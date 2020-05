Spektakuläre Kriminalfälle in Dresden: Wo ist Felix?

Dresden

Eine Mörderin, die aus Habsucht ihre Arbeitskollegin und deren kleinen Sohn umbringt, ein Bürgermeistertöchterlein, das seinem Verlobten Eierlikör kredenzt, den der nicht überlebt, ein Doktor, der eine Studentin kidnappt und eine andere tötet, ein entführtes Baby, das nie wieder auftaucht, der Doppelmord am Landeskirchenrat und seiner Frau, der sinnlose Tod einer Schülerin – es gibt viele Kriminalfälle in und um Dresden, die die Menschen bewegt haben. Wir haben uns mit den Ermittlungen und Prozessen bei einigen ungewöhnlichen Fällen etwas genauer beschäftigt.

28. Dezember 1984: Ein grauer nasskalter Freitag in Dresden. Ein junges Paar steht am Nachmittag ge­gen 16 Uhr mit einem Kinderwagen vor dem Centrum-Warenhaus an der Prager Straße. Sie wollen einen Einkaufsbummel machen. Die Idee hatten zwischen Weihnachten und Neujahr allerdings viele. Vor der Kleinkinderbetreuung steht eine Schlange. So beschließen sie, den Wagen mit ihrem fünf Monate alten Sohn Felix vor dem Warenhaus abzustellen. Dort sind schon andere Kinderwagen geparkt, dies ist damals durchaus üblich. Angst, dass etwas passieren könnte, gibt es kaum. Eine halbe Stunde später sind sie wieder draußen, laufen zum Wagen, schauen hinein und sind entsetzt: Der Wagen ist leer, Felix ist weg.

Sonderkommission geht an die Öffentlichkeit

In Dresden läuft eine der größten Polizeiaktionen der DDR-Geschichte an. Jeder greifbare Beamte ist im Einsatz. Tag und Nacht wird nach dem verschwundenen Baby gesucht. Alle für die Entführung infrage kommenden Personen werden überprüft: vorbestrafte Kindesentführer, psychisch Kranke, Frauen, die Fehl- oder Totgeburten hatten oder denen das Erziehungsrecht entzogen wurde, Paare deren Adoptionsantrag abgelehnt wurde.

Und die extra gegründete Sonderkommission geht an die Öffentlichkeit. Selten wurde die Bevölkerung so umfassend in Ermittlungen einbezogen: Es gibt Fahndungsplakate, Handzettel und Informationen in der Presse und dem Radio. Streifenwagen rollen durch Dresden und bitten die Bürger um Mithilfe: „Achtung, Achtung! Fünf Monate altes Kleinkind entführt …“ Auch über die Außenlautsprecher des Centrum-Warenhauses wird die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche ge­beten.

So meldet sich eine Frau, die an jenem Nachmittag ihre Enkelin im Kinderwagen vor dem Warenhaus spazieren fuhr. Sie wird zu einer wichtigen Zeugin. Ihr war eine altmodisch gekleidete Frau mit einer seltsamen Strickmütze aufgefallen, die sich über ein schreiendes Baby in einem Kinderwagen beugte, das Kind aber nicht beruhigte oder den Wagen schaukelte. Als die Zeugin kurz darauf wieder vorbeikommt, ist die seltsame Frau verschwunden, im Kinderwagen ist es still.

Junge ausgesetzt, aber es ist nicht Felix

Nach den Angaben der Zeugin entsteht ein Phantombild der Mützenfrau. Ein Kripobeamter sagt spontan: „Sieht ja aus wie Matka.“ Jeder weiß, er meint eine Russin. Der Verdacht Richtung Sowjetunion wird sich weiter erhärten. Das Phantombild der Frau wird verteilt und in der Presse veröffentlicht. Allerdings ohne Erfolg. Es gibt keine Hinweise auf die Frau und von Felix fehlt weiter jede Spur.

Am 6. Januar macht ein Mann in einem Hausflur an der Friedrich-Engels-Straße (Königstraße) in der Nähe der Dreikönigskirche einen seltsamen Fund. Ihm fallen Laute ei­nes Kindes auf. Als er dem nachgeht, findet er in einem Kinderwagen einen Pappkarton und darin ein Kind. In den Karton sind Luftlöcher geschnitten, der kleine Junge darin ist warm gekleidet. Nur: Es ist nicht Felix.

Der Kinderwagen gehört einem Ehepaar im Haus. Der Junge ist niemandem bekannt und keiner meldet ihn je als vermisst. Die Beamten nennen ihn Martin Sonntag, weil er an einem Sonntag gefunden wurde. Er ist etwa ein Jahr alt, sein Körper weist Spuren medizinischer Eingriffe auf, die in der DDR unüblich sind: Narben von Schnitten für Infusionen. Dafür ist das Findelkind nicht geimpft – in der DDR undenkbar. Und der Kleine reagiert auf russische Laute.

Verdacht politisches Dynamit

Anwohner der Friedrich-Engels-Straße berichten außerdem, dass etwa eine Stunde bevor der Junge entdeckt wurde, ein Kübelwagen der sowjetischen Streitkräfte vor dem Hauseingang stand. Der Karton, in dem der Junge lag, kam vom VEB Schuhfabrik „Roter Stern“ in Burg. Darin waren Damenstiefel, die an die Handelsorganisation der sowjetischen Armee geliefert worden waren.

Als im Oktober 2006 Wladimir Putin zum St. Petersburger Dialog in Dresden weilte, appellierten Felix’ Eltern in Sichtweite. Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Der Verdacht, dass Angehörige der in Dresden stationierten sowjetischen Armee etwas mit der Entführung zu tun haben, erhärtet sich zunehmend. Hat jemand einen gesunden Säugling aus der Deutschen Demokratischen Republik gegen ein krankes Kind aus der Sowjetunion ausgetauscht? Hat ein Ehepaar der sowjetischen Garnison in Dresden Felix entführt und kurz vor der Heimreise das eigene Kind ausgesetzt? Die beiden Jungen könnten eine kurze Zeit zusammen gewesen sein. Den Schnuller aus dem Findelkindkarton hatten zwei Babys im Mund. Eines mit Blutgruppe B (wie Martin), eines mit Blutgruppe A (wie Felix).

Den Beamten ist klar, dass ihr Verdacht politisches Dynamit ist. Trotzdem versuchen sie alles, um den Fall zu lösen. Alle Spuren führen in eine sowjetische Kaserne – doch die Sowjets mauern. Alle Anfragen an die sowjetische Militärstaatsanwaltschaft werden abgebügelt. Man ist wenig kooperativ und hält sich mit Hilfe und Informationen sehr zurück. Die Untersuchungen der Sowjets ergeben, „dass ei­ne Täterschaft sowjetischer Staatsbürger nicht festgestellt wurde.“

Befehl aus Berlin : „Ermittlungen sind einzustellen“

Dies bezweifeln die DDR-Strafverfolger bis zuletzt. Ein Rechtshilfeersuchen wurde nie beantwortet. Am 27. Dezember 1985, die Einjahresfrist der Kindesentführung ist abgelaufen, kommt der Befehl aus Berlin: „Die Ermittlungen sind einzustellen.“

Nach der Wende rollen die Eltern von Felix den Fall neu auf. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wieder und auch die russische Justiz und die russischen Medien nehmen Anteil an der Suche. Ermittler machen mehrere Männer ausfindig, bei denen es sich theoretisch um Felix handeln könnte. Dutzende DNA-Proben werden analysiert, viele Zeugen befragt. Ohne Ergebnis.

Die Eltern lassen nichts unversucht, klammern sich an jeden Strohhalm, loben eine hohe Belohnung aus, schalten eine mehrsprachige Suchseite im Internet. Sie bitten Politiker um Hilfe, allen voran Altkanzler Gerhard Schröder und Präsident Wladimir Putin, der als Mitarbeiter des Geheimdienstes KGB in Dresden stationiert war und den Fall Felix kennen müsste. Doch wieder einmal erfolglos.

Ermittlungen 2014 endgültig eingestellt

Es scheint, als würde dieser tragische und politisch hochbrisante Kriminalfall nicht mehr aufgeklärt. Im Dezember 2014 stellt die Staatsanwaltschaft Dresden ihre Ermittlungen endgültig ein. „Die Straftat ist verjährt“, so die Behörde. Zwar wird Felix bei der Polizei weiter als vermisst geführt, aber die aktive Suche nach ihm haben die Fahnder aufgegeben.

Martin Sonntag wächst bei einer Pflegefamilie in Sachsen auf, ihm geht es gut. Aber wo und wie lebt Felix? Vermutlich werden es seine Eltern nie herausfinden und er wird wohl nie erfahren, dass seine „Eltern“ eigentlich gar nicht seine Eltern sind.

Von Monika Löffler