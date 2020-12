Spektakuläre Kriminalfälle in Dresden: Der Kofferbomber vom Hauptbahnhof

Dresden

Eine Mörderin, die aus Habsucht ihre Arbeitskollegin und deren kleinen Sohn umbringt, ein Bürgermeistertöchterlein, das seinem Verlobten Eierlikör kredenzt, den der nicht überlebt, ein Doktor, der eine Studentin vergewaltigt und eine andere tötet, ein entführtes Baby, das nie wieder auftaucht, der Doppelmord am Landeskirchenrat und seiner Frau, der sinnlose Tod einer Schülerin – es gibt viele Kriminalfälle in und um Dresden, die die Menschen bewegt haben. Wir haben uns mit den Ermittlungen und Prozessen bei einigen ungewöhnlichen Fällen etwas genauer beschäftigt.

Am Nachmittag des 6. Juni 2003 – der Freitag vor Pfingsten – entdeckt Silvio Langner von der Reinigungskolonne einen herrenlosen Koffer neben einem Getränkeautomaten auf Bahnsteig 14 des Dresdner Hauptbahnhofs. Als der Koffer nach einer Stunde immer noch dort steht, gibt er dem Servicepersonal Bescheid. Das ruft den Koffer aus, aber es meldet sich niemand. Daraufhin wird routinemäßig der Bundesgrenzschutz informiert. Als ein Sprengstoffsuchhund anschlägt, wird der wegen des Pfingstverkehrs gut frequentierte Bahnhof geräumt und weiträumig abgesperrt. Chaos pur: Von der siebenstündigen Sperrung sind 65 Züge betroffen, darunter auch internationale Fernzüge.

Ein Spezialroboter durchleuchtet den Koffer, das Röntgenbild zeigt Sprengstoff. Eine Wasserkanone entschärft das Gepäckstück daraufhin. Sprengstoffexperten untersuchen im Anschluss den Inhalt. „Alle Bestandteile wie Sprengstoff und Zündvorrichtung waren vorhanden. Bei einer Explosion wäre eine Vielzahl von Menschen getötet worden“, erklärt der damalige Sprecher des Landeskriminalamtes ( LKA), Rico Müller.

Bombe war zündfähig

Die Bombe besteht aus einem handelsüblichen Rollkoffer, der einen Wecker, einen Schnellkochtopf, Sprengstoff und sechs Kilogramm Schottersteine sowie eine Zündvorrichtung mit Zündschnur enthielt. Nach Einschätzung von Experten war diese Bombe zündfähig. Die größte Gefahr bei einer Sprengung wäre von den Metallsplittern des Schnellkochtopfes ausgegangen, die als Projektile durch die Luft geflogen wären. Deren Wirkung schätzen die Ermittlern höher ein als die der Schottersteine.

Nur wer hat den Koffer im Hauptbahnhof abgestellt? Das LKA ermittelt in alle Richtungen. Weder ein irrational handelnder Einzeltäter noch politisch motivierte Extremisten können als Täter ausgeschlossen werden.

Die Meldung von dem Fund und die Einzelheiten sorgen für erhebliche Unruhe, die Bevölkerung ist aufgeregt. Einige Tage später gibt es den nächsten Bombenalarm, diesmal ausgelöst durch eine Aktentasche, die niemandem zu gehören scheint. Das Hotel Königstein auf der Prager Straße wird am späten Abend komplett geräumt. Es ist falscher Alarm.

108 Tage fahndet die „Soko Bahnhof“

Die Ermittler können die Herkunft der Schottersteine in dem Koffer auf Bayern und Sachsen, vor allem das Vogtland, begrenzen. Zudem stellen sie DNS-Proben sicher und recherchieren den Ursprung einzelner Bauteile der Bombe. 108 Tage fahndet die „Soko Bahnhof“ nach dem Bombenbauer und schlägt am 21. September 2003 zu. An einer Tankstelle im vogtländischen Zwota nehmen Spezialkräfte einen Verdächtigen fest: Ulrich V. aus Ellefeld im Vogtland. Der gebürtige Falkensteiner ist kein unbeschriebenes Blatt, sondern erheblich vorbestraft und saß auch schon im Gefängnis.

Eine Speichelprobe des 62-Jährigen stimmt mit den DNS-Spuren überein, die an dem Koffer gefunden wurden. Bei der Durchsuchungen von Wohnung und Geschäftsräumen finden die Ermittler Sprengstoff, Zündschnüre, Zünder und Waffen. Ulrich V. gesteht, die Bombe gebaut zu haben, bestreitet aber, dass sie scharf war. Gutachter des Landeskriminalamtes gehen allerdings davon aus, dass die Bombe nur wegen eines technischen Defektes nicht hochging und sonst viele Todesopfer gefordert hätte.

Im Juni 2004 beginnt der Prozess vor der Schwurgerichtskammer des Dresdner Landgerichts. Die Vorwürfe: versuchter mehrfacher Mord, Versuch einer Sprengstoffexplosion und versuchte schwere räuberische Erpressung. Erhobenen Hauptes, elegant gekleidet und betont ruhig betritt Ulrich V. den Saal und blickt fest in die Kameras der Journalisten.

Täter wollte zwischen 50 und 112 Millionen Euro erpressen

Motive für die Tat sind wohl die miserable finanzielle Lage und die enormen Schulden des dubiosen Finanz- und Immobilienmaklers. Der Angeklagte soll in acht Erpresserschreiben zwischen Februar und September 2003 von der Deutschen Bank zwischen 50 und 112 Millionen Euro verlangt und als Drohung die selbst gebaute Kofferbombe am Bahnsteig abgestellt haben, erklärt Staatsanwältin Karin Dietze. Die Schreiben an die Chefs der Deutschen Bank unterschrieb Ulrich V. mit „Hannnipal“. Ein Brief wurde in Dresden am späten Abend des 6. Juni abgeschickt, an dem Tag, an dem die Bombe im Hauptbahnhof gefunden wurde.

Darin drohte der Absender, in dem Geldinstitut eine ähnliche Bombe wie im Dresdner Hauptbahnhof zu deponieren. „Hannnipal“ war in seinen Schreiben an die Deutsche Bank nicht zimperlich: „Ich werde ohne Erbarmen strafen“ und „es wird furchtbar“, schrieb er oder „es werden Handgranaten in die Filialen rollen und hochgehen“.

Ermittler gehen von Mittäter aus

Vor Gericht äußert sich der Angeklagte zunächst nicht. Erst Monate später bricht er sein Schweigen: Er sei selbst ein Erpressungsopfer, erklärt er. Ein Unbekannter habe ihm befohlen, die Bombe zu bauen und auf dem Hauptbahnhof abzustellen. Als mögliche Erpresser bringt er drei Bekannte ins Spiel.

Auch die Ermittler gehen von einem Mittäter aus, denn an mehreren Teilen der Bombe befand sich eine weitere DNS-Spur, die nicht vom Angeklagten stammt. „Als Erpresser hat der Mann wahrscheinlich allein agiert. Beim Beschaffen des Sprengmaterials muss er unserer Ansicht aber Helfer gehabt haben, da er selbst kein Sprengstoffberechtigter war und keinen legalen Zugang zu den Explosivstoffen hatte“, schätzt der damalige Chefermittler im Landgericht ein. Gegen die „Bekannten“ wird ermittelt, Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung ergeben sich aber nicht.

Landespolizeipräsident Eberhard Pilz überreicht dem Finder der Kofferbombe vom Dresdner Hauptbahnhof, Silvio Langner, ein Präsent. Quelle: Polizeidirektion/Archiv

Ulrich V. gesteht, Kofferbombe gebaut zu haben

Es wird ein langwieriger Indizienprozess. Nach den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Nebenklage, die beide lebenslang fordern, muss die Kammer noch einmal in die Beweisaufnahme eintreten. Schockiert von dem, was auf ihn zukommen könnte, gesteht Ulrich V. erstmals in dem fast einjährigen Prozess, die Kofferbombe gebaut und am Pfingstfreitag 2003 auf dem Bahnsteig abgestellt zu haben.

Er räumt auch seine Verwicklung in die Erpressung der Deutschen Bank ein. Allerdings beschuldigt er erneut einen seiner Bekannten, Initiator der Erpressung gewesen zu sein. Schwurgericht und Staatsanwaltschaft haben Zweifel an dieser widersprüchlichen Darstellung. Sie vermuten einen Racheakt, da der Bekannte den Angeklagten verpfiffen hat und der Polizei einen Tipp gab.

Nur drei Minuten trennten Dresden von einer Katastrophe

Am 29. Juli verurteilt die Kammer Ulrich V. zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren. „Letztlich hat nur der Zufall dazu geführt, dass der Wecker seinen Dienst drei Minuten vor dem Zündzeitpunkt versagte“, begründet die Vorsitzende Richterin Birgit Wiegand das Urteil. Nur drei Minuten, so sagt die Richterin, trennten Dresden am 6. Juni 2003 von einer Katastrophe. Einer verheerenden Explosion im Hauptbahnhof, bei der mehrere Liter einer napalm-ähnlichen Flüssigkeit in Brand geraten, Steine und Metallsplitter durch den Bahnhof geschossen wären.

Diese Horrorvorstellung lässt den mittlerweile 64-Jährigen offenbar völlig kalt. Regungslos nimmt er das Urteil auf und lässt sich danach in Handschellen wieder abführen.

