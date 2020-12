Zwei Brandstifter halten Dresden ab 2003 in Atem. Sie heißen ähnlich, kennen sich zwar nicht, treten bei ihren Taten aber in eine Art Konkurrenzkampf, der die Stadt in Schrecken versetzt und der Feuerwehr jede Menge Einsätze beschwert.

In Tolkewitz brannte am 20. August 2004 der denkmalgeschützte Fachwerkbau, in dem sich früher der Ballsaal von „Donaths Neuer Welt“ befand. Er wurde bei dem Brand so schwer beschädigt, dass Teile davon abgerissen werden mussten. Quelle: Birgit Andert