Dresden

Der Ursprung alles Schöpferischen und der gesamten Kultur sei das Spiel. Das besagt die These, die einst der niederländische Kunsthistoriker Johan Huizinga in seinem Buch namens „Homo ludens“, zu deutsch: spielender Mensch, aufstellte. Ähnlich hat es Schiller gesehen, der versicherte, der Mensch sei nur da ganz Mensch, wo er spiele.

Aber Spiel ist eben nicht gleich Spiel. Elektronische Spiele sind oft umstritten. An Egoshooter- und sonstigen Videospielen, an Virtual-Reality-Brillen, die „Total Immersion“ ermöglichen, das komplette Abtauchen in Fantasiewelten also, stören sich viele, noch mehr an Kriegsspielzeug vom Zinnsoldaten bis zum Plaste-Panzer. Spielzeug hat heute kindgerecht zu sein, lehrreich und pädagogisch wertvoll, sonst ist es für viele des Teufels. Wer mit Soldaten spielt, plant Angriffskriege. Deshalb kein Kriegsspielzeug – und natürlich auch keine Spielzeug-Guillotine, wie sie der Dichter Goethe seinem Kind schenken wollte.

„Krieg spielen. Darf man das?“, lautet nun der Titel des Aufsatzes von Karsten Jahnke, der im neuen, dem Thema „Spiele“ gewidmeten „Kunstblätter“-Heft abgedruckt ist. Der Autor hält fest, dass traditionelle Brettspiele mit kriegerischem Inhalt im 18. Jahrhundert weite Verbreitung fanden und dass bis 1945 Kriegsspiel im kindlichen Alltag normal war. Eine auch nur halbwegs brauchbare Antwort über Sinn und Unsinn des Kriegsspiels findet Jahnke nicht, die tendenzielle Sprachlosigkeit zwischen Eltern, Kindern und Jugendlichen wird seiner Meinung nach „auch die Forschung nicht auflösen können, von der moralischen Entlastung des Kriegsspiels ganz zu schweigen.“

Matroschkas: Kein traditionelles russisches Spielzeug

Da der Mensch fast immer auch ein homo ludens ist, haben die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zuhauf Spiele in ihrem Bestand – ein kleiner Teil wird in der einmal mehr höchst informativen Vierteljahresschrift der SKD, die eine neue Aufmachung erhalten hat, vorgestellt. So wird ein Einblick in die japanische Welt des Spielens gegeben, wird die Vielfalt russischen Spielzeugs vorgestellt, wobei auch vermittelt wird, dass – und das wird viele überraschen – Matroschkas kein traditionelles Spielzeug sind. Die erste Matroschka entstand erst in den 1890er Jahren. Und das Vorbild für diese Steckpuppe stammt aus Japan. Dargelegt wird, dass man in Asien anders Schach spielt und welche Schach-Variationen es in Japan, Indien oder China gibt. Apartes Detail: Da das Pferd in der Mongolei das am höchsten geschätzte Tier ist, wird ein Sieg dann als besonders achtbar erachtet, wenn der König mit dem Pferd mattgesetzt wird.

Um den Beitrag „Ein lebensgefährliches Liebesspiel“ zu lesen, muss man keine 18 Jahre alt sein. Es geht nur um die in Besitz der Skulpturensammlung befindliche Kleinbronze „Hippomenes und Atalante“, die um 1690 von Giovanni Battista Foggini geschaffen wurde.

Im Fokus steht auch ein Spielmarkenkasten des Grünen Gewölbes. Der Kasten, den August der Starke 1723 von seiner Schwiegertochter, der Habsburger-Tochter Maria Josepha, zu seinem Namenstag erhielt, war mit allerlei Spielutensilien bestückt – darunter Elfenbeinwürfel und zwei Kartenspiele à 52 Blatt in feiner Gouachemalerei. Der Leser bekommt darüber hinaus Informationen zu historischen Spielzeugmusterbüchern, die im 19. Jahrhundert von Verlegern als Musterbücher benutzt wurden.

Dieses edle L’Hombre-Spiel bekam August der Starke am 15. Dezember 1723 von seiner Schwiegertochter Maria Josepha zu seinem Namenstag geschenkt. Quelle: Repro

Auch spielende Kinderfiguren, die einst Michael Victor Acier in der Porzellanmanufaktur Meißen schuf, werden vorgestellt, darunter drei Figuren, die eine herkömmliche Auffassung vom kindlichen Spiel in unterschiedlichen Altersstufen verdeutlichen. Wobei das Spiel und die Spielzeuge einen Bezug zum Erwachsenenleben aufweisen. Eine aus drei Figuren bestehende Porzellangruppe zeigt Kinder, die spielen, wobei bei einem Jungen aber schon die Neugier auf dass andere Geschlecht durchschimmert. „Frühreif“ wirft er einen Blick unter den Rock eines auf Stelzen balancierenden Mädchens. Ein anderer Junge bietet – ganz Kavalier – hingegen in aller Unschuld dem Mädchen seine Hilfe an.

Ob das Kind womöglich mal einen Jungfrauenpokal gesehen hatte? Solcherart Pokale, die zu den Sturzbechern gehören, was heißt, dass sie keinen Fuß besitzen und nur „gestürzt“, also völlig entleert, abgestellt werden können, wurden früher gern für Trinkspiele benutzt. Jungfrauenbecher wurden, wie man bei den Ausführungen zu einem kurz nach 1600 von dem Goldschmied Friedrich Hillebrandt in Nürnberg gefertigten Jungfrauenbecher mit Turbanschnecke erfährt, nicht nur von Brautleuten benutzt. Im Dresdner Silberinventar von 1543 sind „2. Junnckfrawen becher … im Tegelichen brauch des Kellers“ erwähnt, wobei es sich wohl um schlichtere Ausführungen gehandelt haben dürfte, als das Prunkstück Hillebrandts, das 1724 in die üppig bestückte Schatzkammer Augusts des Starken gelangte.

Mit Moralpredigten hatte es Puppenspieler Dr. Paul nicht

Interessant ist auch der Beitrag von Lars Rebehn über „Dr. Pauls Kaspertheater als Pionier des künstlerischen Handpuppenspiels“. Es geht insbesondere um den Dresdner Lehrer Dr. Max Otto Paul (1878–1953), der Handpuppen erwarb, von denen ein entscheidender Impuls für das künstlerische Handpuppenspiel in Deutschland ausgingen. Regelmäßig spielte Paul nach dem Ersten Weltkrieg, in dem er die ganzen vier quälend langen Jahre für Kaiser und Vaterland kämpfte, im Victoriahaus in Dresden, aber auch an vielen anderen Orten Sachsens.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im April 1921 wurde sogar eine enge Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Künstlerhilfsbund vereinbart – jeden Mittwoch – abgesehen von den Sommermonaten – wurde im Künstlerhaus an der Grunaer Straße dem Puppenspiel gefrönt. Dr. Paul verzichtete sogar auf eine Beförderung zum Schulleiter, weil dies das Ende seines Kaspertheaters bedeutet hätte. Das ging so lange, bis 1939 wieder die Waffen sprachen. Nachdem auch dieser Weltkrieg vorbei war, wurde Max Paul Berufspuppenspieler und trat bis zu seinem Tod öffentlich auf.

Wie Rebehn festhält, war Dr. Paul in der Weimarer Republik der „meistpublizierte Puppenspielautor. Interessant, was Paul über sein Spiel einst sagte, nämlich: „Hauptzweck des Kaspertheaters ist für mich ausgelassene harmlose Fröhlichkeit. Gewiß kann man diese Bühne auch als moralische Anstalt betrachten, und ich benutze gerne Gelegenheiten, auf die Kinder erzieherisch einzuwirken,..., aber ich vermeide bewußt, herbei irgendwie zu stark aufzutragen. Sind schon Geschichten für mich unerträglich, die Moral predigen, so wären erst recht Kasperstücke ganz verfehlt, die in Moral machen wollten. Ganz ausgeschlossen ist, daß ,Moral’ gepredigt wird.“

Wie Rebehn vermittelt, war das Kasperspiel im 19. Jahrhundert eine brachiale Angelegenheit – die Gegenspieler Kaspers nahmen einst, in den sich eher an Erwachsene richtenden Stücken, in der Regel ein tödliches Ende. Tod und Teufel wurden ebenso erschlagen wie Soldat und Polizist, der Henker wurde sogar am eigenen Galgen aufgeknüpft. „Die Komik entstand vor allem aus Tabubrüchen“, schreibt Rebehn. Diese Form des Puppentheaters war seit den 1930er-Jahren im Niedergang begriffen, in der DDR wurde sie in den 1950ern sogar verboten.

Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Hrsg): Dresdener Kunstblätter. 1/2021 – Spiele. 88 Seiten, 77 farbige Abb., 5 Euro, ISBN: 978-3-95498-596-8

Von Christian Ruf