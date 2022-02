St.-Josef-Kirche in Dresden-Pieschen: Neugestaltung mit vielen Händen

Dresden

Mitgestalten hat Tradition bei den Katholiken in Dresden-Pieschen. Ihre St.-Josef-Kirche an der Rehefelder Straße, ein neuromanischer Stahlbetonbau, 1910 nach Plänen von Alexander Tandler errichtet, ließen sie bis 1978 im Inneren von dem Architekten Hubert Paul und dem Bildhauer Friedrich Press (1904–1990) völlig neu gestalten; ein mutiger Schritt in der Aufbruchstimmung nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Ohne viele fleißige Hände von Gemeindemitgliedern hätten sie das damals nicht geschafft.

Jetzt sind sie wieder gefragt. Die Räume der Gemeinde im hinteren Teil der Kirche müssen dringend saniert werden, unter anderem, um alle Brandschutzbestimmungen auch künftig einhalten zu können, wie der Ingenieur Sebastian Sorek vom Bauteam erläutert. Aber auch, um beispielsweise eine Niedrigtemperaturheizung mit intelligenter Regelung einzubauen, die Energie spart und so die Schöpfung, die Umwelt also, weniger belastet.

Die St. Josef-Kirche will sich öffnen und das auch durch den Umbau dokumentieren. Quelle: Dietrich Flechtner

Weg mit der Trutzburg-Anmutung

„Wir wollen den spröden Charme der Siebziger wegbauen“, sagt Ludger Kauder. Seit Jahresbeginn 2021 leitet der Pfarrer die Großpfarrei St. Martin mit fast 9000 Mitgliedern, zu der Pieschen gehört. Bislang habe die Kirche an eine Trutzburg erinnert, in die niemand hineinkomme, der nicht dazugehöre. Künftig solle sie eine neue Botschaft aussenden: „Wir sind als Gemeinde nicht der Ofen, der sich selber wärmt, sondern haben einen Auftrag für die Menschen vor Ort.“

Die Gemeindemitglieder identifizierten sich mit dem Umbau. „Sie sind aktiv dabei und lassen sich das nicht einfach von jemand anders hinstellen“, sagt Pfarrer Kauder. Mit dem Meißner Architekten Matthias Klut haben sie durchgesprochen, was von ihren Vorstellungen sich wie realisieren lässt. Das hat er in seinen Plänen Gestalt annehmen lassen.

Einfache Arbeiten am „Bau-Samstag“

Im Frühjahr 2021 haben sie alle drei Etagen leergeräumt, Podeste in den Keller getragen, Holz vom Boden auf den Sperrmüll gebracht, eine besonders lange Leiter von oben durch ein Fenster abgeseilt und sind mächtig ins Schwitzen geraten, als sie die schwere Billardplatte runter bugsierten. Jeden dritten Sonnabend im Monat haben sie als „Bau-Samstag“ festgelegt, jeden ersten Sonnabend wird geputzt, wie Sozialarbeiterin Anja Porsche sagt, die als Mitglied im Ortskirchenrat (OKR) dem Bauteam angehört. „Damit ist es für alle klar.“ So viel wie möglich an einfachen Arbeiten wollen sie in Eigenleistung übernehmen.

Erleben, dass man gebraucht wird

„Da ist für jeden was dabei, vom Kind bis zum über Achtzigjährigen“, sagt Claudia Ermel, die als Ausbilderin arbeitet und Vorsitzende des Ortskirchenrates ist. „Manche gestalten das zum Familientag.“ Zwischen zwölf und fünfzehn Frauen und Männer seien dabei. „Manchmal staunt man, wer kommt. Zum Beispiel Leute, die bislang im Hintergrund geblieben sind oder sich wegen Corona noch nicht in die Gottesdienste trauen. Ihnen tut es gut, eine Aufgabe zu haben. Vor allem die Älteren fühlen sich nicht mehr so einsam und erleben, dass sie gebraucht werden.“

„Das schweißt die Gemeinde zusammen“, beobachtet auch Anja Porsche. „Die ist in der Corona-Zeit sehr auseinandergedriftet. Manche sind noch immer vorsichtig, trotzdem ist vielen Begegnung wichtig.“

Mehr als 100 Jahres altes Rundtonnengewölbe

Sebastian Sorek steht ganz oben im zweiten Obergeschoss, über ihm das imposante rundtonnenartige Gewölbe von 1910. Das soll, leicht aufgehellt und beleuchtet, wieder zu voller Geltung kommen, wie er darlegt. In den Siebzigern hatten sie für die Kolpingsfamilie, eine Gruppe des katholischen Sozialverbandes Kolpingwerk, einen relativ abgeschlossenen Raum hier hineingebaut. Von dem ist nur noch der Betonfußboden zu sehen.

Gemeindesaal mit barrierefreiem Zugang

„Hier soll unser neuer Gemeindesaal entstehen“, sagt Sebastian Sorek. Ein Spezialist tüftelt die beste Akustik aus. Ein Aufzug in einem der beiden Treppenhäuser wird dafür sorgen, dass künftig auch alle, die nicht so gut zu Fuß sind, hier hinaufkommen.

Ebenso wie in die Etage darunter, das erste Obergeschoss. Da befand sich der alte Pfarrsaal, niedrig, von Stützen durchbrochen. „Ein größerer und ein kleinerer Gruppenraum sind hier geplant, voneinander abgeteilt durch eine Trennwand.“ Dazu Waschräume, Toiletten, auch eine Dusche, daneben eine einfache kleine Catering-Küche. Tür und Wand zum Kirchenraum werden schalldicht isoliert. Kinder, Jugendgruppen könnten die Räume nutzen, auch Chorsänger und Musiker für ihre Proben.

Gastgeber für Jugendgruppen und Wohnungslose

Und mit den neuen Räumen könne die Gemeinde Gastgeber werden, sagt Anja Porsche. Jugendgruppen von anderswo fänden mit Isomatte und Schlafsack eine einfache Übernachtungsstätte. Auch ein Nachtcafé für Wohnungslose wolle die Gemeinde in den Wintermonaten öffnen. Seit etwa fünf Jahren hat sie bis Baubeginn sonnabends unten Lebensmittel der Dresdner Tafel an Bedürftige ausgegeben. Denkbar sei auch, die Räume an Vereine oder Privatleute aus dem Stadtteil zu vermieten. „Wir wollen nicht im eigenen Saft schmoren, sondern über den Tellerrand schauen, uns öffnen, einladend für andere sein“, sagt Claudia Ermel.

Der Eingangsbereich an der Rehefelder Straße soll zu einem „Raum der Begegnung“ umgestaltet werden. Dazu kommen bodentiefe Fenster in die Fassade. Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Licht in den dunklen Vorraum

Offener, freundlicher, heller soll auch der bislang recht dunkle Vorraum der Kirche gestaltet werden – zu einem „Raum der Begegnung“ für Gespräche, mit dem Taufstein als Mittelpunkt. Der Windfang ist schon verschwunden. Zwei bodentiefe Fenster kommen in die Fassade, wie Sebastian Sorek beschreibt. Die holzverkleidete Tür zur angrenzenden kleinen Kapelle verschwindet, der Zugang wird geöffnet. Kaplan Przemyslaw (Przemek) Kostorz sammelt bei den Gemeindemitgliedern Ideen für deren neue Gestaltung – mit Stühlen statt fester Bänke zum Beispiel.

Rund zwei Millionen Euro soll das Ganze kosten. 135 000 Euro kommen vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Den Großteil muss die Pfarrei bestreiten. Spenden werden dringend benötigt. Noch in diesem Jahr wollen sie mit den Arbeiten fertig sein, wie Sebastian Sorek sagt.

Claudia Ermel klingt zuversichtlich. „Wir hoffen, dass dann mehr Leute zu uns strömen – nicht nur Christen.“ Pfarrer Ludger Kauder sagt: „Wenn Corona vorbei ist, erwarte ich von diesem Umbau einen ganz neuen Schub für unser Gemeindeleben.“

