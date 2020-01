Sozialer Wohnungsbau in Dresden – das ist der Zwischenstand

Dresden

Seit 2017 fördert der Freistaat Sachsen den sozialen Wohnungsbau in Dresden. Bauherren erhalten über 15 Jahre ei­nen monatlichen Mietzuschuss von 3,50 Euro pro Quadratmeter, macht in Summe 630 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Was hat das Programm bewirkt? Eine Bilanz der Stadtverwaltung.

Wer baut in Dresden Sozialwohnungen ?

Die Stadt hat für den sozialen Wohnungsbau die Gesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) gegründet, die in ihrer Anfangszeit zunächst eng mit der städtischen Tochtergesellschaft Stesad verzahnt war, jetzt allerdings auf eigenen Füßen steht. Es können aber auch private Investoren die Fördermittel abrufen.

Wie viele günstige Wohnungen entstehen?

Laut Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) bestehen konkrete Planungen für 1195 Sozialwohnungen – 1035 davon er­richtet die WiD, 160 werden von privaten Investoren gebaut. Die WiD hat von der Landeshauptstadt zwei Pakete mit Baugrundstücken übertragen bekommen. Im Grundstückspaket I sind Flächen für 601 Wohnungen enthalten, im Paket II für 185 Wohneinheiten. Außerdem fasste der Stadtrat gesonderte Beschlüsse, der den Neubau von 249 Wohnungen durch die WiD ermöglichen soll.

Wie geht es mit der WiD weiter?

„Wir sind ständig auf der Suche nach unbebauten, aber auch bebauten Grundstücken für die WiD“, erklärt der Baubürgermeister. Ein Grundstückspaket III ist in Planung, das Flächen für den Neubau von 193 Wohnungen enthält. Hinzu kommen 12 bebaute Grundstücke mit 117 Wohneinheiten. Die Stadt sucht intensiv nach bebaubaren Grundstücken und nimmt Kontakt mit Eigentümern von Brachflächen auf. Selbst auf Zwangsversteigerungen versuchen städtische Mitarbeiter ihr Glück. Ohne Erfolg. Private Bieter können höhere Preise zahlen.

Wie viele Wohnungen wird die WiD besitzen?

Mittelfristig 1900, so der Baubürgermeister. Neben den Neubauwohnungen – an 14 Standorten will die WiD in diesem Jahr bauen – kommen auch Wohnungen aus städtischen Sondervermögen und Treuhandvermögen zur WiD. So sollen 327 Wohnungen in Pieschen, im Hechtviertel und in der Inneren Neustadt der WiD übertragen werden. Diese Wohneinheiten stammen aus ei­nem Treuhandvermögen, das im Zuge der Sanierung der stark verfallenen Stadtviertel nach 1990 aus kommunalen Beständen gebildet wurde.

Wie viele Sozialwohnungen sind schon fertig?

Sechs. Beide aus privaten Vorhaben – vier in Cotta, zwei in Altleuben, erläutert Manuel Stephan, Abteilungsleiter Kooperative Baulandentwicklung im Stadtplanungsamt. Die WiD wird in wenigen Tagen aber ihr Wohnhaus in der Ulmenstraße fertigstellen, auch die Gebäude am Nickerner Weg sind weit vorangeschritten.

Werden Investoren mehr Sozialwohnungen bauen?

Sie haben keine andere Wahl. Die vom Stadtrat beschlossene kooperative Baulandentwicklung schreibt einen Anteil von 30 Prozent Sozialwohnungen in Neubaugebieten vor, für die ein Bebauungsplan erforderlich ist. „Es gibt noch keinen Projektträger, der wegen dieser Quote angezeigt hat, seine Mitarbeit an einem Bebauungsplan zu beenden“, erklärt der Baubürgermeister. Auch für vor dem Stadtratsbeschluss erarbeitete Bebauungspläne gibt es Quoten: So werden im Baugebiet am Alten Kohlebahnhof – hier sind rund 200 Wohnungen geplant – 15 Prozent Sozialwohnungen entstehen. Im ersten Abschnitt der Hafencity sind 15 Sozialwohnungen vorgesehen.

Wo gibt es Probleme mit dem Wohnungsbau ?

In Johannstadt. Dort musste die WiD zwei Vorhaben am Käthe-Kollwitz-Ufer und in der Florian-Geyer-Straße stoppen. Anwohner, aber auch die Kommunalpolitik hatten Bedenken angemeldet. „Die Planungen werden jetzt wieder aufgenommen“, so Schmidt-Lamontain. „Unter Beteiligung der Anwohner und Betroffenen.“

Werden am Sternplatz Sozialwohnungen gebaut?

Wenn es nach der Stadtverwaltung geht: ja. Die ehemalige Spielstätte der Herkuleskeule und der daneben liegende Flachbau sollen abgerissen werden, als Neubau ist ein L-förmiger, sechsgeschossiger Baukörper mit 39 Sozialwohnungen geplant, erläuert Stefan Kübler, Sachgebietsleiter im Hochbauamt. Die WiD soll den Neubau, der auch drei Ladeneinheiten erhält, errichten. Eine Teilfläche des Grundstücks soll an eine Bauherrengemeinschaft gehen, die 15 Wohnungen bauen kann.

Lässt sich die alte Herkuleskeule retten?

Die FDP hat den Erhalt jüngst ins Spiel gebracht. Dieser ist laut Kübler schwierig. Das Gebäude ist mit Schadstoffen belastet, der Sanierungsaufwand wäre enorm. „Der Platz verträgt an dieser Stelle eine Fassung“, sagt Schmidt-Lamontain. Zumal größere zusammenhängende Flächen in der Altstadt rar gesät seien. „Wir wollen den sozialen Wohnungsbau über das gesamte Stadtgebiet verteilen.“ Das letzte Wort über Abriss und Neubau hat der Stadtrat.

Von Thomas Baumann-Hartwig