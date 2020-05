Spannende Wahl: Wer wird der neue Bildungsbürgermeister in Dresden?

Dresden

Am Dienstagabend steht fest, ob Dresden einen Bildungsbürgermeister erhält. Oder eine Bildungsbürgermeisterin. Die Mitglieder der CDU-Stadtratsfraktion haben die Wahl zwischen einer Kandidatin und einem Kandidaten. Fraktionsvorsitzender Jan Donhauser hatte schon im Februar seine Bewerbung für das Amt bekannt gegeben. Anfang April wurde öffentlich, dass sich auch Petra Nikolov beworben hat, die kulturpolitische Sprecherin der Fraktion.

Am Donnerstag haben sich die Bewerberin und der Bewerber der Fraktion präsentiert und ihre bildungspolitischen Vorstellungen erklärt. „ Petra Nikolov hat eine fachlich sehr gute Präsentation abgeliefert“, erklärte ein Fraktionsmitglied und sagte: „Ich befürchte aber, dass die Entscheidung unter politischen Gesichtspunkten getroffen wird und nicht unter fachlichen.“

Anzeige

Fachliche Qualifikation für das Amt haben beide

Auf fünf Stimmen könne Nikolov ganz sicher zählen, heißt es aus dem Lager ihrer Befürworter. „Ich habe mich mit einigen Kolleginnen und Kollegen unterhalten, die sich noch nicht sicher sind“, sagte das Fraktionsmitglied. Petra Nikolov und Jan Donhauser würden beide die fachliche Qualifikation für das Amt mitbringen.

Weitere DNN+ Artikel

„Wir haben zwei wirklich gute Kandidaten“, erklärte Heike Ahnert, bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion. „Ich freue mich darüber, dass wir diese Auswahl haben.“ Beide Bewerber seien komplett verschieden. „Sie haben ganz unterschiedliche Stärken.“ Sie freue sich über den Mut von Petra Nikolov, ihren Hut in den Ring zu werfen, sagt Ahnert. „Es war gut, noch einmal beide zu hören. Ich denke, viele in der Fraktion denken jetzt intensiv nach.“

Es könnte knapp werden, vermutet die Bildungspolitikerin. Sie werde ihre Entscheidung von den Rückmeldungen abhängig machen, die sie von Schulleitern und Elternvertretern erhalten habe, kündigte Ahnert an. Wer die sozialen Netzwerke aufmerksam verfolgt hat, wird das eine oder andere Statement pro Nikolov gefunden haben.

Nikolov : „Ich habe nichts zu verlieren“

„Ich habe nichts zu verlieren“, sagt Bewerberin Nikolov. „Ich habe das Gefühl, dass meine Präsentation gut angekommen ist.“ Sie habe das Gefühl, dass die Fraktion ihr das Amt zutraue. „Jetzt kann ich nur darauf hoffen, dass sich diese positive Rückkopplung bei der Abstimmung widerspiegelt.“

Donhauser wollte sich nicht zur bevorstehenden Entscheidung äußern. „Wir würden Jan Donhauser am Liebsten als Fraktionsvorsitzenden behalten“, erklärt dafür ein Fraktionsmitglied. Donhauser gilt mit seinem ausgleichenden Charakter als unverzichtbar in der Fraktion. Sollte er Bürgermeister werden, hätte sein Nachfolger eine Mammutaufgabe zu bewältigen. Auch die Strippenzieher in anderen Fraktionen würden es nicht gerne sehen, wenn Donhauser von der CDU-Fraktionsspitze drei Etagen höher im Rathaus ins Bildungsressort zieht – er wird als verlässlicher Gesprächspartner hoch geschätzt.

Amtsinhaber wechselte in die Staatsregierung

„Er besitzt die größere politische Erfahrung“, erklärt ein Fraktionsmitglied, der Donhauser mit seiner Stimme zum Bildungsbürgermeister wählen will. Auch die Vorstellungsrunde hat bei ihm einen anderen Eindruck hinterlassen als bei anderen Fraktionskollegen. „Der eine hat sich auf Inhalte konzentriert, die andere hat dargestellt, was sie alles kann“, fasst er zusammen.

Das Amt des Bildungsbürgermeisters ist vakant, weil Amtsinhaber Hartmut Vorjohann im Dezember 2019 als Finanzminister in die Staatsregierung gewechselt ist. Die CDU-Stadtratsfraktion hat das Vorschlagsrecht für den Posten mit den Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, Linke und SPD ausgehandelt. Das heißt, dass diese Fraktionen den Personalvorschlag der CDU im Stadtrat mittragen werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig