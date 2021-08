Dresden

Dresden muss reagieren: Die Mieten steigen und steigen, bezahlbarer Wohnraum wird knapp. Die Stadt hat jetzt eine Zwischenbilanz zum geförderten Wohnungsbau vorgelegt. Das sind die wichtigsten Fakten:

Warum braucht Dresden geförderten Wohnraum?

Die Mieten in Dresden zeigen sich von der Coronapandemie unbeeindruckt: Die Preise steigen und steigen. Zahlten die Dresdner 2010 im Durchschnitt 7,19 Euro Warmmiete pro Quadratmeter, so waren es 2020 schon 9,15 Euro. Das ist ein Anstieg um 21,5 Prozent. Besonders teuer sind Neubauwohnungen: Die Angebotsmieten sind im gleichen Zeitraum von 8 Euro pro Quadratmeter kalt auf 11,50 Euro gestiegen. Das sind mehr als 30 Prozent.

Gibt es noch günstigen Wohnraum?

Aber auch die Angebotsmieten für Neuverträge kennen nur eine Richtung – aufwärts. 5,70 Euro kalt mussten 2010 Mieter zahlen, die eine Wohnung bezogen hatten. Jetzt kostet die Kaltmiete bereits 7,70 Euro und damit 26 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Die Parameter auf dem Wohnungsmarkt sprechen eine klare Sprache: Nur noch fünf Prozent der Wohnungen in Dresden kosten bis 5,50 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete. 2012 waren noch 25 Prozent aller Wohnungen für 5,50 Euro zu haben. Der Leerstand bewegt sich auf einem Niveau von knapp zwei Prozent, die durchschnittliche Wohnkostenbelastung bezogen auf das Haushaltsnettoeinkommen liegt bei 32 Prozent. Schon rund ein Drittel aller Dresdner Mieterhaushalte darf einen Wohnberechtigungsschein beantragen und in eine geförderte Wohnung ziehen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie kommt Dresden zu geförderten Wohnungen?

Vier Wege führen zu dem Ziel geförderter Wohnraum. Die städtische Wohnungsgesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) baut einen kommunalen Wohnungsbestand auf. Private Bauherren schaffen freiwillig mietpreisgebundenen Wohnraum und nutzen dafür Fördermittel des Freistaats. Die Stadt kauft von privaten Vermietern sogenannte Belegungsrechte für Wohnungen und viertens verpflichtet das Kooperative Baulandmodell Bauherren dazu, in Plangebieten eine Sozialbauquote zu erfüllen, die in Dresden bei 30 Prozent liegt.

Welche Mittel zahlt der Freistaat Sachsen?

Der Freistaat Sachsen fördert seit 2017 den Bau von gefördertem Wohnraum. Dresden erhält in diesem Jahr rund 21 Millionen Euro Fördermittel. In den vergangenen Jahren hat die Stadt 32 Millionen Euro Fördermittel vertraglich binden können. Bei der Förderung handelt es sich um einen Mietkostenzuschuss in Höhe von maximal 3,80 Euro pro Quadratmeter über 15 bis 20 Jahre. Heißt: Der Maximalfördersatz beträgt 912 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.

Wie viele geförderte Wohnungen sind entstanden?

Stand Juli dieses Jahres sind in Dresden 816 geförderte Wohneinheiten im gesamten Stadtgebiet entstanden. 80 Prozent der geförderten Wohnungen sind vermietet, die restlichen befinden sich in der Vermarktung. Neben der WiD bauen auch private Investoren wie USD, Revitalis Real Estate AG oder Vonovia im öffentlich geförderten Segment. Mittelfristig sollen an mehr als 39 Standorten geförderte Wohnungen entstehen.

Wie viele geförderte Wohnungen sind geplant?

Die WiD hat bereits 95 Wohneinheiten vermietet. 415 Wohnungen befinden sich gegenwärtig im Bau. 582 weitere Einheiten sind in Planung. Private Bauträger haben bereits 72 Wohnungen vermietet. 109 sind im Bau und 24 in Planung (Stand Mai).

Wer darf die Wohnungen beziehen? Die städtische Gesellschaft Wohnen in Dresden baut mit Geldern des Freistaats für den sozialen Wohnungsbau. Wer eine geförderte Wohnung anmieten will, benötigt einen Wohnberechtigungsschein Typ gMW. Diesen erhalten Interessenten beim Sozialamt der Landeshauptstadt. WiD-Finanzchefin Claudia Herzog geht davon aus, dass viele Anspruchsberechtigte nicht wissen, dass sie einen Wohnberechtigungsschein beantragen können. Die Einkommensgrenzen wurden vom Freistaat in diesem Jahr angepasst. „Es können dadurch mehr Haushalte die Berechtigung erhalten.“ Für einen Ein-Personen-Haushalt liegt die Einkommensgrenze bei 16 800 Euro im Jahr, für einen Zwei-Personen-Haushalt bei 25 200 Euro, für jede weitere im Haushalt lebende Person kommen 5740 Euro dazu. Die Grenzen erhöhen sich, wenn Kinder im Haushalt leben. Unter der Internetadresse https://www.dresden.de/wohnberechtigungsschein können Interessenten ohne größere Hürden prüfen, ob sie die persönlichen Voraussetzungen erfüllen. „Wir möchten alle Bevölkerungsgruppen ansprechen“, erklärt Claudia Herzog, „wir bauen für Studenten, Rentner, Familien und Alleinerziehende. Oftmals bleiben Menschen in Wohnungen, die nicht mehr ihrem Bedarf entsprechen.“ Unter www.wid-dresden.de können sich Interessenten informieren.

Wo liegen die Probleme beim Wohnungsbau?

Bauen bleibt ein mühsames Geschäft. Kommunale Grundstücke für die WiD fallen nicht vom Himmel, es wird immer schwieriger, geeignete Bauflächen zu finden. Nicht nur die Mieten sind gestiegen, sondern auch die Baupreise – und zwar um 33 Prozent von 2015 bis Mai 2021. Die Fördermittel sind nicht an diese exorbitante Steigerungsrate gekoppelt, immerhin kann die Verlängerung der Belegungsrechte von 15 auf 20 Jahre die hohe Dynamik bei den Baukosten teilweise abfangen.

Wie geht es mit dem Kooperativen Baulandmodell weiter?

Das Baulandmodell ist umstritten, Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) schlägt dem Stadtrat vor, die Quote auf 15 Prozent zu senken. Hinter den Kulissen ringen CDU, Grüne, Linke und SPD um einen Kompromiss, der eine abgestufte Quote vorsehen könnte. Für große Vorhaben könnten 30 Prozent gelten, für kleinere dagegen nur 15 Prozent. Selbst innerhalb eines Bauvorhabens könnte es eine abgestufte Quote für die ersten 100 Wohnungen und die darüber liegende Anzahl geben. Die Politik hat der Verwaltung den Auftrag gegeben, rechtssichere Stufenmodelle vorzulegen. Bislang zeigte sich die Verwaltung skeptisch. Nach der Sommerpause gehen die Verhandlungen weiter.

Von Thomas Baumann-Hartwig