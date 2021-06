Staatsanwaltschaft Dresden erhebt Anklage gegen Drogendealer

Dresden

Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen 28-Jährigen Deutsch-Iraker wegen gemeinschaftlichem Drogenhandel in zehn Fällen erhoben.

Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, soll der Beschuldigte über den Zeitraum April bis Juni 2020 insgesamt 51 Kilogramm Crystal für 532 000 Euro sowie 20 Kilo Marihuana für 52 000 Euro von verschiedenen Lieferanten eingekauft haben. Anschließend soll er die Betäubungsmittel im Stadtgebiet Leipzig gewinnbringend veräußert haben.

Der Beschuldigte soll seine Geschäfte über verschlüsselte Mobiltelefone des Anbieters „EnchroChat“ abgewickelt haben. Französische Ermittlungsbehörden konnten einige Daten des Anbieters entschlüsseln und diese an die Staatsanwaltschaft Dresden übermitteln. Sie hätten eine erhebliche Bedeutung für die Beweisführung im kommenden Verfahren.

Der zuständige Ermittlungsrichter hatte am 30. Dezember 2020 einen Haftbefehl gegen den 28-Jährigen erlassen, der am 27. Januar diesen Jahres vollzogen wurde. Aktuell befindet sich der Beschuldigte in Strafhaft.

Von tik