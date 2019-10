Wer helfen möchte, kann auf folgendes Konto spenden:

Empfänger: DNN Weihnachtsaktion

IBAN: DE12 8505 0300 3120 1209 00

BIC: OSDDDE81XXX

Bitte im Verwendungszweck den entsprechenden Verein bzw. die Summe pro Verein angeben (Obdachlose, Aufwind, Kinder).

Eine Spendenbescheinigung wird ab 200,01 Euro ausgestellt. In diesem Zusammenhang bitten wir um ihre Anschrift auf dem Überweisungsauftrag. Name und Spende werden in den DNN veröffentlicht. Wer das nicht möchte, muss widersprechen. Informationen zum Datenschutz gibt es im Internet: www.dnn.de/dsgvo-spenden.