passen hervorragend zum Profil des Dresdner Spezialhauses“, heißt es weiter.

Der 1982 in Linz geborene Johannes Pell studierte Klavier, Chordirigieren und Dirigieren in seiner Heimatstadt, in Salzburg und Wien. Seine Karriere startete er 2009 am Theater Erfurt. 2011 nominierte ihn die Fachzeitschrift „Opernwelt“ zum „Nachwuchskünstler des Jahres“, „ Deutschlandradio Berlin“ kürte ihn für sein Dirigat von „Gräfin Mariza“ zum Nachwuchsdirigenten des Jahres. Drei Spielzeiten ab 2013/14 war Pell Erster Kapellmeister an der Oper Bonn, 2016/17 wechselte er nach Wuppertal. Er gastierte an renommierten Häusern wie der Volksoper Wien, am Theater Bern, der Leipziger Oper und der Oper Graz. Zudem dirigierte Johannes Pell Klangkörper wie das Brucknerorchester Linz, das Beethoven-Orchester Bonn, das Sotchi-Sinfonieorchester, die Neue Lausitzer Philharmonie und seit 2010 regelmäßig das Leipziger Symphonieorchester.

Für März 2021 kündigt die Staatsoperette zudem eine „Hommage à Piazzolla“ an, anlässlich seines 100. Geburtstages ehrt man den argentinischen „König des Tango“ mit zwei Konzerten. Auch sie werden eine weibliche musikalische Handschrift erhalten, denn am Pult steht die mexikanische Dirigentin Alondra de la Parra (20. und 21. März 2021). Im Juni folgt schließlich eine musikalische Verneigung von dem amerikanischen Sänger, Schauspieler und Entertainer Frank Sinatra; das Orchester der Staatsoperette, Solisten und Gäste präsentieren unter dem Motto „Come Fly With Me“ die größten Hits des „Rat Pack”-Trios und seines prominentesten Mitglieds (4., 5. und 6. Juni 2021).

Premieren der Staatsoperette Dresden 2020/21 2. Oktober 2020: „Blondinen bevorzugt! (Gentlemen Prefer Blondes)“. Buch von Joseph Fields und Anita Loos, Gesangstexte von Leo Robin, Musik von Jule Styne, Deutsch von Edith Jeske und Christian Gundlach Musikalische Leitung: Peter Christian Feigel; Regie: Katja Wolff; Bühne: Cary Gayler; Kostüme: Regine Standfuss; Choreographie: Kati Farkas 28. November 2020: „Cinderella“. Musik von Richard Rodgers, Gesangstexte von Oscar Hammerstein II, Neues Buch von Douglas Carter Beane, Originalbuch von Oscar Hammerstein II, Deutsche Fassung von Jens Luckwaldt Musikalische Leitung: Christian Garbosnik; Regie: Geertje Boeden; Bühne: Philip Rubner; Kostüme: Sarah Antonia Rung; Choreographie: Radek Stopka 6. Februar 2021: „Die lustigen Weiber von Windsor“. Komisch-phantastische Oper in drei Akten. Libretto von Salomon Hermann Ritter von Mosenthal, nach William Shakespeare, Musik von Otto Nicolai Musikalische Leitung: Johannes Pell; Regie: Noa Naamat; Bühne und Kostüme: Takis 24. April 2021: Polnische Hochzeit“.Operette in drei Akten und einem Prolog. Libretto von Fritz Löhner-Beda und Alfred Grünwald, Musik von Joseph Beer Musikalische Leitung: Johannes Pell; Regie: Julia Huebner; Bühne: Esther Dandani; Kostüme: Dinah Ehm

Von Kerstin Leiße