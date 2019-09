So geht es mit dem sozialen Wohnungsbau in Dresden weiter

Dresden

Zwei Baustellen und viele Pläne – das ist die Bilanz der Wohnen in Dresden GmbH & Co KG (WiD). Die städtische Wohnungsbaugesellschaft gibt es jetzt seit zwei Jahren. Geschäftsführer Steffen Jäckel erklärt,wie der soziale Wohnungsbau in Dresden voranschreitet.

Wann ziehen die ersten Mieter in städtische Sozialwohnungen ?

Im Frühjahr 2020. Ursprünglich hatte die WiD geplant, die 22 Wohnungen in der Ulmenstraße in Kleinzschachwitz im Dezember zu übergeben. „Doch uns ist ein Gewerk abgesprungen“, sagt Jäckel. Die Folge: Bauverzug. „Die Terminkette ist ins Rutschen geraten.“ Wegen des Baubooms seien alle Firmen überausgelastet. Bricht eine weg, sei es schwer, eine andere zu finden. April 2020 sei ein realistischer Fertigstellungstermin, so Jäckel.

Im April 2020 werde auch das erste von vier Wohnhäusern am Nickerner Weg fertig, kündigt der Geschäftsführer an. Bis Ende 2020 werden alle der 48 Wohnungen an die Mieter übergeben.

Welche neuen Bauvorhaben beginnt die WiD?

Im Herbst sollen die Bauarbeiten in der Alemannenstraßestarten. Die WiD hat laut Jäckel die Ausschreibungen abgeschlossen und den Zuschlag erteilt. Auf dem Grundstück in Striesen werden 35 Wohnungen gebaut, Fertigstellung ist das erste Quartal 2021.

In diesem Jahr beginnen auch die Arbeiten auf der Lugaer Straße in Niedersedlitz, 25 Wohnungen sollen bis Anfang 2021 entstehen. „Wir haben mit einem Baubeginn im Herbst gute Erfahrungen gemacht. Wenn es einen milden Winter gibt, müssen wir keine Pause einlegen“, so Jäckel.

Was ist für das nächste Jahr geplant?

Sechs Baustarts: Auf der Bulgakowstraße in Zschertnitz sind 35 Wohnungen geplant. Eigentlich sollten die Bauarbeiten schon dieses Jahr beginnen. Aber: „Wir mussten die Ausschreibung aufheben. Die Angebote waren zu teuer.“ Deshalb, so Jäckel, werde das Vorhaben jetzt ein zweites Mal ausgeschrieben. „Erfolgreich, hoffen wir.“

Die weiteren Vorhaben: Kipsdorfer Straße in Seidnitz mit 27 Wohnungen, Lugaer Straße in Niedersedlitz mit 15 Wohnungen, Jüngststraße in Blasewitz mit 22 Wohnungen, Fröbelstraße in Friedrichstadt mit 62 Wohnungen und Schäferstraße in Friedrichstadt mit 58 Wohnungen.

Besonders die Vorhaben in Friedrichstadt sind anspruchsvoll. An der Fröbelstraße muss eine Kunstinstallation versetzt werden. „Wir haben schon eine Freifläche am Grünzug Weißeritz gefunden“, so Jäckel. In der Schäferstraße ist der Platz für die Baustelle äußerst knapp. „Eine logistische Herausforderung.“

Logistische Herausforderung: Der Neubau an der Schäferstraße muss auf engstem Raum errichtet werden. Quelle: WiD

Wieviele Neubauvorhaben sind in Vorbereitung?

Acht. Ockerwitzer Straße, Thymianweg, Carl-Zeiss-Straße, Nöth-nitzer Straße, Spenerstraße, Baberger Straße, Johann-Meyer-Straße und Schönaer Straße sind die Standorte, an denen die WiD Neubauten plant.

Arbeitet die WiD am Ankauf von Grundstücken?

„Akquise ist ein Hauptthema, damit wir in vier Jahren nicht mit leeren Händen dastehen“, sagt Jäckel. Erster Erfolg: Die WiD übernimmt das ehemalige Feierabendheim Anton Saefkow an der Parkstraße. „Ziel ist es, den Bauantrag bis 29. Februar 2020 einzureichen, damit wir noch Fördermittel aus dem Programm von 2019 beantragen können.“

Die Bausubstanz der drei Gebäude ist zwar gut. Aber Wärmedämmung, neue Fenster, ein neues Dach und Balkons müssen sein, auch die Medien müssen komplett erneuert werden. Es ist das erste Sanierungsvorhaben der WiD.

Was passiert mit den Vorhaben in der Johannstadt ?

Der Stadtrat hatte vergangenes Jahr den Hochhausbau in der Florian-Geyer-Straße gestoppt und gefordert, dass die WiD auch Wohnungen für Normalverdiener baut. Deshalb hat Jäckel auch die Planungen für das Käthe-Kollwitz-Ufer angehalten. „Wenn wir keine Sozialwohnungen bauen, müssen wir anders planen. Dann brauchen wir mehr Stellplätze und andere Grundstücke.“

Ob an der Florian-Geyer-Straße ein Hochhaus gebaut werden kann, wird mit dem von der Stadtverwaltung in Auftrag gegebenen Hochhauskonzept geklärt. Ob die WiD mehr als sozialen Wohnungsbau leisten kann, muss die Landesdirektion Sachsen sagen. Die Kommunalaufsicht hat die Unternehmensgründung mit dem Zweck sozialer Wohnungsbau genehmigt. „Das städtische Rechtsamt hat eine Stellungnahme erarbeitet, wonach auch normaler Wohnungsbau möglich sein sollte“, sagt Jäckel.

Wenn das die Landesdirektion auch so sieht, kann der Geschäftsführer den Projektstopp für Johannstadt aufheben und neu planen. Wermutstropfen: Wegen der Turbulenzen sind sieben Millionen Euro Fördermittel verfallen.

Wer wird eigentlich die neuen Wohnungen beziehen?

„Wir haben konkret für jede Wohnung mit dem Sozialamt vereinbart, wer den Mieter stellt“, sagt Jäckel. Bei der WiD würden bereits regelmäßig Interessenten vorsprechen. „Wir entscheiden nicht danach, wer zuerst seinen Antrag gestellt hat, sondern nach Bedürftigkeit“, kündigt der Geschäftsführer an.

Ist die WiD ein eigenständiges Unternehmen?

Die Wohnungsbaugesellschaft hat in den ersten beiden Jahren ihrer Existenz die Ressourcen der städtischen Tochtergesellschaft Stesad GmbH genutzt. Jetzt hat die WiD eigene Büros im Volkshaus am Schützenplatz bezogen. „Wir haben sieben Beschäftigte und uns von der Stesad abgenabelt“, sagt Jäckel.

Die WiD habe den großen Vorteil, etwas Neues aufbauen zu können. „Wir wollen ein effizientes Verwaltungs- und Bewirtschaftungssystem möglichst ohne Papier entwickeln“, kündigt der Geschäftsführer an.

Wie geht es mit dem Förderprogramm weiter?

Das Programm für den sozialen Wohnungsbau des Freistaats für 2019 läuft. 2020 soll es fortgeführt werden. In welcher Form, steht noch nicht fest. „Die Zusammenarbeit mit Wohnbauförderstelle, Sächsischer Aufbaubank und Innenministerium ist sehr gut“, schätzt Jäckel ein. Perspektivisch müsse das Programm auf die gestiegenen Baukosten reagieren. „Wir schaffen es kaum noch, den vorgegebenen Rahmen einzuhalten.“

Von Thomas Baumann-Hartwig