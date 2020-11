Dresden

Dass das eigene Kind Krebs hat, ist für Eltern nur schwer zu verdauen. Damit für sie zumindest der Alltag ein wenig leichter wird, hat der Dresdner Verein Sonnenstrahl nun sein Elternhaus modernisiert. Dank mehrerer Spendenaktionen gibt es jetzt ein barrierefreies Bad und eine neue Gemeinschaftsküche für die Bewohner.

Das neue Bad ist von allen sieben Zimmern im Erdgeschoss des Gebäudes an der Goetheallee erreichbar, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins, der sich seit 1990 für Familien krebskranker Kinder engagiert. Möglich sei der Umbau nur dank des R.SA-Spendenmarathons im Dezember 2019 gewesen. „Das barrierefreie Bad stand schon sehr lange auf der Liste“ erklärt Antje Herrmann, Geschäftsführerin bei Sonnenstrahl. Denn immer mehr Kinder seien wegen ih­rer Erkrankung zeitweise auf ei­nen Rollstuhl angewiesen.

Ex-Dynamo Benjamin Kirsten rief zum Spenden auf

Die neue Küche entstand dank eines Zufall: Denn für das neue Bad war es notwendig, die Wand der angrenzenden Elternküche zu versetzen. Da die Möbel nach dem Umbau nicht mehr passten, entschied der Verein kurzerhand, die 17 Jahre alte Einrichtung durch eine neue zu ersetzen. Dank eines Aufrufs von Benjamin Kirsten, ehemaliger Torwart bei Dynamo Dresden und heutiger Botschafter von Sonnenstrahl, sei es gelungen, genügend Spenden zu sammeln. Zudem unterstützte das Möbelhaus Käppler den Verein bei seinem Projekt.

Gemeinschaftsküche besonders wichtig für Bewohner

„Die Elternküche ist enorm wichtig für die Familien in unserem Haus“, sagt Antje Herrmann. „Da wir viele Familien bei uns haben, deren Kinder ambulant in der Uniklinik behandelt werden, wird eine voll ausgestattete Küche gebraucht, um ein ausgewogenes Mittagessen oder Abendbrot zubereiten zu können.“

Mit dem Elternhaus will der Verein Sonnenstrahl Mütter und Väter die Möglichkeit bieten, in der Nähe ihres krebskranken Kindes zu sein. Das Angebot richtet sich an alle, die nicht in Dresden oder der näheren Umgebung wohnen. Die Einrichtung liegt in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum, wo die betroffenen Kinder behandelt werden.

