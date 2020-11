Dresden

Vor drei Jahren hat der Stadtrat die Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft beschlossen. Was ist in den drei Jahren geschehen? Und was plant die Gesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) für die Zukunft? Ein Interview mit WiD-Geschäftsführer Steffen Jäckel.

Frage: Mit drei Jahren kommen Kinder von der Krippe in den Kindergarten. Wie steht es um die WiD drei Jahre nach der Gründung?

Anzeige

Steffen Jäckel: Das Projekt WiD ist ohne Verzögerungen oder Fehlstarts aus den Startblöcken gekommen. Wir sind schnell in die Realisierung von Bauvorhaben eingetreten. Aktuell arbeiten die verschiedenen Baugewerke auf 14 Baustellen der WiD gleichzeitig an der Errichtung von über 600 Wohnungen. Zwei Bauvorhaben mit insgesamt 70 Wohnungen sind bereits fertiggestellt und größtenteils auch schon vermietet. In den Jahren 2021 und 2022 werden jeweils weitere 240 Wohnungen fertig. Und so ganz nebenbei hat sich ein Team hochmotivierter WiD-Mitarbeiter zusammengefunden, die eine moderne Arbeitswelt aufbauen und Kundenorientierung jeden Tag leben.

Bauland-Beschaffung hat Priorität

Das klingt bemerkenswert für eine so kurze Zeit. Was haben Sie für die Zukunft geplant?

Auf den uns von der Stadt Dresden zur Verfügung gestellten Grundstücken können wir gerade einmal 1100 Wohnungen bauen. Die Entwicklung und Beschaffung von neuem Bauland für die WiD hat deshalb hohe Priorität. Der Fundus im Portfolio der Stadt ist inzwischen nahezu erschöpft. Gegenwärtig lassen wir sehr intensiv an sechs weiteren Standorten Wohngebäude planen. Der Baustart wird gestaffelt in den nächsten sechs bis neun Monaten erfolgen. Das kommt zu den 14 aktiven Baustellen dazu.

Wie bekommen Sie das alles unter einen Hut?

Auch eine Organisation wie die WiD ist niemals fertig gestaltet und auch wir müssen die Vielzahl an Prozessen der Reihe nach formen. Alles auf einmal geht eben nicht. Wir sind ja aus dem Nichts gestartet, da sind noch viele Arbeitsabläufe einzurichten und es gilt zu testen, womit wir am Ende zufrieden sind. Und der Anspruch des WiD-Teams an die eigenen Abläufe ist ziemlich hoch. Das muss auch sein, denn wir wollen zufriedene Mieter und Nachbarn. Immerhin bauen wir Wohnbaustandorte im gesamten Stadtgebiet Dresdens. Da hat eine effiziente Verwaltungsstruktur oberste Priorität.

Stichwort Nachbarn – es gab durchaus Diskussionen im Umfeld von WiD-Vorhaben. Wie ist das Ansehen der WiD in der Nachbarschaft?

Als neuer Akteur auf dem Wohnungsmarkt wird man verständlicherweise auch kritisch betrachtet. Veränderungen sorgen immer für Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft und diese nehmen wir auch ernst. Ich denke, die WiD hat sich durch viel Einsatz ihrer Mitarbeiter mittlerweile einen guten Ruf erarbeitet, schließlich sind wir Nachbarn. Da müssen wir auch Verständnis mitbringen, wenn es Nachbarn nicht sonderlich schön finden, für die nächsten 18 Monate eine Baustelle vor ihrer Haustür zu haben.

Das WID-Wohnprojekt an der Ulmenstr. 16 konnte im Juli eingeweiht werden. Quelle: Dietrich Flechtner

Aber das kommunizieren wir im Vorfeld sehr offen und da lassen sich immer Lösungen finden. Wir leisten intensive baubegleitende Öffentlichkeitsarbeit im Internet. Auch das gehört zu einem transparenten Unternehmensleitbild. Die Akteure auf dem Dresdner Wohnungsmarkt sehen uns weitestgehend auch nicht mehr als Konkurrent, sondern als Aufgabenerfüller der Stadt Dresden für die Bereitstellung von Sozialwohnraum, der anderweitig so nicht entsteht. Unsere Wohnungen beeinflussen den Mietwohnungsmarkt nicht. Das ist ja ein Merkmal des staatlich geförderten Wohnungsbaus und das beruhigte auch unsere Nachbarn.

Warum ist das so wichtig? Wohnung ist doch Wohnung?

In der Tat, den neu gebauten Wohnungen sieht man es nicht an, dass sie von der WiD sind. Die Häuser werden jeweils sehr individuell der Umgebung angepasst. Aber wir errichten die Wohngebäude mit wichtigen Fördergeldern des Freistaates Sachsen und bieten deshalb die Wohnungen ausschließlich Haushalten mit niedrigeren Einkommen an. Oder Menschen mit Einschränkungen beim Anmieten einer Wohnung. Das macht ansonsten im Wesentlichen nur die Vonovia. Aber die Belegungsrechte für die Stadt bei der Vonovia laufen im Jahr 2036 aus. Die Stadtverwaltung und die Stadtpolitik haben ja genau deshalb die WiD ins Leben gerufen, um eine weitere Angebotssäule für belegungsrechtsgebundenen Wohnraum bis 2036 schrittweise aufzubauen.

Erfüllung einer städtischen Pflichtaufgabe

Bis 2036 ist es noch lange hin, oder?

Die Schritte sind mit dem notwendigen zeitlichen Vorlauf erfolgt. Aber trödeln dürfen wir dennoch nicht. Denn wir sehen ja jetzt in der Realität, wie viel Zeit selbst bei effizientesten Strukturen die Schaffung neuen Wohnraums braucht.

Im Stadtrat gab es gerade erst Turbulenzen beim Thema sozialer Wohnungsbau. Wie wichtig ist für Sie eine stabile Politik in der Stadt?

Existenziell. Sehen Sie, die WiD führt ja kein wirtschaftliches Eigenleben, sondern sie erfüllt eine städtische Pflichtaufgabe. Und genau so blicken auch die Banken auf unsere Projekte, bevor sie eine millionenschwere Darlehensfinanzierung an die WiD ausreichen. Da ist es doch auch nachvollziehbar, dass die Banken genauso wie der Freistaat Sachsen als Fördermittelgeber, aber auch die Planer sowie die Baufirmen die Gewissheit haben wollen, dass die Stadtpolitik zu 100 Prozent hinter ihrer Gesellschaft steht. Das schließt die sachliche Diskussion in den Ausschüssen und im Stadtrat über die Mittel und Instrumente nicht aus.

Da kann es schon mal zu kleinen Rückschlägen kommen, wie gerade im Stadtrat beim kooperativen Baulandmodell geschehen. Wichtig am Ende ist nur, dass die finale Entscheidung kein Schnellschuss und für die umsetzenden Akteure und Investoren planbar ist.

Lesen Sie auch:

Wovon hängt die weitere Entwicklung der WiD ab?

Die weitere Entwicklung der WiD-Bestände hängt ausschließlich ab von der Bereitstellung künftigen Baulandes und der Finanzmittel hierfür einerseits und einem verlässlichen, stabil wirkenden Förderprogramm des Freistaates Sachsen andererseits. Für die Projektentwicklung, Planung und Projektsteuerung haben wir mit der Stesad GmbH eine exzellente und schlagkräftige Mannschaft innerhalb des Stadtkonzerns, darüber mache ich mir keine Sorgen.

Finanzdebatten – Das Geld ist gut angelegt

Steht im städtischen Haushalt für 2021/2022 genügend Geld für den sozialen Wohnungsbau?

Mir machen die ständigen Diskussionen über den Finanzmittelbedarf für neues Bauland für den sozialen Wohnungsbau große Sorgen. Da kann ich nur sagen: Das Geld ist gut angelegt in den sehr werthaltigen Wohnbauten, die die WiD für die Stadt Dresden schafft. Ich wünsche mir endlich einen stabilen Finanzmittelfonds für die Grundstücksentwicklung des sozialen Wohnungsbaus mit der WiD, etwa aus den Erlösen des WOBA-Verkaufs vor über 15 Jahren. Das rege ich jetzt an und halte dafür auch klare Mehrheiten im Stadtrat für möglich. Dieses Bekenntnis muss jetzt kommen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Aus dem Nichts kann auch ein super WiD-Team kein Unternehmen aufbauen, das muss den Verantwortlichen klar sein. Gleiches gilt für ein stabiles Förderprogramm im Freistaat Sachsen. Hier muss eine drei- bis fünfjährigen Sicherheit für die Kommunen herbeigeführt werden, dass ihre langfristigen Projektentwicklungen auch im Zeitpunkt des Baubeginns tatsächlich noch vom Freistaat gefördert werden. Wir bringen uns aktiv in alle diese Prozesse der Meinungsbildungen mit ein. Auch das sehe ich als Aufgabe der WiD und das leisten wir mit Herzblut und gemeinsam mit vielen engagierten Kollegen innerhalb der Stadtverwaltung und Stadtpolitik auch in Zukunft.

Von Thomas Baumann-Hartwig