Als Anfang Februar plötzlich die Außenwand des Lahmann-Speisesaals an der Bautzner Landstraße hoch zum Weißen Hirsch notgesichert werden musste, war die Aufregung groß. Die Stadt rückte an, die Polizei, die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, die DVB mussten die Linie 11 stoppen und Ersatzbusse einsetzen. Das erste Februarwochenende war Großeinsatz auf dem Steilstück der B 6, bis heute halten Holzstützen die Mauer.

„Eine akute Einsturzgefahr gab es nie“, sagte damals und sagt heute der für die Sanierung des Hauses zuständige Architekt Jörg Zimmermann. Aber was war geschehen? Eine leichte Außenwölbung der Mauer war jahrzehntelang bekannt – rund 17 Zentimeter; aber diese Schiefstellung war nach Meinung der Statiker unproblematisch. Regelmäßig wurde sie auch kontrolliert, so in der besagten Woche am Montag, 28. Januar. Dann fiel auf, dass aus einem der Gipssimse unterm Dach im Speisesaal ein Stück herausgebrochen war, und so kam es zur nächsten Messung am Freitagnachmittag. Ergebnis: 15 Zentimeter mehr Neigung. Und das löste den Alarm aus.

Die Begründung war zunächst, die Mauer habe unter der Last des Daches nachgegeben. Das hatte noch dazu eine schwere Schneedecke zu tragen, die in den nächsten Tagen ständig abgeräumt wurde. Es gibt aber unter der Wand auch noch einen 2,50 Meter hohen Tunnel aus Sanatoriumszeiten unter der Straße durch. Und es gab am Dienstag, 29. Januar, ein Erdbeben in Polen, in der Bergbauregion im Südwesten. Es kam zu einem Erdrutsch in der Oberlausitz, möglicherweise eine Folge des Bebens, und auch im Dresdner Hochland soll es zu spüren gewesen sein. War also die Erschütterung der Erde der Grund dafür, dass die Mauer über dem Tunnel in Schieflage geriet? „Nur eine Vermutung“, wiegelt Zimmermann ab. Man weiß es nicht.

Der Tunnel übrigens, der einmal ein Versorgungstunnel war, heißt heute nur noch Fledermaustunnel. An einigen Stellen auf dem Gelände muss für Fledermausschutz gesorgt werden – so auch dort. Deswegen konnte der Tunnel auch nicht, wie die Statiker empfahlen, sicherheitshalber einfach verfüllt werden. Er bekommt nun zur Stabilisierung im Bereich unter der Wand eine Art Betonsockel. Dann hat die Hauswand Ruhe und die Fledermäuse haben Platz. hp