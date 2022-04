Spektakuläre Kriminalfälle in Dresden: Mord und Totschlag mit viel Promille

Dresden

Eine Mörderin, die aus Habsucht ih­re Arbeitskollegin und deren kleinen Sohn umbringt, ein Bürgermeistertöchterlein, das seinem Verlobten Eierlikör kredenzt und was der nicht überlebt, ein Doktor, der eine Studentin vergewaltigt und ei­ne andere tötet, ein entführtes Baby, das nie wieder auftaucht, der Doppelmord am Landeskirchenrat und seiner Frau, der sinnlose Tod einer Schülerin.

Es gibt viele Kriminalfälle in und um Dresden, die die Menschen bewegt haben. Wir haben uns mit den Ermittlungen und Prozessen bei einigen ungewöhnlichen Fällen etwas genauer beschäftigt.

Die Hemmschwelle sinkt, die Gewaltbereitschaft steigt

Ein gutes Tröpfchen in Ehren kann niemand verwehren, heißt es. Es gibt allerdings Zeitgenossen, die sich mit einem Tröpfchen nicht zufrieden geben, da gehört ein Kasten Bier und eine Flasche Schnaps zum Tagessoll. Die Hemmschwelle sinkt, die Gewaltbereitschaft steigt, die Situation eskaliert – manchmal ist dann jemand verletzt oder sogar tot. Hinterher heißt es dann meist: „Ich kann mich nicht erinnern, ich war total betrunken“, „Ich hatte einen absoluten Filmriss.

Die Klientel zieht sich durch alle Kreise: Jugendliche, ältere Herrschaften, Frauen, Männer, Obdachlose, Akademiker. Es geht um Beziehungsprobleme, Zank um die letzte Flasche Bier auf dem Heimweg aus der Kneipe, Streit bei Saufgelagen über Kleinigkeiten, an die sich danach keiner mehr erinnern will oder kann, oder auch Selbstüberschätzung, wenn sich Besoffene hinters Lenkrad setzen und denken, das ist ein Kavaliersdelikt. Manche verletzen im Suff andere auch einfach aus Spaß.

Am 22. Mai 2010 eskalierte die Situation

So wie Ralf S. und Heiko B., die den letzten Rest von Empathie mit Schnaps runtergespült hatten. Ihr Tagesablauf: saufen, streiten, klauen, prügeln. Die vorbestraften und arbeitslosen Schluckspechte lebten von Hartz IV, hatten viel Zeit, tyrannisierten die ganze Nachbarschaft und vor allem ihren Kumpel Michael B. Der geistig Behinderte war, wie die beiden auch, Alkoholiker, wurde von ihnen drangsaliert und mehrmals krankenhausreif geprügelt. Der 52-Jährige war zu schwach, um sich zu wehren und zog Anzeigen bei der Polizei immer wieder zurück, er ließ seine Peiniger sogar bei sich wohnen.

Am 22. Mai 2010 eskalierte die Situation bei einem Besäufnis auf einem Balkon an der Albertstraße. Ralf S. und Heiko B. fanden es lustig, Michael B. mit Terpentin zu übergießen und anzuzünden. „Du musst jetzt nicht mehr zum Friseur“, witzelten sie. Der 52-Jährige brannte eine Minute lichterloh, ehe die beiden ihn löschten. Das Opfer schleppte sich aus der Wohnung, bat Nachbarn um Hilfe, die informierten die Rettungskräfte.

Jeder beschuldigte den anderen

„Den Anblick werde ich nicht vergessen. Wir waren wegen eines Brandes dorthin geschickt worden“, erzählte ein Polizist bei der Verhandlung im Landgericht. „Einen Brand haben wir nicht bemerkt. Aber dann standen wir plötzlich Matthias B. gegenüber. Da begriff ich, nicht eine Wohnung, sondern der Mann hatte gebrannt. Er sah grausam aus, hatte keine Haare mehr. Die Kleidung an seinem Körper war geschmolzen, seine Haut hing in Fetzen an ihm herunter. Er sagte, Heiko hat mich übergossen, Ralf mich angezündet.“ Michael B. verstarb wenige Wochen später in einer Spezialklinik an seinen schweren Brandverletzungen.

Bei der Verhandlung präsentierten sich die Angeklagten als missverstandene Unschuldslämmer und logen das Blaue vom Himmel. Jeder beschuldigte den anderen und wollte selbst gar nicht vor Ort gewesen sein. Mehrere Zeugen hatten sie allerdings alle drei auf dem Balkon gesehen. „Ich dachte, die können doch mal ruhig sein. Dann gab es ein Gerangel und es roch verbrannt. Als ich vom Balkon runter sah, sah ich den Michael, er sah schlimm aus“, sagte eine Nachbarin.

Gewalttaten auch hinter bürgerlicher Fassade

Die Angeklagten sahen alles auch im Gericht ziemlich lustig – vor allem Heiko B. Im Juni 2011 wurden beide wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge verur­teilt: Heiko B. zu zehn Jahren, Ralf S. zu neuneinhalb Jahren.

Saufgelage unter notorischen Trunkenbolden laufen häufig aus dem Ruder. Erst wird getrunken, dann gestritten und dann eskaliert die Lage. Es ist oft schwer, die Umstände aufzuklären, wenn alle Beteiligten total „blau“ waren. So erstach im März 2015 Bogdan H. bei einem Trinkgelage in einer Wohnung an der Prohliser Allee einen Nachbarn. Der Pole hatte rund drei Promille intus und rammte dem Opfer plötzlich ein Brotmesser bis zum Anschlag in den Oberbauch. Für die Tat gab es Zeugen, ein Motiv konnte das Landgericht aber nicht herausfinden. Vielleicht hatte es im Vorfeld Beleidigungen oder Provokationen gegeben. Bogdan H. wurde zu sechs Jahren verurteilt Das Gericht ging von einem minderschweren Fall aus, da die Steuerfähigkeit des Angeklagten – so der Gutachter – möglicherweise eingeschränkt war.

Aber auch hinter gut bürgerlichen Fassaden ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Da war zum Beispiel der gut situierte, aber dem Alkohol zugetane Familienvater und „Geschäftsführer“, der nicht akzeptieren wollte, dass sich seine Frau wegen seiner Sauferei scheiden lassen wollte. Im März 2016 rammte er nach einem Streit im gemeinsamen Haus ein 30 Zentimeter langes Küchenmesser in den Bauch und würgte die Schwerletzte dann auch noch – vor den Augen der beiden Kinder. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Eine Not-OP rettete ihr das Leben.

Zur falschen Zeit am falschen Ort

Ein Alkoholtest bei dem 45-Jährige ergab knapp drei Promille. An die Tat erinnern konnte er sich nur wenig. „Mir war nicht einmal bewusst, dass ich ein Messer in der Hand hatte“, sagte er bei der Verhandlung. Seine Frau und die beiden Kinder sind traumatisiert und er fand kein Wort der Entschuldigung. Von Reue keine Spur, er hatte nur Mitleid mit sich selbst. Wegen versuchten Totschlags wurde er zu sechs Jahren verurteilt.

Kein Einzelfall. Viele Beziehungskrisen eskalieren unter Alkoholeinfluss. Die Richter können ein Lied davon singen. Manchmal sind die Opfer aber auch nur zur falschen Zeit am falschen Ort, wie die zwei Frauen, die Heiligabend 2011 nach dem Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche die Bautzner Straße überqueren wollten. Plötzlich rauschte ein Passat heran und erfasste die Frauen. Beide wurden durch die Luft geschleudert. Eine wird getötet, die andere überlebte schwer verletzt, sitzt lange im Rollstuhl.

Schulamtsleiter Schmidtgen von Betrunkenem überfahren

Am Steuer des Autos saß eine sturzbetrunkene 38-Jährige. Eine Alkoholikerin, die mehrfach zur Entgiftung und Therapie war, aber immer rückfällig wurde. Erst kurz vor der Todesfahrt war sie von einer Behandlung in Arnsdorf zurückgekehrt, betrank sich aber Heiligabend erneut, setzte sich nach ei­nem Streit mit ihrem Mann wegen der Sauferei beleidigt hinters Steuer. An einer Tankstelle „zapfte“ sie Wein nach, fuhr weiter und die Frauen um. „Es tut mir sehr leid“, sagte die Angeklagte – die 18 Monate ohne Bewährung waren ihr aber dann doch zu hart. Sie ging in Berufung – die wurde abgewiesen.

Auch der frühere Dresdner Schulamtsleiter Ralf Schmidtgen wurde von einem betrunkenen Au­tofahrer getötet. Schmidtgen war im November 2018 mit dem Fahrrad auf dem Heimweg, als ihm auf der S 81 in Friedewald ein Kleintransporter umfährt. Am Steuer der 43-jährige Ralf B. Der hatte nach Wein und Wodka 1,8 Promille intus und den Radfahrer schlichtweg nicht mehr wahrgenommen.

Skurrile Tat wegen Kartoffelsalat

Nicht die erste Trunkenheitsfahrt des Mannes, jahrelang war er wegen Alkohol am Steuer seinen Führerschein los. Einen Tag vor dem tödlichen Unfall war er wegen einer anderen Sufffahrt bei der Polizei. Ralf B. überhörte den Warnschuss und setzte sich wieder betrunken hinters Steuer. Das Amtsgericht Meißen verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten. Das Dresdner Landgericht erhöhte die Strafe nach einer Berufungsverhandlung auf zwei Jahre und acht Monate.

Manche Fälle sind aber auch etwas skurril. Da stand zum Beispiel eine 59-Jährige vor dem Landgericht, weil sie ihrem Lebensgefährten ein Küchenmesser in die Brust gestochen haben sollte. Der Mann war schwer verletzt und die Polizei fand ein blutverschmiertes Messer in der Küche – nur wie das in die Brust des Mannes kam, konnte nicht geklärt werden.

„Das war Blut und es war meins“

Das ältere Pärchen trank sich jeden Tag die Welt schön. Nach dem Aufstehen gab es Sekt, um wach zu werden, danach Boonekamp, um den sektgeschädigten Magen zu beruhigen. Und die beiden konnten unglaubliche Mengen trinken. An ei­nem Maitag 2016 war sie gestürzt, hatte Schmerzen, konnte aber nicht zum Arzt, weil ihr Freund das Geld fürs Taxi in die Kneipe getragen hatte. Es gab Streit, sie ging mit einer Flasche Boonekamp – zur Schmerzlinderung – ins Bett, er wieder in die Schenke.

Abends kam er schwankend nach Hause, sie stand mit einem Messer in der Küche, machte Kartoffelsalat und ging dann ins Bett. Er trank am Küchentisch noch ein paar Bier und sah dann rot. „Ich dachte, was ist denn das Rote hier überall, dann sah ich, das war Blut und es war meins.“

Ob sie auf ihn eingestochen hatte oder er ihr betrunken ins Messer gestolpert war, konnte das Gericht nicht klären. Beide hatten um die drei Promille im Blut und konnten sich an nichts erinnern. Er hatte nicht einmal den Stich bemerkt. Das Gericht bescheinigte ihr eine aufgehobene Schuldfähigkeit und verur­teilte die 59-Jährige wegen fahrlässigen Vollrauschs zu eine Bewährungsstrafe. Er machte ihr noch im Gericht einen Antrag: „Ich will weiter mit ihr leben und sie sofort heiraten.“ Zum Wohl.

Von Monika Löffler