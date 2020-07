Dresden

Eine Mörderin, die aus Habsucht ihre Arbeitskollegin und deren kleinen Sohn umbringt, ein Bürgermeistertöchterlein, das seinem Verlobten Eierlikör kredenzt, den der nicht überlebt, ein Doktor, der eine Studentin kidnappt und eine andere tötet, ein entführtes Baby, das nie wieder auftaucht, der Doppelmord am Landeskirchenrat und seiner Frau, der sinnlose Tod einer Schülerin – es gibt viele Kriminalfälle in und um Dresden, die die Menschen bewegt haben. Wir haben uns mit den Ermittlungen und Prozessen bei einigen ungewöhnlichen Fällen etwas genauer beschäftigt.

Als kurz nach Wende vielerorts noch debattiert wird, wie genau denn nun der „Aufschwung Ost“ funktionieren soll, hat das horizontale Gewerbe schon längst Nägel mit Köpfen gemacht – Motto „Grünes Licht für Rotlicht!“ Innerhalb kürzester Zeit, hat sich das älteste Gewerbe der Welt in Dresden etabliert – mit all seinen Folgeerscheinungen: Gewalt, Drogen, Schutzgeld. Geschäftstüchtige Zuhälterkreise wittern hier florierende Märkte und fette Beute.

Ein Kanister Benzin – die „Alibi-Bar“ geht in Flammen auf

Wie Pilze schießen Anfang der 90er Jahre Straßenstrich (Stauffenbergallee), Wohnwagenbordelle (Kötzschenbrodaer Straße) und diverse Etablissements aus dem Boden. Der Markt ist hart umkämpft. In der Branche wird viel Geld umgesetzt, also ist man nicht zimperlich. Das setzt auch die Polizei unter Druck. Schon ein halbes Jahr nach der Wiedervereinigung wird die Dresdner Polizei mit einem Fall konfrontiert, den sie so noch nicht kannte – weitere sollten folgen.

Am 22. Februar 1991 stürmt gegen 4 Uhr morgens ein maskierter und mit einem Gewehr bewaffneter Mann die „Alibi-Bar“ im Hotel „Dresdner Hof“ (heute Hilton) und fordert anwesenden Gäste auf, die Räume zu verlassen, schüttet den Inhalt eines mitgebrachten Kanisters aus und zündet ihn an. In kürzester Zeit steht die Bar in Flammen – so schnell wie er gekommen ist, verschwindet der Mann. Die Gäste rennen in Panik um ihr Leben, ein 42-jähriger Gast stirbt.

Täter aus dem Rotlicht-Milieu

Nach einer Befragung – vor allem der weiblichen Gäste und des Personals – kristallisiert sich heraus: Die Tat gehört ins „Rotlicht-Milieu“. Einige der weiblichen Gäste in der Nobel-Bar gehen dort privat anschaffen. Das sorgte wohl für Ärger bei den Profis, die den Markt und die Damen kontrollieren und in ihren Häusern arbeiten lassen wollen.

Die Polizei erhält diskrete Hinweise, dass man sich einmal in der „Villa d’Amour“ auf der Dölzschener Straße umsehen sollte. Dort könnten die Drahtzieher sitzen, einige Leute aus dem Raum Heidelberg/ Mannheim, die hier in Dresden Entwicklungshilfe in Sachen Prostitution leisten. Die Beamten überwachen diskret die Liebesvilla, als sie aber offiziell vorfahren, sind die für die Ermittlungen relevanten Personen ausgeflogen.

Die Ermittlungen ziehen sich über Jahre hin, in der Branche plaudert keiner gern mit der Polizei. Die Dresdner Beamten wenden sich an ihre Mannheimer Kollegen, die ihre „Schäfchen“ im Rotlichtmilieu kennen und bald gibt es zwei Hauptverdächtige: Bernd K. und Uwe E. Nur sind beide Herren abgetaucht. Erst 1994 werden sie festgenommen und 1995 in Dresden vor Gericht gestellt. Uwe E. legt ein umfassendes Geständnis ab und beschuldigt Bernd K., ihn dazu angestiftet zu haben, „die Bar abzufackeln“. Beide werden zu mehr als zehn Jahren Haft verurteilt.

Tödliche Schüsse am „Sex-Shop-Center“

Ebenfalls aus dem Mannheimer Rotlichtmilieu stammen Nicolas (Nico) S. und Ronny M. Auch sie wollen sich in Dresden Geld verdienen. Und dann versuchen ausgerechnet Neonazis, ihnen die Tour zu vermasseln. Es endet mit tödlichen Schüssen vor dem Kino „Faunpalast“ auf der Leipziger Straße. Nico S. erschießt dort den Neonazi Rainer Sonntag.

Der gebürtige Dresdner Sonntag hatte zwar zunächst für die Stasi geschnüffelt, war dann aber Mitte der 80er Jahre in den Westen gegangen. Dort knüpfte er Kontakte zur neonazistischen Szene um Michael Kühnen. Er wurde dessen Leibwächter, verdiente aber auch mit Prostitution sein Geld und wurde wegen illegalen Waffenbesitzes und Körperverletzung verurteilt.

Nach der Wende kommt er nach Dresden zurück, um hier Neonazis zu rekrutieren. Sonntag gibt sich gern als „Saubermann“, der mit Gleichgesinnten für Recht und Ordnung im damals ziemlich „Wilden Osten“ sorgen will. Zunächst gehen er und seine „Privatpolizei“ gegen die osteuropäischen „Hütchenspieler“ vor, anschließend nehmen sie die Rotlichtszene ins Visier.

Am, 31. Mai 1991 geht es konkret um ein „Sex-Shop-Center“ an der Moritzburger Straße, das Sonntag und seine Mannen „platt machen“ wollen, was den Mitbesitzern Nico S. und Ronny M. nicht passt. Am späten Abend kommt es zur Konfrontation. Vor der „Schauburg“ haben sich bereits zahlreiche Rechte versammelt, als die beiden Zuhälter in ihrem dunklen Benz vorfahren. Nico S. steigt mit einem kurzen Gewehr bewaffnet aus, es kommt zu einem Wortwechsel mit Sonntag, dann fallen Schüsse. Der Chef der Neonazis sackt zusammen, der Mercedes rast davon. Die Polizei bekommt einen Tipp, nach wem sie suchen muss. Doch Nico S. und Ronny M. sind schneller und setzen sich nach Thailand ab. Einige Wochen später werden sie dort festgenommen und landen dann in deutschen Gefängnissen.

Motiv für „Rotlicht-Krieg“ bleibt im Prozess unklar

Anfang 1992 beginnt der Prozess am Dresdner Landgericht. Kein Geringerer als Staranwalt Rolf Bossi verteidigt Nico S. Und Bossi gelingt es, das Gericht von einer Notwehrsituation zu überzeugen. Die beiden Angeklagten werden freigesprochen. Ihre Freude währt jedoch nicht lange, der Bundesgerichtshof hebt das Urteil wieder auf. Im September 1993 beginnt der zweite Prozess – ohne Bossi. Einen Monat später wird Nico S. wegen Totschlags zu fünf Jahren Haft verurteilt, Ronny M., der den Wagen gefahren hatte, wegen Mittäterschaft zu zehn Monaten auf Bewährung.

Aber auch bei der zweiten Verhandlung kann nicht konkret geklärt werden, warum die Angeklagten denn nun wirklich „in den Krieg“ gezogen waren. Wurden sie nur bedroht oder auch erpresst? Wollte Rainer Sonntag den Puff aus moralischen Gründen platt machen oder war der „Saubermann“ gar nicht so sauber und hat von den beiden Zuhältern Schutzgeld erpresst, das die nicht zahlen wollten?

Nackter Toter – Tschetschenentruppe auf Rachefeldzug

Die Rotlichtszene in Dresden dreht weiter auf und jetzt mischen Kriminelle aus den ehemaligen Sowjetrepubliken mit. Mitte der 1990er Jahre versetzen zwei Morde mit vier Toten die Ermittler in Aufregung. Am 7. Mai 1995 wird auf der Hellerhofstraße ein noblen 7-BMW mit kaputten Reifen und eingeschlagener Scheibe entdeckt. Im Kofferraum liegt ein nackter, toter Mann. Ermordet durch vier Schüsse aus zwei unterschiedlichen Waffen. Der Tote wird als Hawashie K. identifiziert, ein Tschetschene, der von 1984 bis 1992 in Königsbrück stationiert war. 1993 taucht er in Deutschland wieder auf und wird bald wegen Erpressung, Bedrohung, Waffenhandel und Körperverletzung per Haftbefehl gesucht.

Bei ihren Ermittlungen bemerkt die Polizei, dass da noch eine andere Gruppe auf Tätersuche ist. Eine gefürchtete Tschetschenentruppe macht Jagd auf einen Armenier namens Ruben O. Nach einer filmreifen Verfolgungsjagd durch Dresden wird der festgenommen. Nach anfänglicher Abwiegelei gibt er zu, Tatwaffen und Munition von einem Kirgisen namens Satybaldy-uulu Bek bekommen zu haben. Der und der getötete Tschetschene waren sich bei den Geschäften auf dem Straßenstrich ins Gehege gekommen. Bek eröffnet dann auf der Weimarischen Straße ein eigenes Wohnungsbordell.

Nirgendwo ein Krümel, nirgendwo ein Fingerabdruck

Dort werden die Beamten im Juni 1996 mit einem weiteren Verbrechen konfrontiert. Auf einer Couch in der Wohnung sitzen Bek sowie zwei Prostituierte in Arbeitskleidung. Alle alle drei wurden durch mehrere Schüsse getötet, regelrecht hingerichtet. Die Wohnung selbst ist klinisch rein – nirgendwo ein Krümel, kein benutztes Geschirr, kein Fingerabdruck. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben.

Hat Bek seinen oder seine Mörder selbst in die Wohnung gelassen und sich dann einfach so erschießen lassen. Schwer vorstellbar: Der 30-Jährige war Kampfsportler und galt als fast unschlagbar. Ins Visier der Ermittler gerät Andre G. – ein „Mitarbeiter“ des Kirgisen. Er war als „Wirtschafter“ von Bek für die Wohnung und die Betreuung und Sicherheit der Frauen zuständig. G. hat mit zwei anderen die Leichen gefunden und er hat Bek wenige Stunden vor der Tat zu Hause angerufen und ihn unter einem Vorwand in das Wohnungsbordell gelockt. Was Andre G. nicht wissen konnte, der Anruf wurde von der Polizei aufgezeichnet, die überwachte ja den Kirgisen. G. – als Spätaussiedler nach Dresden gekommen – hatte bereits eine beachtliche kriminelle Karriere hinter sich: räuberischer Erpressung, schwerer Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Ein Mann fürs Grobe.

Täter wollte Mord rivalisierenden Zuhältern in die Schuhe schieben

Der 26-Jährige leugnet die Tat bis zuletzt. Der Kirgise sei ein guter Freund von ihm gewesen und die beiden russischen Prostituierten habe er mehrere Wochen bei sich aufgenommen, erklärt er. Aber es gibt zuviel belastende Details. Der 26-Jährige setzte den Lockanruf ab, er nutzte das Handy von Bek weiter, er beschaffte sich ein falsches Alibi für die Tat, und dies zu einem Zeitpunkt, wo er von den Morden eigentlich noch gar nichts hätte wissen können.

1999 wird Andre G. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Angeklagte habe sich als extrem kaltblütig und menschenverachtend erwiesen, sagt Staatsanwalt Arthur Ast. Nach seiner Ansicht hat G. die Tat lange geplant und danach versucht die Morde als Tat rivalisierender Zuhälter zu tarnen. Nur das Motiv für die Tat kann nicht geklärt werden, da der Angeklagte die Tat ja leugnet.

Nach 17 Jahren Haft kommt André G. im Dezember 2013 aus dem Gefängnis und sitzt ganz schnell wieder vor Gericht und in Haft. 2015 wird er beim Crystalschmuggel erwischt und zu zwei Jahren und neuen Monaten verurteilt. Derzeit muss er sich wegen Drogenhandels vor dem Dresdner Landgericht verantworten.

Von Monika Löffler