Spektakuläre Kriminalfälle in und um Dresden: Die Leiche unter der Kellertreppe

Dresden/Lotzen

Eine Mörderin, die aus Habsucht ihre Arbeitskollegin und deren kleinen Sohn umbringt, ein Bürgermeistertöchterlein, das seinem Verlobten Eierlikör kredenzt, den der nicht überlebt, ein Doktor, der eine Studentin vergewaltigt und eine andere tötet, ein entführtes Baby, das nie wieder auftaucht, der Doppelmord am Landeskirchenrat und seiner Frau, der sinnlose Tod einer Schülerin – es gibt viele Kriminalfälle in und um Dresden, die die Menschen bewegt haben. Wir haben uns mit den Ermittlungen und Prozessen bei einigen ungewöhnlichen Fällen etwas genauer beschäftigt.

Lotzen, ein kleines, etwas verschlafenes Örtchen bei Klipphausen, der meiste Lärm kommt von der nahen Straße. Ab Herbst 2002 zieht Hektik in die Ruhe ein – erst durch einen neuen Bewohner, dann durch Polizei und Staatsanwaltschaft.

Anzeige

Am 27. Oktober 2002 meldet eine in Hessen lebende Frau ihre Mutter Eva-Maria von Bergen als vermisst. Nachforschungen bei Nachbarn ergeben, dass die 58-jährige Invalidenrentnerin letztmals am 19. September gesehen wurde. Als die Polizei am Haus der Frau klingelt, öffnet Falko F. die Tür. Der Bauhelfer hat sich mit mehreren Bekannten dort eingerichtet und behauptet, das Gebäude von der Rentnerin gekauft zu haben, die sei dann verreist. Er habe jede Menge Baumaterial vor und im Haus gelagert und wolle umfangreiche Sanierungsarbeiten ausführen, sagt der 26-jährige Bauhelfer. Die Dokumente zum Hauskauf sind allerdings höchst zweifelhaft, ein Notar hatte das angebliche Grundstücksgeschäft nicht besiegelt.

Weitere DNN+ Artikel

Suchhunde konnten im Keller zunächst nichts finden

Kriminalisten nehmen das Gebäude gründlich unter die Lupe, bringen Spürhunde mit, schrauben Paneele ab, öffnen Fußböden. Dabei stoßen sie auf eine größere Menge Blut, das von der 58-Jährigen stammt, aber von ihr selbst fehlte jede Spur. Falko F. bestreitet, irgendetwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. Trotzdem wird er am 9. November unter dringendem Mordverdacht festgenommen. Die Ermittlungen laufen weiter.

Bei einer erneuten Durchsuchung im Mai 2003 schlägt der Hund im Keller des Hauses an. „Bei einer intensiven Suche mit einem Leichenhund wurde die tote Eva-Maria von Bergen im Keller ihres Hauses hinter einer Mauer gefunden“, vermeldet die Polizei am 8. Mai. Die Suche nach der Leiche war im November des Vorjahres am strengen Frost gescheitert. „Der Keller war unbeheizt, wirkte wie eine riesige Kühlkammer. Deshalb konnten die Suchhunde über den Winter nichts finden“, erklärte ein Polizeibeamter.

Ausnahmezustand im Lotzen: Das Gericht unter Vorsitz von Birgit Wiegand (Mitte) besichtigte den Schauplatz des Mordes. Quelle: dpa/Archiv

Falko F. soll die Invalidenrentnerin getötet haben. Der weist alle Vorwürfe zurück – auch während der Verhandlung, die am 5. Januar 2004 am Landgericht Dresden beginnt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 27-Jährigen vor, die in ihrem Haus allein lebende Rentnerin in der Nacht zum 20. September 2002 aus Habgier erschossen und hinter einem Vorsprung unter der Kellertreppe eingemauert zu haben. Der Bauhelfer streitet alles ab, liefert ständig neue Erklärungen, Ausreden und falsche Verdächtigungen.

So erklärt der Angeklagte, dass zwei seiner Freunde der Frau Klebeband um den Kopf gewickelt, sie auf die Couch gelegt und ihn aufgefordert hätten, „die Alte zu zersägen“. Das habe er abgelehnt und sei gegangen. Auch gegen seine Freunde wird ermittelt, jedoch bestätigte sich der Verdacht nicht. Falko F. hatte sich alles nur ausgedacht.

Alibis platzen wie Seifenblasen

Verteidiger Johannes Zeller glaubt allerdings, dass sein Mandant den Mord nicht allein begangenen hat – vor allem nach einem Vor-Ort-Termin, den das Gericht für den 3. Februar angesetzt hatte. „Zum einen ist er intellektuell nicht dazu in der Lage, so ein Verbrechen zu planen und auszuführen. Er kann weder lesen noch schreiben. Die Örtlichkeiten bestärken meine Zweifel: Wie soll ein Mann die Leiche allein in den engen Hohlraum hinter der Treppe bugsiert haben? Das wäre ohne Helfer nicht möglich gewesen.“

Die Kammer geht jedem Hinweis nach, prüft die vom Angeklagten angegeben Alibis – die alle platzen wie Seifenblasen. Nichts von dem, was Falko F. zu seiner Entlastung vorbringt, erweist sich als wahr, dafür sind die belastenden Indizien erdrückend. Am 2. April 2004 wird er wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Angeklagte, so die Vorsitzende Richterin Birgit Wiegand, habe ein nachvollziehbares Motiv gehabt: „Er wollte das Haus der Getöteten in seinen Besitz bringen. Es war ein Mord aus Habgier.“

Entgegen dem Antrag der Staatsanwaltschaft stellt das Gericht aber nicht die besondere Schwere der Schuld fest. Falko F. habe sein Opfer zwar ermordet, es aber nicht gequält oder erniedrigt. Zudem geht die Kammer davon aus, dass der Bauhelfer den Mord nicht von langer Hand geplant hatte, sondern sich eher spontan dazu entschloss.

Falko F. verfolgt die Urteilsbegründung mit griesgrämiger Miene. Das zufriedene Grinsen, das der Angeklagte seit Anfang Januar an den Tag gelegt hatte, ist wie weggeblasen. Nur einmal zeigte er eine Regung. Als ihn die Vorsitzende darauf hinweist, dass er die Kosten des Verfahrens zu tragen habe, meinte er verächtlich: „Das können Sie vergessen!“

Von Monika Löffler