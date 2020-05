Staatsanwalt will Höchststrafe für Doppelmord an Kindern in Dresden

Dresden

Im Mordprozess gegen Laurent F. am Landgericht Dresden sind am Dienstag die ersten Plädoyers gehalten worden. Ursprünglich sollte die Staatsanwaltschaft 13 Uhr mit ihrem Schlussvortrag beginnen, doch ein neuer Antrag des Verteidigers brachte den Zeitplan durcheinander.

Anwalt Andreas Boine forderte ein neues psychiatrisches Gutachten, dass beweist, dass die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit seines Mandanten bei der Tat so stark eingeschränkt war, dass er vermindert oder gar nicht schuldfähig sei.

Der Psychologe Dr. Jan Lange hatte dem Angeklagten volle Schuldfähigkeit bescheinigt. Der sei zwar narzisstischer Persönlichkeit, die aggressives Verhalten mit fehlender Empathie zeige, die vor allem dann zum Vorschein komme, wenn in seinem Leben etwas schief laufe. Aber Laurent F. sei nicht psychisch krank. Alkohol oder Drogen haben bei der Tat auch keine Rolle gespielt.

Plädoyers erst nach langer Debatte

Die Staatsanwaltschaft fand, dass Dr. Lange ein sachlich fundiertes Gutachten abgegeben habe, die Kammer sah dies auch so und lehnte den Antrag der Verteidigung ab – nach stundenlangen Diskussionen. So begann Staatsanwalt Till von Borries gegen 18 Uhr mit seinem Plädoyer.

Er forderte für den Angeklagten wegen Mordes in zwei Fällen und versuchten Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe. Zudem beantragte er, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Von Borries sah es als erwiesen an, dass der 56-Jährige im Mai vergangenen Jahres seinen Sohn und seine Tochter ermordet und danach versucht habe, die Mutter der Kinder zu töten. „Die Kinder sind erstickt. Er hat sie mit erheblicher Gewalt erwürgt“, erklärte der Staatsanwalt. Danach hatte Laurent F. seinen Kindern Bauschaum in Mund und Rachen gesprüht. „Von einem Affekt kann keine Rede sein, er handelte zielgerichtet, die Morde waren geplant. Es war keine Verzweiflungstat, er inszenierte alles regelrecht“, sagte von Borries.

Laurent F. hatte vor Gericht zugegeben, Schuld am Tod seines 5-jährigen Sohnes und seiner zwei Jahre alten Tochter zu sein, hatte aber zum Wie und vor allem Warum nichts gesagt. Er machte seine Frau für alles verantwortlich, die, nachdem er gewalttätig geworden war, sich von ihm getrennt hatte und mit den Kindern in eine eigene Wohnung gezogen war. Das konnte er nicht ertragen. Am Freitag wird die Verteidigung ihren Schlussvortrag halten.

Von Monika Löffler