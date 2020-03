Dresden

Zur diesjährigen „24-Stunden-Diskussion“ in Dresden treten prominente Politiker in den Disput. Beim Auftakt am 13. März debattieren unter anderem Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD), Linke-Fraktionschef Rico Gebhardt und eventuell auch CDU-Generalsekretär Alexander Dierks zum Thema Inklusion, teilte der Veranstalter am Donnerstag mit.

Am Tag darauf stehen mehr als 14 Themen vom Klimawandel über Smart Cities bis zu Zukunftsvisionen für Europa zur Auswahl. Am Abend stellt sich Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) den Fragen. Zum Abschluss am 15. März trifft unter anderen Linke-Bundeschefin Katja Kipping auf den AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla. Die Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland.

Insgesamt wird an dem Wochenende im Rathaus gut 24 Stunden diskutiert. Ausrichter ist der Verein Fortschritt-Vision-Diskurs, der 2018 von Schülern und Studenten in Sachsen gegründet wurde und im gleichen Jahr erstmals ein solches Angebot unterbreitete. Nun kommt es zur Neuauflage.

Nach den Worten von Vereinsvorstand Sven Richter soll die „24-Stunden-Diskussion“ künftig in regelmäßigen Abständen stattfinden. „Der aktuelle politische Alltag ist mehr denn je geprägt durch eine lautstarke Jugend, die selbstbewusst mehr Gestaltungsmöglichkeiten in der Politik sucht“, hieß es in der Einladung. Hauptsponsor ist die deutsche Fernsehlotterie. Auch die Bundeszentrale für politische Bildung unterstützt das Projekt.

Von dpa