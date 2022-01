Sozialarbeit auf Abstand: So machen es Diakonie und Caritas in Dresden

Dresden

Normalerweise braucht Sozialarbeit direkte Begegnung. Doch seit Nähe zur Infektionsgefahr geworden ist, müssen Diakonie und Caritas in Dresden ungewohnte Wege versuchen. „Vieles ist nur auf Abstand möglich“, sagt Thomas Slesazeck. Der 47-jährige evangelisch-lutherische Pfarrer ist seit 2017 Geschäftsführer der Diakonie-Stadtmission. Immerhin hätten sie keine Beratungsstelle schließen müssen. „Diese verlässliche Struktur ist zum Beispiel für Behinderte und psychisch Kranke besonders wichtig. Die Gefahr zu vereinsamen, ist bei ihnen sehr groß.“

Aus der Not geboren: Die Beratung im Gehen

Die Gruppen seien verkleinert worden, um auf Abstand gehen zu können. Treffs habe es mehrere hintereinander gegeben. Halten können habe die Diakonie auch den dringend nötigen Kontakt zu den Angehörigen. „Wir haben zum Beispiel größere Räume in anderen Einrichtungen gefunden, wo sie sich treffen konnten“, sagt Thomas Slesazeck. Auch eine ganz neue Form von Kontakten ist aus der Not geboren worden: die „Beratung im Gehen“. „Dort, wo keine Treffen in Gruppen möglich waren, beispielsweise bei psychisch Kranken, sind die Mitarbeiter mit den Klienten raus gegangen ins Freie. Wenn man miteinander geht, erzählt man auch ganz Anderes, als wenn man sich beim Beratungsgespräch auf Stühlen gegenübersitzt.“

Thomas Slesazeck ist seit 2017 Geschäftsführer der Diakonie-Stadtmission Quelle: Tomas Gärtner/Archiv

Während der Höhepunkte der Pandemie, beobachteten Sozialarbeiter, hätten sich besonders die Älteren aus Angst vor Ansteckung kaum aus dem Haus getraut. Dabei müssten gerade sie mal rauskommen, andere Menschen sehen, sagt Thomas Slesazeck. An Bedeutung gewonnen hätten Gespräche per Telefon, um wenigstens den Kontakt aufrechtzuerhalten. Normalerweise gehört bei vielen Treffen dazu, dass man sich beim gemeinsamen Essen austauscht. „Das war jetzt nicht mehr möglich. Deswegen haben manche Berater und ihre Klienten sich Essen bestellt, statt es selbst zuzubereiten.“

Digitaler Abstand kann das Reden sogar erleichtern

Auch beim Kontakt per Computer haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Neues versucht. Manche Eheberater hätten die Erfahrung gemacht: „Wenn ich ein Paar in einer Krise oder bei Trennung berate und habe die zwei Leute auf dem Bildschirm nebeneinander, hat das manchmal eine Hürde verkleinert. Da sind zwei Partner ins Gespräch miteinander gekommen, was vielleicht, wenn sie zusammen in einem Raum gesessen hätten, nicht so leicht gegangen wäre. Sie haben dabei im Abstand zueinander neue Möglichkeiten entdeckt, miteinander umzugehen. Das Digitale eröffnet an manchen Stellen also auch Chancen.“ Dieses Experimentierfeld werde sicher weitergehen. „Es erleichtert manches, an das man vor zweieinhalb Jahren noch nicht gedacht hätte.“

Von den Menschen, die auf der Straße leben, hätten viele mit Ausbruch der Corona-Pandemie keinen Kontakt mehr zu Beratern gehabt, seien für einige Zeit praktisch weg gewesen, wohl bei Bekannten untergekommen. Vom Herbst 2020 an jedoch hätten sie die Angebote der Wohnungsnotfallhilfe wieder stärker in Anspruch genommen. Dort könnten aber nun weniger von ihnen sich in den vorhandenen Räumen aufhalten. „In Abstimmung mit dem städtischen Sozialamt wollen wir deshalb im Gebäude der Wohnungsnotfallhilfe an der Mohnstraße in Pieschen den Treffpunkt durch Ausbau erweitern. Dort können dann auch künftig mehr Leute hinkommen, sich ausruhen, ihre Post abholen oder ein Beratungsgespräch in Anspruch nehmen.“

Weil so vieles geschlossen wurde, habe es für Menschen auf der Straße nur noch wenige Möglichkeiten gegeben, in öffentlichen Einrichtungen zu duschen oder ihre Wäsche zu waschen. Die Wohnungsnotfallhilfe habe in ihren Räumen die Duschen weiter bereitgestellt, obwohl Zeitpläne dafür nötig waren, nach jeder Benutzung gereinigt und desinfiziert werden musste. Seit Mai konnten in dem Raum an der Mohnstraße erstmals obdachlose Frauen einen Tag in der Woche unter sich bleiben und beraten werden, Donnerstag von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr. „Sonst mit vielen Männern in einem Raum war es für Frauen immer schwierig.“ Das müsse sich nun noch herumsprechen unter den Betroffenen.

Die direkte Begegnung bleibt der Königsweg

Grundsätzlich bleibe die direkte Begegnung der hauptsächliche Weg für die Sozialarbeit der Diakonie, sagt Thomas Slesazeck. Digitale Verbindungen könnten zwar manchen Kindern und Jugendlichen helfen, die sonst Hemmungen haben. „Aber insgesamt bleibt das Digitale begrenzt.“

Der Dresdner Caritasverband wiederum war in der Corona-Zeit besonders dort gefragt, wo andere ihre Hilfsangebote einschränkten, beispielsweise die für Migranten und Flüchtlinge, wie Geschäftsführerin Juliana Schneider sagt. „Wir haben mehr Anfragen von Flüchtlingen bekommen.“ Beteiligt ist die Caritas vor allem mit ihrem Jugendmigrationsdienst für Menschen zwischen zwölf und 27 Jahren. Die Beratung dort von Angesicht zu Angesicht musste eingeschränkt werden. Die Mitarbeiter sind aber per Telefon und E-Mail erreichbar.

Diakonie-Stadtmission und Caritas Dresden Die Diakonie-Stadtmission Dresdenhat in Dresden und Umgebung unter anderem sieben Altenpflegeheime, einen Pflege- und Assistenzdienst, fünf Sozialstationen und drei Tagespflege-Zentren; sie verfügt über ein Netz von Beratungsstellen, eine Begegnungsstätte und eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung; vermittelt Pflegekinder, bietet Familientherapie und Hilfe zur Erziehung an; hat 13 Kindertagesstätten, Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche sowie eine Wohnungsnotfallhilfe. Internet www.diakonie-dresden.de Caritas Dresden berät unter anderem bei sozialen Problemen, Schulden, Sucht, ist für Flüchtlinge und Migranten da, für Schwangere, Jugendliche, Senioren; sie ist Träger von fünf Kindergärten und einem Jugendhilfezentrum mit Wohngruppen; betreibt Sozialstationen in Dresden, Pirna und Glashütte. Internet www.caritas-dresden.de

Feststellen, dass man Hilfe benötigt, und sich sofort aufmachen – das sei inzwischen nicht mehr möglich, sagt Juliana Schneider. Früher habe es offene Beratungszeiten gegeben mit vollen Wartezimmern und Menschenschlangen. Das sei vorbei. Mittlerweile müssen sich alle zuvor einen Termin für die Beratung holen. Die neue Herausforderung für die Betroffenen liege darin, ihren Willen zur Beratung bis zum Gesprächstermin aufrechtzuerhalten.

Zunehmende Ängste und Depressionen habe die Caritas besonders unter Jugendlichen registriert. Hilfe angeboten habe man vor allem über die digitale Online-Suizidprävention „U25“. Da nehmen junge Menschen ehrenamtlich mit anderen ihres Alters in Krisen Kontakt auf, anonym per E-Mail, beraten und begleiten sie. Über das Suizidnetzwerk Dresden werden Gefährdete an professionelle Berater vermittelt. Während der Corona-Zeit seien sie am bundesweiten Projekt „gemeinsam statt einsam“ beteiligt gewesen, weiß Juliana Schneider. „Die Rückmeldungen von Jugendlichen, die wir bekommen haben, waren sehr positiv. Das ist sehr gut angenommen worden.“

