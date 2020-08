Spektakuläre Kriminalfälle in Dresden: Der unscheinbare Dreifachmörder

Dresden

Eine Mörderin, die aus Habsucht ihre Arbeitskollegin und deren kleinen Sohn umbringt, ein Bürgermeistertöchterlein, das seinem Verlobten Eierlikör kredenzt – was der nicht überlebt, ein Doktor, der eine Studentin vergewaltigt und eine andere tötet, ein entführtes Baby, das nie wieder auftaucht, der Doppelmord am Landeskirchenrat und seiner Frau, der sinnlose Tod einer Schülerin... Es gibt viele Kriminalfälle in und um Dresden, die die Menschen bewegt haben. Wir haben uns mit den Ermittlungen und Prozessen bei einigen ungewöhnlichen Fällen etwas genauer beschäftigt.

Toter Taxifahrer an „Martha-Hospiz“

Am 21. Juni 1996 gegen 4 Uhr morgens ruft der Nachportier des Hotels „Martha-Hospiz“ bei der Polizei an, weil auf der Nieritzstraße ein Taxi mit eingeschalteter Warnblinkanlage seit einer Stunde eine Einfahrt blockiert. Die Funkstreifenbesatzung findet das Taxi verschlossen und leer vor, sucht das Gelände ab, entdeckt in der Nähe eine Blutlache, eine Schleifspur und findet in einem Gebüsch eine leblose männliche Person: Es ist der Taxifahrer Andreas Z. Der 43-Jährige wurde durch einen Stich in die linke Schläfe getötet.

Die Taxizentrale teilt der Polizei mit, dass der Fahrer in der Nacht einen Notruf über Funk abgesetzt hatte, weil es Probleme mit einem Fahrgast gab. Der hatte sich quer durch Dresden, dann nach Radeberg und nach Langebrück chauffieren lassen und wollte anschließend nach Königsbrück. Andreas Z. sei misstrauisch geworden, habe sein Geld verlangt und Kollegen zur Verstärkung gerufen. Ein Taxifahrer, der in der Nähe war, fuhr hin. Er bezeichnet den Fahrgast später bei der Polizei als „Männchen“, das schüchtern und fast weinerlich gesagt hatte, dass er sein Geld im „Martha-Hospiz“ habe. Da der Mann so ängstlich wirkte, hatten beide Taxifahrer keine Bedenken, dass irgendetwas passieren könnte, wenn Andreas Z. mit ihm zum „Martha-Hospiz“ fährt. Ein Irrtum wie sich später herausstellt. Für den Taxifahrer war es die letzte Fahrt.

Der entscheidende Tipp

Am Hotel angekommen, flüchtet der Fahrgast, der Taxifahrer läuft hinterher und wird an der Hainstraße brutal niedergestochen. Der Täter schleift ihn in ein Gebüsch, nimmt ihm Brieftasche, Einnahmen, Autoschlüssel und die Armbanduhr ab und flüchtet.

Mit Hilfe des Taxifahrerkollegen erstellt die Polizei ein „Phantombild“ und geht damit an die Öffentlichkeit – mit Erfolg. Ein Mitarbeiter eines Obdachlosenheims in der Neustadt liefert den entscheidenden Tipp: Es könne Frank Irmer sein, ein Heiminsasse. Der 32-Jährige, ein schmaler, unscheinbarer, fast verhuscht wirkender Mann mit schütterem Haar, wird vorläufig festgenommen und leugnet anfangs. Allerdings hatte man an dem Taxi seine Fingerabdrücke gefunden. Damit konfrontiert, gesteht er die Tat.

Ausreise, Rückkehr, Arbeitslosigkeit

Die Ermittler beschäftigten sich intensiver mit dem Täter. Der gebürtige Dresdner hatte eine Lehre als Binnenschiffer vorzeitig abgebrochen, erhielt Mitte der 80er Jahre eine Ausreisegenehmigung in den Westen, kehrte 1990 nach Dresden zurück, wo er, arbeitslos, zunächst bei seinem Vater auf der Rothenburger Straße lebte.

Bei ihren Ermittlungen stoßen die Beamten zudem auf eine Vermisstenanzeige der Schwester von Frank Irmer. Sie war im Oktober 1994 zur Polizei gegangen, weil ihr Vater plötzlich spurlos verschwunden war. Die Beamten werden stutzig. Frank Irmer hatte damals sehr zwiespältige Angaben zum Verschwinden und einem angeblichen Aufenthalt des 67-Jährigen gemacht, war aber sehr unbekümmert mit dessen Geld und Eigentum umgegangen.

Verschnürte Leiche auf dem Müllplatz

Die Polizei nimmt nun auch die in dem Zeitraum aufgefundenen unbekannten Toten noch einmal genauer unter die Lupe. Ein Fall findet besonderes Interesse: Spielende Kinder hatten im März 1994 auf einem Müllplatz am Hammerweg eine in einer Plastikfolie verschnürte Leiche gefunden. Der Tote war durch massive Gewalteinwendung auf den Kopf gestorben und zunächst dem Bandenkrieg im Rotlichtmilieu zugeordnet worden.

Auf den Toten angesprochen, legte Frank Irmer ein umfassendes Geständnis ab. Er habe im Januar 1994 seinen Vater während eines Streites mit vier gezielten Axtschlägen auf den Kopf getötet, die Leiche in Folie eingewickelt, sie mehr als zwei Monate lang in der Wohnung aufbewahrt und dann auf die Müllkippe am Hammerweg gebracht, erzählt er völlig unaufgeregt.

Die Beamten erleben noch eine weitere Überraschung. Bei den Ermittlungen zum damaligen Wohnumfeld von Vater und Sohn Irmer werden auch Nachbarn auf der Rothenburger Straße befragt. Dabei wird eine verstorbene Nachbarin erwähnt. Die 87-Jährige habe sich mit Karl Irmer immer sehr gut, mit dessen Sohn aber überhaupt nicht verstanden. Sie sei völlig überraschend im Juni 1996 tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden.

Beiläufiges Geständnis

Bei den Kriminalisten – durch den Mord an Karl Irmer misstrauisch geworden – läuten die Alarmglocken. Sie überprüfen die Habseligkeiten des Sohnes, finden einige Schlüssel und probieren sie an der Wohnung der alten Dame aus – einer passt, es ist der Originalschlüssel. Frank Irmer gesteht auch diesen Mord – emotionslos und fast nebenbei. Er habe sich darüber geärgert, dass die alte Dame ihm untersagt hatte, in der leerstehenden Wohnung zu nächtigen. Da habe er ihr aufgelauert, eine Seltersflasche auf den Kopf geschlagen und sie mit einem Elek­trokabel erdrosselt. „Ich dachte mir, es ist doch ein Witz, dass die alte Frau noch in dem Haus lebt, das saniert werden soll.“

Diese Tat wäre ohne sein spätes Geständnis wohl nie aufgedeckt worden, da der Notarzt bei der Frau einen natürlichen Tod angenommen hatte. Da war bei den Ermittlungen einiges schiefgelaufen.

Täter ohne Reue

Im Januar 1997 beginnt vor dem Dresdner Landgericht der Prozess gegen Frank Irmer. Kühl, sachlich und ohne Reue nimmt er Stellung zu den Gewalttaten. Nach Überzeugung des Gerichtes hat Frank I. emotionale Defizite, ist egozentrisch, narzisstisch und von aggressiven Fantasien und Größenwahngedanken geprägt. „Aber trotz seiner seelischen Abart wusste er, dass er Unrecht tat“, meint der Vorsitzende Richter Udo Scholl. Die Kammer muss zwei Urteile bilden, weil zwischen der Tatzeit des ersten und des zweiten Mordes eine Verurteilung wegen Fahrerflucht lag. Insgesamt werden 27 Jahre und drei Monate verhängt. Wegen seiner Persönlichkeitsstörungen erkennt das Gericht in allen Fällen verminderte Schuldfähigkeit an.

Im Januar 1999 wird der Fall neu aufgerollt. Die Verteidigung war in Revision gegangen, der Bundesgerichtshof ( BGH) beanstandete das Urteil und verwies den Fall nach Dresden zur Neuverhandlung zurück. Im Revisionsprozess wird Frank Irmer zu 26 Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Wieder werden zwei Strafen gebildet: Zwölf Jahre und drei Monate für den Mord an seinem Vater, 14 Jahre für den Mord an der Rentnerin und den Totschlag des Taxifahrers. Zudem wird die Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt angeordnet.

Im Mai 1999 – am Pfingstmontag – erhängt sich Frank Irmer in seiner Zelle in der Klinik für Psychiatrie und Neurologie in Arnsdorf.

Von Monika Löffler