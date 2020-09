Spektakuläre Kriminalfälle in Dresden: Der rätselhafte Tod des Ehepaars Adolph

Moritzburg

Eine Mörderin, die aus Habsucht ih­re Arbeitskollegin und deren kleinen Sohn umbringt, ein Bürgermeistertöchterlein, das seinem Verlobten Eierlikör kredenzt – was dieser nicht überlebt, ein Doktor, der eine Studentin vergewaltigt und eine andere tötet, ein entführtes Baby, das nie wieder auftaucht, der Doppelmord am Landeskirchenrat und seiner Frau, der sinnlose Tod einer Schülerin ...

Es gibt viele Kriminalfälle in und um Dresden, die die Menschen bewegt haben. Wir haben uns mit den Ermittlungen und Prozessen bei einigen ungewöhnlichen Fällen etwas genauer beschäftigt.

Leichen eines Ehepaars und dessen Hund auf Waldweg gefunden

Der 5. Februar 1997 ist ein nasskalter Wintertag. Gegen 13 Uhr findet ein Jagdpächter auf einem Waldweg im Karauschenholz bei Moritzburg zwei Tote. Es sind der sächsische Oberlandeskirchenrat Roland Adolph und seine Frau Petra. Neben den Leichen liegt ihr toter Hund. Alle wurden aus nächster Nähe mit mehreren Pistolenschüssen in Kopf und Oberkörper getötet. Ein Stück weiter steht der Polo des Ehepaars.

Der Mord an dem Ehepaar sorgt für Trauer, Bestürzung und viele Fragen. Wer hatte einen Grund den Kirchenmann und dessen Frau zu töten? Einen Suizid schließt die Polizei mit Sicherheit aus, da lediglich Pistolenmunition, jedoch keine Waffe gefunden wird. Schnell gibt es Spekulationen, dass das Verbrechen möglicherweise ei­nen politischen Hintergrund hat. 1990 saß Roland Adolph in einer vom Runden Tisch einberufenen Gruppe, die IM-Akten der Stasi auswertete und über ihre Veröffentlichung oder Vernichtung entschied. War der Mord ein verspäteter Stasi-Racheakt? Die Ermittler gehen der Spur nach, die Vermutungen bestätigen sich nicht.

Zunächst keine entscheidenden Hinweise auf den Täter

Die Untersuchung der am Tatort gefundenen Munition ergibt, dass beide mit Neun-Millimeter-Pistolen getötet wurden. Die Patronen stammen jedoch nicht aus der Waffe, die Adolph mit sich führte, die ist verschwunden. Roland Adolph, ein etwas ungewöhnlicher Mann der Kirche, trug als passionierter Jäger und Mitglied des Moritzburger Schützenvereins eine Pistole unter seiner Jacke. Er war als Jagdpächter für das Gebiet Karauschenwald verantwortlich. Am Mittag jenes Tages hatte sich das Ehepaar mit ihrem Polo auf den Weg in ihr Jagdrevier gemacht, um Wild zu füttern. Was dem 50-jährigen Theologen und sei­ner 46-jährigen Ehefrau dann genau widerfuhr, ist bis heute nicht restlos geklärt.

Die Ermittler vermuten, dass das Ehepaar seinen oder seine Mörder zufällig bei Schießübungen im Karauschenholz überraschte, mit der Polizei drohte und deshalb erschossen wurde. Aber die Polizei findet keine Hinweise auf den oder die Täter. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten, eine Sonderkommission gebildet, der Fall im Fernsehen ausgestrahlt und für Hinweise zur Aufklärung des Verbrechens zunächst eine Belohnung von 20.000 Mark, später von 100.000 Mark ausgesetzt. Es gehen hunderte Hinweise ein, nur ist kein entscheidender dabei.

Roland Adolph. Quelle: Archiv/privat

Zigarettenkippe am Tatort : Verdächtiger nach DNA-Abgleich festgenommen

Den Beamten gelingt es dann, die vermutlichen Tatwaffen zu identifizieren. Die waren einige Monate zuvor aus einer Anwaltskanzlei in Dresden in der Nähe des Bahnhofs Mitte gestohlen worden. Aber von wem? Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Überprüft werden Spuren ins Dresdner Drogen- und Rotlichtmilieu und zu Einbrecherbanden aus Osteuropa, die in der Gegend um den Tatort im Karauschenholz aktiv waren. Verdächtige werden festgenommen und wieder freigelassen. Die Ermittlungen ziehen sich über Jahre, führen aber zu keinem Ergebnis.

Im April 2000 wird dann plötzlich Manfred R. als möglicher Tatverdächtiger festgenommen. Kein Ergebnis der Ermittlungen, sondern eher ein Zufallsfund. Am Tatort war eine Zigarettenkippe gefunden worden, die DNA darauf passte zu dem 34-Jährigen. Der Mann ist ein Krimineller, der während eines Haftaufenthalts Ende der 90-Jahre eine DNA-Probe abgeben musste. Erst nach seiner Haftentlassung führte ein Vergleich der DNA-Spuren zu der Kippe vom Tatort.

Geständnis: Verdächtiger am Tatort gewesen, jedoch nicht der Mörder

Er gesteht, am Tatort gewesen, aber nicht der Mörder des Ehepaars zu sein, liefert aber ständig neue Varianten des Tathergangs und bezichtigt immer andere Leute. Dann räumt er die Tat ein. Er habe in dem Wald Schießübungen gemacht, sei von Adolphs überrascht worden und habe sie aus Angst, wieder ins Gefängnis zu müssen, erschossen. Kurz danach widerruft er sein Geständnis. Die Staatsanwaltschaft geht dennoch weiter davon aus, dass er der Täter ist und klagt ihn an.

Im Januar 2001, fast vier Jahre nach dem Doppelmord, beginnt am Dresdner Landgericht der Prozess gegen Manfred R. Der räumt zwar ein, die Tatwaffen aus der Kanzlei gestohlen zu haben und am Tattag vor Ort gewesen zu sein, bestreitet aber, den Oberlandeskirchenrat und dessen Frau umgebracht zu haben. Er sei pleite gewesen und habe versucht, die Waffen an zwei Dresdner Unterwelt-Größen zu verscherbeln – Thomas S. und Bernd S. Man sei gemeinsam zum Probeschießen zum Karauschenholz gefahren. Dort sei das Ehepaar Adolph aufgetaucht, die Situation sei immer hitziger geworden und dann seien die tödlichen Schüsse gefallen. Wer von den beiden welche Schüsse abgab, könne er nicht sicher sagen, er sei geflohen.

Zwei weitere Verdächtige belastet

Die Polizei hatte die beiden Männer bereits zuvor zeitweise als Verdächtige gehandelt, vor allem Bernd S. Der Chef eines großen Drogenrings war als notorischer Waffennarr polizeibekannt. Er war im Juli 1998 wegen seiner Drogengeschäfte verhaftet worden und hatte nach einem Deal mit der Staatsanwaltschaft eine „Lebensbeichte“ ab­gelegt. Er verpfiff Komplizen seiner Rauschgiftgeschäfte, wurde Kronzeuge in Dutzenden Drogenverfahren und kam dafür ins Zeugenschutzprogramm.

Einige seiner von ihm verratenen Ex-Kumpanen liefern beim Prozess nun ihrerseits Indizien, die ihren einstigen Boss im Mordfall Adolph belasten. Enge Vertraute von Bernd S. skizzieren ihn als eiskalten Kriminellen und unberechenbaren Waffennarren. Der habe nicht nur eine Waffensammlung zusammengetragen, sondern auch häufig mit scharfer Munition rumgeballert.

„Das passiert mir nicht noch mal, dass ein Zeuge den Schauplatz lebend verlässt.“

Wenige Tage vor dem Doppelmord war Bernd S. in Bautzen wegen einer illegalen Schießerei zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Was hätte der als gewalttätig bekannte Mann getan, wenn er zwei Wochen später von den Adolphs bei einer illegalen Schießerei erwischt worden wäre? Ein Ex-Kumpel sagte vor Gericht, S. habe damals gemeint: „Das passiert mir nicht noch mal, dass ein Zeuge den Schauplatz lebend verlässt.“ Aber keiner der vom Gericht vernommenen Ex-Kumpanen lässt sich allerdings zu einer eindeutigen Aussage hinreißen – alle deuten nur an, dass ihnen Bernd S. die Tat gestanden habe. Man kann nur spekulieren, was von den Zeugenaussagen stimmt: Szenegeschwätz, Knastgespräche oder doch handfeste Beweise? Es gibt kaum Konkretes.

Wenn es nach den Kriminalisten gegangen wäre, hätte im Mordfall Adolph weiter ermittelt werden müssen. Manfred Müller, damals Chef der Dresdner Mordkommission, wäre insbesondere gern dem Verdacht nachgegangen, dass nicht nur Manfred R., sondern auch Bernd S. und Thomas S. in die Ermordung des Ehepaares Adolph verwickelt gewesen sein könnten. „Für uns waren die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen“, betont er als Zeuge im Mordprozess. Die Staatsanwaltschaft habe dann jedoch den Abschluss der Ermittlungen angeordnet und die Akten gefordert, um Manfred R. anklagen zu können, erklärte er.

Viele Fehler bei den Ermittlungen

Bei den Ermittlungen ist einiges schiefgelaufen: So wurde der Hund der Adolphs, der einen Täter gebissen haben könnte, übereilig begraben, außerdem versäumte es die Po­lizei, den Tatort sofort ausreichend zu fotografieren. Das wurde erst später nachgeholt. Der Rechtsanwalt, aus dessen Kanzlei die Tatwaffen gestohlen wurden, hatte nach dem Einbruch einen Privatdetektiv mit Ermittlungen beauftragt. Der Ex-Polizist ließ sich sofort Probe-Patronenhülsen geben, diese bot er später der Kripo für deren Nachforschungen an, die zeigte aber wochenlang kaum Interesse. Kurz vor Prozessende wird überraschend eine Suchaktion am Tatort gestartet und dabei werden weitere Hülsen und Projektile gefunden, die von der Polizei vor vier Jahren offensichtlich übersehen worden waren.

Ernste Zweifel an der Schuld des lebenslänglich Verurteilten

Vieles in dem Fall ist seltsam und hat ein Geschmäckle. Der Angeklagte beteuert bis zuletzt seine Unschuld, doch er hat sich um Kopf und Kragen geredet. Sein Geständnis, auch wenn er es später widerrief, wird zum wichtigsten Argument für eine Verurteilung auch wenn sein Verteidiger anderer Meinung ist.

„Dieses Geständnis ist nichts wert“, erklärt Verteidiger Jürgen Saupe in seinem Plädoyer. Die Polizisten hätten R. unter Druck gesetzt, ihm nicht geglaubt, dass ihn zwei Unterweltgrößen in das Karauschenholz begleitet und diese dann die Adolphs getötet hätten. Am Ende des halbjährigen Verfahrens bleiben „ernste Zweifel an der Schuld meines Mandanten“, betont Saupe.

Staatsanwalt Dieter Kieke hatte zuvor auf „lebenslänglich“ plädiert. Dem folgt die Kammer: Am 29. Juni 2001 ergeht trotz vieler Widersprüche das Urteil „lebenslängliche Haft“. Sein Geständnis und die ständig anderen Schilderungen des Tatgeschehens waren ihm zum Verhängnis geworden. Der Vorsitzende Richter Werner Stotz billigte dem Angeklagten „ein Augenblicksversagen“ zu. Manfred R. sei kein erbarmungsloser Killer, sondern „ein Mensch, der eine ihm sonst wesensfremde Augenblicksentscheidung traf“, erklärt Stolz.

Der Angeklagte geht in Revision, die wird im Februar 2002 jedoch vom Bundesgerichtshof ohne Begründung verworfen. Damit ist nun kein weiterer Einspruch möglich.

Manfred R. war ein Ganove, ein Einbrecher, Dieb und Räuber – aber war der kleine schmächtige Mann er auch ein Mörder? Daran zweifeln noch heute viele.

Von Monika Löffler