Das Dresdner Krankenhaus St. Joseph-Stift gehört mit zu den besten Kliniken in Deutschland. Im Ranking „ Deutschlands beste Krankenhäuser“ des F.A.Z.-Instituts belegt die Einrichtung in der Größenklasse 150 bis 300 Betten bundesweit den sechsten Platz – und behauptet im Freistaat zudem die Spitzenposition. Insgesamt waren in der Studie etwa 2200 Krankenhäuser in Deutschland miteinander verglichen worden.

Die Studie war dieses Jahr zum zweiten Mal durchgeführt und dabei erstmals in acht verschiedene Größenklassen, die sich nach der Anzahl der Betten richtet, unterteilt worden. Für ihre Bewertung zogen die Fachleute unter anderem Qualitätsberichte, die Facharztdichte und den Personalschlüssel in der Pflege, aber auch Ergebnisse von Patientenbefragungen heran.

Die Leitung des St. Joseph-Stifts zeigt sich über die Spitzenplatzierung erfreut. „Dass sich Patienten bei uns wohl und in guten Händen fühlen, liegt auch am Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Geschäftsführer Peter Pfeiffer. „Wir arbeiten Hand in Hand und haben Freude daran, für unsere Patienten und deren Angehörige da zu sein. Die positiven Rückmeldungen motivieren, uns jeden Tag aufs Neue anzustrengen.“

Von DNN