Dresden

Jetzt ist es sicher: Das „Kooperative Baulandmodell“ kommt vor der Sommerpause nicht mehr in den Stadtrat. Der Bauausschuss hat die Debatte über die Frage, wie viele Sozialwohnungen private Projektentwickler in Plangebieten errichten müssen, vertagt. Das heißt aber auch: Bis auf Weiteres gilt eine Quote von 30 Prozent, die der Stadtrat mit rot-grün-roter Mehrheit 2018 beschlossen hatte.

Hinter den Kulissen haben mehrere Fraktionen intensiv verhandelt. Nach der Kommunalwahl 2019 haben sich die Mehrheiten verschoben. Für eine stabile Quote an Sozialwohnungen fehlen Grün-Rot-Rot Stimmen. Zwar könnte es reichen, wenn einzelne Stadträte aus dem anderen Lager bei der Abstimmung nicht anwesend sind. Aber wie lange würde ein solcher Beschluss halten?

Bis 2025 3800 Sozialwohnungen in Dresden möglich

„Die Bauwirtschaft braucht Verlässlichkeit. Wir müssen für einen tragfähigen Kompromiss die CDU mit ins Boot holen“, weiß nicht nur Grünen-Stadtrat Thomas Löser, der seine Partei auch im Landtag vertritt. „Sonst stehen wir am Ende mit leeren Händen da.“ Was im speziellen Fall heißt: Die Quote sinkt auf 15 Prozent. Das hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) vorgeschlagen.

Gegen den Willen von Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen), der bei jeder Gelegenheit betont, wie wichtig ein Anteil von 30 Prozent ist. Kühn hat es vorrechnen lassen: Bis 2025 könnten in Dresden rund 3800 Sozialwohnungen geschaffen werden, wenn die Stadt alle Instrumente ausschöpfen würde. Die Halbierung der Sozialbauquote führe zu einem Verlust von rund 700 Sozialwohnungen, das sind etwa 18 Prozent.

Schnelle Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

Der „Arbeitskreis Stadtgestalter Dresden“, eine Initiative von 13 regionalen Bauträgern und Projektentwicklern, schlägt ein Zwei-Stufen-Modell mit dem Kürzel „200-20-200“ vor, wie Ulf Mehner erklärte, der die lokale Bauwirtschaft als Sprecher vertritt. Bestandteil des Lösungsvorschlages sei es, dass sich Bauherren von der Sozialbau-Verpflichtung freikaufen können. 200 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche schlagen die Stadtgestalter vor. Dieses Geld könnte die Stadt der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft „Wohnen in Dresden“ für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen.

Die Initiative fordert im gleichen Atemzug schnellere Verfahren. Die schnelle Schaffung bezahlbaren Wohnraums erfordere es, dass Bebauungsplanverfahren mit Anwendung des Kooperativen Baulandmodells innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen sein müssten, so Mehner.

20 Prozent Sozialwohnungen

Schließlich sollte auch die Größe des Vorhabens eine Rolle spielen: Bereits im aktuellen Modell gilt eine „Bagatellgrenze“ von 20 Wohnungen, die beibehalten werden soll. Bei Vorhaben bis 200 Wohnungen soll nach dem Willen der Stadtgestalter eine Quote von 20 Prozent Sozialwohnungen gelten und erst darüber der volle Satz von 30 Prozent.

Dieser Vorschlag stößt im Rechtsamt der Stadtverwaltung auf große Bedenken. Große Projektentwickler, die Baugebiete mit mehr als 200 Wohnungen planen, könnten den Gleichbehandlungsgrundsatz anmahnen, heißt es in einer umfangreichen Einschätzung. Und: Die Tendenz könnte auch dahin gehen, dass Bauträger Wohngebiete teilen, um unter der Grenze von 200 zu bleiben.

Diese Bedenken teilten die Stadtgestalter laut Mehner nicht. „Die Bildung einer oder mehrerer zusätzlicher Kaskadenstufen ... mit einer geringeren Verpflichtung zur Schaffung von an Belegungsrechte gebundenem Wohnraum verletzt den verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz nicht“, zitiert der Sprecher juristische Expertise und verweist auf andere Städte, in denen Stufenmodelle längst praktiziert werden.

Die Uhr tickt

Mehner verweist darauf, dass sich Bauvorhaben für den Projektentwickler rechnen müssen. „Unter Ansatz eines marktüblichen Grundstückspreises in Dresden muss man für frei finanzierte Wohnungen eine monatliche Kaltmiete von mindestens 14 Euro pro Quadratmeter einreichen.“ Bei Sozialwohnungen erhalte der Bauträger 7,50 Euro Miete und 3,80 Euro Fördermittel. Das ergebe ein Minus von 2,70 Euro pro Quadratmeter. Selbst wenn der Projektentwickler kein Geld für den Kauf des Grundstücks aufwenden müsste, würde eine kostendeckende Miete bei zwölf Euro liegen.

Der Vorschlag der Stadtentwickler sei der Versuch, soziale Verantwortung und wirtschaftliche Notwendigkeit in Übereinstimmung zu bringen. Der Interessenverband der mittelständischen Bauwirtschaft hat ein Normenkontrollverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht gegen das Baulandmodell angestrengt. „Diese Klage würde sich erübrigen, wenn die Quote novelliert wird“, so Mehner.

Die Uhr tickt durchaus. Bauträger berichten, dass sie auf eine Einigung warten und Wohnungsbauprojekte in Plangebieten zunächst auf Eis legen. Was der schnellen Schaffung von Sozialwohnungen abträglich ist. 82 300 Haushalte in Dresden haben bereits Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein.

Von Thomas Baumann-Hartwig