Dresden

Die Unklarheit unter den Betreibern von Sportstätten ist groß: Was ist im sogenannten Lockdown light erlaubt, was ist verboten? „Ich erhalte seit einigen Tagen viele Anrufe von Betreibern, aber auch von Vereinen, die irritiert sind“, erklärt Torsten Schulze, sportpolitischer Sprecher der Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Einerseits verbietet die aktuelle Corona-Schutz-Verordnung grundsätzlich die Öffnung und das Betreiben von Anlagen und Einrichtungen des Freizeit- und Amateurbetriebes. Andererseits gibt es Ausnahmen.

Individuelles Training einzeln und zu zweit

So bleibt organisiertes Training für Individualsportarten möglich. „Zum Individualsport im Sinne der Verordnung zählt hier jegliche Form von sportlicher Betätigung (zum Beispiel Zweikampfsportarten, Rückschlagspiele, Individualsportarten wie Leichtathletik), die als individuelles Training allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand möglich ist“, erklärt der Landessportbund Sachsen.

Anzeige

Schulze weist darauf hin, dass Interessenten bei mehreren Anbietern in Dresden Tennisplätze, aber auch Squash-Courts und Badminton-Plätze buchen können. „Mir wurde auch mitgeteilt, dass einige Fitnessstudios geöffnet haben.“ Während Tennis, Squash und Badminton laut Verordnung nicht verboten sind, ist der Betrieb von Fitnessstudios nur für Rehabilitationssport und physiotherapeutische Behandlungen zulässig, heißt es in der Corona-Schutz-Verordnung.

Gefahr einer Parallelwelt

„Die Verordnung gilt für alle. Wir haben aber nach meiner Einschätzung eine Situation, in der sich einige Betreiber zusätzliche Dinge herausnehmen“, glaubt Schulze. „Wenn Sachen erlaubt sind, dann muss es klare Ansagen an die Betreiber geben“, fordert er. Sonst gerate der Sport in eine Situation, in der sich nur noch wenige an die Vorschriften halten und viele machen, was sie wollen. „Dann schaffen wir uns eine Parallelwelt.“

Schulze kündigte an, die Problematik auf der nächsten Sitzung des Sportausschusses anzusprechen. „Wir brauchen eine Übersicht über die Dinge, die jetzt erlaubt sind. Und die Verbote müssen konsequent durchgesetzt werden“, fordert der Grünen-Sportpolitiker.

Von Thomas Baumann-Hartwig