Sonntagsöffnung in Dresden: Das schlägt die Stadt für 2022 vor

Dresden

Einkaufssonntage hat es in Dresden in der Coronapandemie nicht gegeben. Da der Striezelmarkt 2020 und 2021 ausfallen musste, gab es keinen Anlass. In diesem Jahr schlägt die Verwaltung dem Stadtrat zwei Einkaufssonntage aus besonderem Anlass im Advent vor: Am 4. Dezember und am 18. Dezember sollen die Geschäfte in der Altstadt und in der Neustadt aus Anlass des 588. Striezelmarktes und der weiteren Weihnachtsmärkte öffnen dürfen.

Das Thema Einkaufssonntage ist in Dresden seit vielen Jahren ein Politikum. Die Argumente der Befürworter und Gegner sind seit vielen Jahren gleich geblieben. Befürworter verweisen auf die prekäre Situation des filialgebundenen Einzelhandels, Gegner indes bemühen die Sonntagsruhe und die negativen Folgen für die Beschäftigten des Einzelhandels.

Für 2021 hatte der Stadtrat mit knapper Mehrheit zwei stadtweite Einkaufssonntage beschlossen. Die Gewerkschaft Verdi klagte vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Bautzen und erzielte einen Teiler­folg. Mit Urteil vom 6. Oktober 2021 entschied das OVG: Der Striezelmarkt und die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt können nur für eine Ladenöffnung in der Altstadt und Neustadt Anlass sein, nicht aber für geöffnete Geschäfte in ganz Dresden.

Damit bleiben Einkaufszentren wie der Kaufpark Nickern oder der Elbepark außen vor, wenn sonntags in der Innenstadt geöffnet werden darf. Die Stadtverwaltung orientiert sich mit ihrem Vorschlag für den Stadtrat am OVG-Urteil und folgt den Wünschen des City Managements und des Tourismusverbandes Dresden. Der Handelsverband Sachsen und die Industrie- und Handelskammer haben sich dagegen für einen stadtweiten Einkaufssonntag am 4. Dezember ausgesprochen. Auch Verdi würde lieber nur einen Einkaufssonntag sehen.

Das OVG hat zwar den rechtlichen Rahmen für Einkaufssonntage vorgegeben, entscheiden muss aber letztlich der Stadtrat. Die damalige rot-grün-rote Mehrheit hatte sich 2016 darauf verständigt, einen stadtweiten Einkaufssonntag zuzulassen. Jetzt sind die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat von der Anwesenheitsliste und dem Stimmverhalten des Oberbürgermeisters abhängig. Selbst wenn der Stadtrat dem Vorschlag der Verwaltung folgt, sind die Einkaufssonntage nicht sicher: Corona kann alle Pläne über den Haufen werfen.

Daneben kann der Stadtrat Sonntagsöffnungen für einzelne Stadtteile aus besonderem regionalen Anlass beschließen. In Pieschen sollen die Läden zum Stadtteilfest Sankt Pieschen am 12. Juni geöffnet werden, in der Neustadt sind Einkaufssonntage zum Stadtteilfest Bunte Republik Neustadt am 19. Juni und zum Familienfest Neustädter Herbst am 2. Oktober vorgesehen. In Loschwitz sollen die Läden am 26. Juni zum Elbhangfest öffnen. Dem Antrag, zum Loschwitzer Weihnachtsmarkt an den vier Adventssonntagen die Läden in dem Stadtteil offen zu halten, erteilte die Verwaltung aus rechtlichen Gründen ei­ne Absage. Für Prohlis ist eine Sonntagsöffnung am 18. September zum Herbstfest vorgesehen.

Von Thomas Baumann-Hartwig